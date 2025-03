La UD Ibiza corta su racha triunfal con un empate en Algeciras

La UD Ibiza se quedó a las puertas de igualar la mejor racha de victorias en la historia de Primera RFEF al empatar sin goles ante el Algeciras en el Estadio Nuevo Mirador en un partido gris de los celestes, que no pudieron con un cuadro andaluz que con este punto sale del descenso. Paco Jémez dio la alternativa a un apático Eugeni, que no jugaba de titular desde la derrota en Alcoy y volvía al once en detrimento del sancionado Gallar, al que sus compañeros echaron mucho de menos en tierras andaluzas.

Los insulares se adueñaron de la posesión desde el comienzo del encuentro, tratando de desarbolar al cuadro local, que defendía con las líneas muy juntas para no dejar ningún espacio y buscando la velocidad de sus hombres de arriba al contragolpe. Domènech sustituyó a Jesús Álvarez en el minuto 9, que dejó el campo tras sentir unas molestias físicas. El conjunto de Fran Justo se consiguió quitar la presión ibicenca de encima con el paso de los minutos y fue creciendo en el partido, estirándose cada vez más para buscar el arco de Ramón Juan. Lucho García salvó el primer tanto celeste tras una gran internada por banda derecha de Unai Medina, que sirvió un balón a Olabe en el punto de penalti y el portero andaluz mandó milagrosamente a córner.

A los 20 minutos, Bebé quebró a su rival metiéndose hacia dentro desde la banda izquierda y disparó con su pierna diestra desde 35 metros, pero Lucho, que fue con diferencia el mejor de los suyos, voló para rechazar el potente lanzamiento del extremo caboverdiano. Los insulares trataban de asfixiar la salida de balón algecireña con una presión alta, pero los andaluces tocaban con mucho criterio.

Los minutos pasaban y la UD Ibiza, a pesar de tener la iniciativa, no encontraba esa claridad y finura necesaria en tres cuartos de campo para crear ocasiones de gol, con una defensa local muy solidaria y bien ordenada. El líder llegaba a la línea de medios con relativa facilidad, pero le costaba crear ocasiones claras. Ivan Turillo estuvo a punto de hacer el primero para el Algeciras tras un robo en la salida de balón pitiusa, pero la defensa celeste estuvo rápida para incomodar al centrocampista local en su remate, que salió desviado de la portería de Ramón Juan.

Los locales cimentaban su juego desde la defensa sin renunciar al ataque, complicándole la vida a una UD Ibiza que llegó al descanso en el Estadio Nuevo Mirador con resultado de 0-0, que pudo ponerse por delante con las dos ocasiones de Olabe y Bebé, pero que también vio como Turillo tuvo en sus botas la oportunidad más clara de su equipo, que estaba respondón y dando la cara ante el líder. Todo por decidir en la segunda mitad entre dos equipos que llegaban en situaciones distintas, pero que se jugaban mucho en la cita de este domingo.

Bebé, en su peor partido como jugador celeste, y Javi López-Pinto, se cambiaron de banda tras el paso por vestuarios para intentar descolocar a la defensa local. Los minutos pasaban y la UD biza no conseguía generar ninguna ocasión clara de gol y sin noticias de un Mo Dauda que al que le está costando mucho ser el jugador determinante que era antes de la lesión. El delantero ghanés tuvo la ocasión más clara del partido en el 65 tras un balón a la espalda de la defensa, pero no pudo superar a Lucho en el mano a mano.

Se le acababa el tiempo al conjunto de un Paco Jémez que trató de mover el árbol y transformó toda la sala de máquinas con un triple cambio: ingresaron Gori Gracia, Del Olmo y Zarzana en sustitución de López-Pinto, Olabe y Eugeni, que no aprovechó su vuelta a la titularidad. El campo se inclinó hacia la portería del Algeciras, al que le duraba muy poco el balón tras la buena presión de la UD Ibiza. Además, a varios jugadores andaluces les pesaba el enorme esfuerzo del partido y comenzaron a tener problemas físicos. Unai Medina tuvo que parar con una falta táctica un contragolpe muy peligroso de los locales tras un robo en el centro del campo que pilló descolocada a la defensa ibicenca.

Jémez fue con todo a por la victoria y quemó las naves al introducir en el campo con su último cambio a Quique por el sancionado Unai Medina a falta de 12 minutos para el final. Fran Justo hizo lo propio para defender el resultado metiendo a Lautaro y Manin por Escudero y Larrea, con lo que demostraba dar por bueno el empate. La UD Ibiza atacó con más corazón que cabeza en el tramo final del partido sin conseguir poner en aprietos a Lucho García, y el Algeciras defendió de manera cómoda el resultado sin sufrir el acoso celeste. Además, Mo Dauda vio la segunda tarjeta amarilla al cortar un contragolpe andaluz en el minuto 92.

Con este empate, la UD Ibiza corta una dinámica de siete victorias consecutivas y la posibilidad de igualar la mejor racha de la historia de Primera RFEF, de la que se queda a un partido y que seguirá ostentando el Racing de Santander de Guillermo Fernández Romo. Los celestes siguen líderes de la categoría un punto por encima del Antequera, pero a la espera de lo que haga el Ceuta en su visita al Atlético Sanluqueño, ya que si el conjunto ceutí consigue una victoria igualará con 48 puntos en lo alto de la clasificación al cuadro de Paco Jémez.