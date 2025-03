Esta UD Ibiza ilusiona y tiene aroma de Segunda División

Color esperanza. La UD Ibiza, que sumó algo más que tres puntos el pasado domingo con su triunfo ante el Real Murcia, tiene ante sí por primera vez en la temporada la oportunidad de depender de sí misa para conseguir el objetivo de quedar primera del Grupo 2 de Primera RFEF y conseguir el billete que otorga el ascenso directo a la categoría de plata de nuestro fútbol, la Segunda División, algo impensable incluso para los más optimistas hace apenas mes y medio, cuando todo eran nubes negras en la Calle de Campanitx.

El conjunto de Paco Jémez se fraguó una trabajada victoria en uno de los escenarios más imponentes de la categoría, el Estadio Enrique Roca, ante una afición y un campo que el propio técnico calificó «de Primera División», pero que no intimidó al nuevo líder de la categoría, que además arrebató al cuadro murciano el goal-average tras la derrota sufrida ante los de Fran Fernández en Can Misses el pasado 30 de noviembre por 1-2.

El entrenador de la UD Ibiza ha conseguido dar con la tecla tras su aterrizaje para comandar la nave pitiusa el pasado 12 de noviembre, con unos fichajes en el mercado invernal que le han cambiado la cara a un equipo que hace seis semanas estaba a 11 puntos del liderato. El único que parece aguantar la velocidad de crucero del barco celeste es el Ceuta, que no pierde un partido liguero desde su derrota el pasado 17 de noviembre ante el Alcorcón, y que se ha ganado por derecho propio la etiqueta de candidato a todo, pero que tiene que pasar por el Palladium Can Misses en la última jornada.

No hay conjunto en el Grupo 1 ni en el Grupo 2 de Primera RFEF que pueda aparejarse a los números de la UD Ibiza en los últimos seis partidos, en los que los insulares han anotado 19 goles y encajado siete. Además, la historia dice que todos los equipos que han ganado seis partidos consecutivos en la disputada Primera RFEF tienen el premio del ascenso a Segunda División, dato que esperamos no se rompa esta temporada. Desde luego que jugando al nivel al que lo viene haciendo el equipo estas últimas semanas, será complicado que alguien pueda parar a unos jugadores que ahora mismo parecen no tener rival, y que este fin de semana pueden hacer historia al ser la primera plantilla de la UD Ibiza que consiga siete victorias seguidas en Primera RFEF, la antigua Segunda División B.

El mercado de invierno ha cambiado la cara a un equipo que en la jornada 20 ocupaba el undécimo lugar, dos puntos por encima del descenso y con 15 goles a favor, el peor dato de la categoría. Pero, con las llegadas de Bebé, Davo y López-Pinto el equipo ha dado un salto de calidad en la zona de tres cuartos que ha provocado que, en estos seis partidos de metamorfosis, la UD Ibiza haya anotado cuatro dianas más de las que llevaba en los 20 partidos anteriores.

Al ex del Rayo Vallecano le ficharon para que fuese determinante en citas importantes, como la del pasado domingo, en la que anotó un gol (el tercero en cuatro partidos con la camiseta celeste) y repartió otra asistencia, la cuarta en su haber. Además, se le vio muy solidario en defensa, ofreciendo múltiples ayudas a Javi Jiménez en la banda izquierda pitiusa. Davo, que también cayó de pie en Ibiza, sigue recuperándose de su lesión tras romperse el cuatro metatarsiano de su pie izquierdo. El delantero de Redondela, con cuatro dianas en dos titularidades, es el pichichi junto a Gallar, lo que habla de su acierto de cara a gol en sus 235 minutos con la elástica celeste. Y también hay que hablar de Javi López-Pinto, que en apenas ocho partidos ha anotado un gol y repartido tres asistencias, siendo un soplo de aire fresco para la banda derecha del equipo dirigido por Paco Jémez.

Calendario propicio para soñar

Además, el calendario que afrontará la UD Ibiza durante los próximos partidos invita al optimismo, con un marzo en el que se medirá al Yeclano, que salió este fin de semana del descenso tras su triunfo ante el Sevilla B, Algeciras, decimoséptimo clasificado, el colista Intercity y, finalizando el mes, visitará a un venido a menos Hércules, que solo ha conseguido una victoria en los últimos cinco partidos. Ya en abril, los ibicencos se medirán en Can Misses a Real Madrid B, Sevilla B y Fuenlabrada, teniendo solo un partido a domicilio, el que disputarán el día 13 ante el Marbella. Un calendario favorable para tratar de poner tierra de por medio con sus perseguidores.

