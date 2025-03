Paco Jémez: «Mi idea es ascender con la UD Ibiza y quedarme la próxima temporada»

El técnico de la UD Ibiza, Paco Jémez, analizó este viernes en la rueda de prensa previa al Algeciras varios temas sobre la actualidad celeste. El preparador analizó el estado del equipo y la posibilidad de igualar la mejor racha de victorias en Primera RFEF, su futuro o la recuperación de Davo, entre otras cosas.

Racha de siete victorias consecutivas

«Es cierto que queremos hacer cosas importantes, estamos a una victoria de poder igualar la mejor racha de victorias consecutivas en la historia de la liga, y la queremos superar. Entendemos que algún día la racha se va a acabar, eso también lo tenemos que tener claro, y el día que pase, pues no pasa nada. La idea es seguir en el mismo camino, vamos a intentar ganar el partido para mantenernos en el liderato, para igualar el máximo número de victorias que ha hecho un equipo en esta categoría, para seguir y poder batirlo».

Mal momento del Algeciras

«Cada partido conlleva una situación distinta, y todos los equipos van a querer ganarnos, acabar con nuestra racha, y eso al final siempre es una motivación extra para los rivales. Respetamos muchísimo al Algeciras, nos va a poner las cosas muy difíciles, no es un rival fácil, pero creo que vamos con una idea clara de lo que queremos y de cómo lo queremos. Siempre he dicho como entrenador que me espero al mejor rival, y preparo el partido en función de eso, no en función de si llevan 7 partidos sin ganar o no, porque normalmente esas estadísticas te suelen llevar a creer que va a ser más sencillo de lo que es. Preparo a mis jugadores para que se encuentren cualquier tipo de escenario, no creo que nos vaya a sorprender nada porque esperamos lo mejor de la visita y esperamos un partido dificilísimo».

Meter presión a un Ceuta que juega después que la UD Ibiza

«Nuestra misión es ganar e intentar meter presión a los que vienen por detrás. Ganando nosotros obligamos al resto a no pinchar. No se trata solo de ganar, sino de intentar que los que juegan después lleven esa pequeña presión añadida y que salgan a jugar con la obligación de tener que ganar».

Puntos necesarios para ser campeón

«Yo creo que para ser campeón necesitaremos estar cerca de los 80 puntos. Nosotros tenemos que prepararnos para eso. Esa es nuestra meta, no me vale otra cosa. Si hay 33 puntos en juego, vamos a pelear por los 33. Vamos a intentar que no se nos vaya ninguno, esa es nuestra idea, aunque dependerá de muchísimos factores».

Estado de la plantilla

«El equipo está muy bien salvo Alberto Escassi que tiene un proceso gripal y no va a poder viajar. El resto, salvo Gallar, que está sancionado, ha entrenado muy bien a lo largo de la semana y todos estarán en la convocatoria».

Sus intenciones de cara a la próxima temporada

«Yo no sé qué va a pasar dentro de dos meses. Si no ascendemos, es muy probable que no esté aquí, no digo imposible, pero es poco probable, porque a mí se me ha traído para cumplir un objetivo. Si se sube habrá muchas posibilidades de que me quede, pero no quiere decir que al 100% me quede aquí. Mi idea es ascender y quedarme aquí, eso es lo que tengo en mi cabeza, pero depende de muchos factores, hay un presidente, hay un director deportivo...»

Estado de Davo

«Su recuperación va bien, pero todavía le queda tiempo. Ojalá que en dos semanas esté para competir, pero esas lesiones son muy jodidas, son huesos muy pequeños y no vamos a correr ningún riesgo. Si lo volvemos a perder, ya no lo vamos a tener en toda la temporada. Si en vez de cuatro semanas tienen que ser cinco o seis nos aguantaremos, pero iremos sobreseguros porque ahora viene lo más importante y necesitamos tener a toda la gente».

Su pensamiento sobre el VAR

«Yo siempre he sido un poco reacio al VAR, he tenido mi opinión al principio, también por desconocimiento cuando llegó. Mi opinión sigue siendo que yo dejaría el VAR solo para situaciones en las que no hay interpretación, porque si tienes que interpretar sobre una imagen, cada uno puede tener su opinión. Yo dejaría solo el VAR para cuestiones en las que no hay lugar a interpretación, como los fueras de juego. Yo soy un entrenador al que le gusta que sus jugadores utilicen la regla del fuera de juego como sistema habitual en sus movimientos defensivos. Puedo ser mucho más valiente si tengo VAR porque sé que no hay lugar a equivocación. Yo dejaría el VAR para eso y creo que el fútbol sería bastante mejor. Ahora con el VAR los árbitros cada vez arbitran menos y rearbitran más».