Jesús Álvarez, mediocentro de la UD Ibiza: «Hablamos a principios de 2025 y llegamos a la conclusión de que teníamos que ponernos las pilas»

Jesús Álvarez, uno de los futbolistas más en forma de la UD Ibiza, compareció este miércoles en rueda de prensa para analizar la actualidad del club, líder del Grupo 2 de Primera RFEF. También habló sobre la espectacular racha del equipo, que este fin de semana puede hacer historia al ser la primera plantilla en conseguir siete victorias consecutivas en la categoría.

El cambio del equipo

El fútbol son rachas, estábamos en una situación complicada y nos juntamos todos para hablar a comienzos de año y llegamos a la conclusión de que teníamos que ir con todo y ponernos las pilas o no íbamos a lograr los objetivos. Ahora estamos en una situación privilegiada, la racha que estamos consiguiendo es fruto del trabajo de todo el año, y la verdad es que estamos muy contentos con ello.

Sensaciones dentro del vestuario y diferencias entre Jémez y Martí

Lo estamos llevando desde la tranquilidad, todo se ve diferente cuando consigues esta racha de victorias. La dinámica está siendo igual que el resto de las semanas anteriores, sabemos lo que nos está dando fruto, por lo que tenemos que seguir desde la humildad. Cada entrenador tiene su forma de trabajo, son planteamientos un poco diferentes, todos estamos a muy buen nivel y gracias a la gente que juega menos los entrenamientos son de un nivel altísimo y eso nos impulsa a los que tenemos mayor participación a estar mejor.

Aumento en su nivel de exigencia

Sí, necesitábamos un plus. Hemos demostrado durante toda la temporada que con el balón el nivel es muy bueno, pero la clave ahora es la defensa y el trabajo, ahogar al rival, ir a presionar desde el minuto uno hasta el 90 y adueñarnos del balón. Tenemos que seguir en esta línea.

Autoestima tras la victoria en Murcia

Sabíamos que nos enfrentábamos a uno de los equipos más potentes de la categoría, era un partido crucial, así lo afrontamos, estamos teniendo paciencia y sabiendo jugar las diferentes situaciones dentro del mismo partido. Ese fue uno de los aspectos claves de este fin de semana, supimos llevarlos a donde queríamos y luego la racha goleadora últimamente es muy favorable, algo que se nota mucho y por lo que estamos muy contentos.

Mejora personal desde la llegada de Paco Jémez

Tengo que agradecer a Pep Lluís Martí por darme su confianza, pero Jémez ha tenido un trato muy cercano conmigo, me ayuda mucho internamente a seguir mejorando, y la verdad que con el cuerpo técnico y con él, con toda la experiencia que tienen, se hace mucho más fácil jugar, porque te dan pequeños detalles durante el partido que te ayudan a mejorar, tanto a mí como al resto de compañeros, algo que se nota en líneas generales.

El tándem en el centro del campo con Olabe y la mejora con los fichajes invernales

Olabe y yo llevamos dos temporadas jugando juntos, el año pasado teníamos un rol más secundario, pero entrenábamos siempre juntos, nos conocemos muy bien, somos los dos muy trabajadores sobre el campo y nos entendemos muy bien porque somos de un perfil muy parecido. Es un gusto jugar con él, nos entendemos a las mil maravillas y eso el equipo lo nota. Los fichajes nos han dado ese plus extra que necesitábamos en el momento indicado, y la verdad que todas las llegadas que ha habido en el mercado invernal han subido considerablemente el nivel de entrenamiento y se está viendo reflejado en el campo, tanto los titulares como los cambios, que muchas veces mejoran al equipo.

Conseguir entrar en la historia del club con siete victorias consecutivas y mensaje a la afición

Estamos a un pasito de hacer historia dentro del club y eso es algo que nos ilusiona mucho. La afición es fundamental, les notamos día tras día, este fin de semana vinieron muchas personas a Murcia en un trayecto que era complicado y eso es de agradecer. Este fin de semana tenemos un partido muy difícil ante un rival engañoso y la verdad que necesitamos el apoyo de los nuestros más que nunca para seguir haciendo historia dentro de este club.

Sentimiento de imbatibilidad

Invencibles no, sabemos que en el mundo del fútbol cualquier partido se te puede complicar, afrontas diferentes situaciones dentro de un partido y si no estás a tu máximo nivel no vas a ningún lado. Estamos en una situación privilegiada, pero sabemos el trabajo que tenemos que hacer para seguir esta buena racha que llevamos, siempre desde la humildad.