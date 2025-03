Paco Jémez, entrenador de la UD Ibiza: "Hay que saber ser líderes y estar preparados, y nosotros lo estamos"

El entrenador de la UD Ibiza, Paco Jémez, ha compartido este viernes en sala de prensa sus reflexiones sobre la resaca emocional tras la victoria en Murcia, el estado actual del equipo, la posibilidad de establecer un nuevo récord de victorias para el club y la previa del encuentro que les enfrentará mañana contra el Yeclano en Can Misses (20 horas).

Resaca emocional tras la victoria en Murcia

A pesar de la magnitud de este triunfo ante un rival directo (0-2), Jémez mantuvo la calma y permitió que fueran sus jugadores quienes celebraran. "No celebré mucho la última victoria, dejé que los jugadores lo hicieran. Todo fue muy bien y estamos muy contentos, pero el mensaje es el mismo. No podemos caer en errores estúpidos. Me llena de confianza verlos entrenar porque ahí puedo ver que no se baja la intensidad", afirmó el técnico.

El gran momento del equipo y el liderazgo en el Grupo 2

El entrenador no ocultó su ambición de mantener el liderato y reconoció la responsabilidad que conlleva esta posición. "Yo quiero ser primero. Para mí no es presión ninguna. También hay que saber ser líder, no todos los equipos están preparados para mantener esa posición. Yo creo que nosotros sí lo estamos. Jugaremos con el factor en contra que es la motivación del rival en ganarle al líder, ahora todos quieren esa recompensa. A mí me motiva y me hace sentir más fuerte", declaró Jémez.

Posibilidad de establecer un nuevo récord de victorias para el club

La actual racha de seis victorias consecutivas iguala la mejor marca del club desde su ascenso a Segunda B. Esta excepcional trayectoria ha generado expectativas sobre la posibilidad de establecer un nuevo récord. Jémez, sin embargo, adopta una perspectiva pragmática al respecto. "Indudablemente queremos tener números para hacer la pequeña historia, queremos que esta racha dure lo máximo posible", comentó. Además, añadió con una metáfora: "Las estadísticas son como un tanga: muestran mucho, pero tapan lo importante. Que los equipos que han ganado seis o más partidos seguidos han subido tiene un trasfondo, que es que el equipo que logra ganar seis partidos seguidos es porque es un gran equipo".

Previa del encuentro contra el Yeclano

De cara al próximo partido contra el Yeclano, Jémez mostró mucha cautela y respeto hacia el rival, a pesar de su posición en la tabla. "El Yeclano está abajo pero no entiendo por qué. Es un equipo muy complicado y muy intenso, de los equipos que menos goles recibe. También tiene sus cosas. Les he dicho a mis jugadores que no podemos tener menos intensidad que el rival", advirtió.

Además, el entrenador hizo un llamamiento a la afición para que apoye al equipo en este crucial tramo de temporada. "La gente me lleva a hombros por Ibiza (risas). Me alegro de que la gente se anime. Lo que quiero es que la gente venga, aunque se sumen en la victoria. Me alegra ver un gran ambiente y ojalá mañana sea así y se vean las gradas más llenas de lo que se ha visto hasta ahora", expresó Jémez. Su deseo es que el buen momento del equipo se traduzca en una mayor asistencia al estadio, creando un ambiente que motive aún más a los jugadores y les empuje hacia el objetivo del ascenso directo. Para el encuentro, el técnico solo tendrá las bajas de Javi Jiménez por sanción y de Davo por lesión.