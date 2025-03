Ramón Juan: «La UD Ibiza va a dar mucho de qué hablar y yo quiero crecer con el club»

Compañeros como Bebé, Davo, Gallar o López-Pinto suelen copar los titulares de la UD Ibiza. Pero usted fue el héroe y el artífice de la séptima victoria consecutiva ante el Yeclano. ¿Qué repercusión ha tenido su actuación?

Es verdad que normalmente los delanteros se suelen llevar las portadas pero con eso convivimos los porteros y también nos gusta. Es verdad que con el penalti del otro día recibí bastantes mensajes sobre todo de cariño de la gente y los aficionados del Ibiza, de amigos y familiares, y de vez en cuando viene bien. Pero lo más importante es darle normalidad y seguir con el trabajo del día a día. Al final llevamos siete victorias y hay momentos en los que se sufre un poco más, este día fue uno de ellos. El Yeclano está muy bien entrenado y nos complicó un poco la vida.

Ese penalti en los minutos finales del partido iba a frenar la racha triunfal del equipo. ¿Qué pensó en ese momento, estaba convencido de que lo iba a detener?

Cuando hacen un penalti siempre estás pensando en que lo vas a parar. Es verdad que el penalti fue raro porque la acción había seguido y se fue a córner. Cuando estábamos un poco tranquilos, de repente pitó el penalti y nos quedamos raros porque en el campo no se vio bien. Luego le pregunté al delantero y me dijo que no había visto nada, aunque después en vídeo sí se vio que le dio en la mano así que fue justo.

La UD Ibiza marcha con cifras de récord hacia el ascenso directo. ¿Os sentís imparables en el vestuario?

La confianza es diferente, al principio nos costaba mucho más generar y teníamos muchas más dudas con nosotros mismos y ahora se están dando las cosas, están entrando los goles y llegamos con cierta facilidad, eso es trabajo de todos, tanto del cuerpo técnico como de los jugadores.

El equipo de Paco Jémez está en una dinámica espectacular. Impensable hace siete jornadas. Para quienes venían de tocar fondo en la primera vuelta, ¿cuáles son las claves de esta remontada?

Ha sido un cambio de dinámica muy drástico, es verdad que cuando encadenas un par de victorias el ánimo es diferente y así ha sido. El ambiente general es mucho mejor aunque siempre ha sido bastante bueno incluso cuando no llegaban los resultados. Con victorias siempre es más fácil corregir los errores y trabajar. Creo que a partir de ganar un par de partidos seguidos y creernos que nos podíamos meter ahí.

Llega la hora de la verdad y el momento de aguantar la presión al frente del liderato. ¿Cuál es el peor enemigo de la UD Ibiza para lograr el ascenso directo?

Creo que hay bastantes equipos que nos pueden hacer frente tanto los tres que están persiguiendo como Murcia, Ceuta y Antequera, como los filiales de Real Madrid, Atlético de Madrid y Sevilla nos pueden complicar bastante la vida porque pueden enganchar victorias y meterse en la pelea. Va a ser una pelea bonita hasta el final a la que puede engancharse cualquiera, lo vamos a disfrutar y es el momento de que la gente veterana o que ha pasado por categorías superiores se hagan notar y tiremos del carro.

¿Cómo está gestionando la euforia el vestuario?

Al final nosotros es verdad que la euforia la estamos conteniendo bien porque así se está demostrando, que estamos compitiendo cada día y no nos confiamos en ningún partido. Así que a seguir con esta dinámica y esta mentalidad que es la ideal y la que nos hará conseguir el objetivo.

El domingo visitan al Algeciras, con el que en la primera vuelta firmaron probablemente el peor partido en Can Misses. ¿Tienen sed de revancha o temen que sea otro partido trampa?

Sabemos que los equipos de abajo son súper peligrosos, se vio con el Yeclano. Pero no tenemos esa sed de venganza sino de seguir con nuestra racha. Nos miramos a nosotros, somos el rival a batir y si estamos bien y podemos seguir proponiendo nuestro fútbol y estas ganas, creo que nos traeremos los tres puntos de vuelta.

A nivel personal, no todo ha sido un camino de rosas. Tuvo que superar una lesión y arrebatarle de nuevo el puesto a Belman, quien había puesto el listón muy alto.

Yo no perdí la confianza en mí mismo. Es verdad que el principio de temporada fue muy bueno, y cuando me lesioné fue una putada porque al final los futbolistas somos egoístas y queremos jugar todos los partidos y todos los minutos. Pero sabía que con mi lesión la portería seguía quedando en buenas manos y que cuando volviese iba a estar muy complicado. He tenido la suerte de tener la confianza del míster, creo que hasta ahora está yendo bien tanto con Javi Belman como conmigo, así que el míster ahí tiene una papeleta jodida, pero creo que está saliendo bien porque jugando uno u otro siempre estamos a un buen nivel.

Los buenos resultados han reforzado la comunión con la afición. ¿Qué mensaje tiene para los seguidores celestes?

La verdad es que es una gozada. Durante toda la temporada están viniendo a muchos desplazamientos, se hacen notar y el otro día en casa lo pasamos genial tanto ellos como nosotros. Cuando ves el campo así de lleno y animando de la manera que animaron, es mucho más fácil. Creo que si siguen así va a ir de la mano con los resultados del equipo.

Cuando llegó a la isla sabía que este proyecto era muy ambicioso, que el presidente tiene metas muy altas. ¿Se ve creciendo con el club en Segunda División sin ponerse techo?

Por supuesto, al final nos centramos en ascender este año, que era para lo que yo vine realmente, y con el miramiento de seguir en este club y crecer con ellos porque creo que es un club que va a dar mucho de qué hablar.

