Paco Jémez: «Es un partido muy importante, pero no definitivo»

Paco Jémez compareció este viernes en la rueda de prensa previa al partido de este domingo (12 horas, Estadio Enrique Roca) ante el Real Murcia en la sala de prensa del Palladium Can Misses. El entrenador de la UD Ibiza analizó el buen momento del equipo, al rival de este fin de semana, y la lesión de Davo.

Lesión de Davo

«Davo se ha roto el cuarto metatarsiano. Bueno, estas lesiones son un poco difíciles de saber cuánto tiempo va a estar apartado. Si todo va bien, según lo que dicen los médicos, estará fuera un mes».

El encuentro ante el Real Murcia

«Es un partido de lo mejor que se puede ver en esta categoría. Y aunque no es un partido definitivo, es un partido muy importante. Entonces mi mensaje durante la semana es el mismo. Es un partido que nos puede dar más cosas de las que tenemos actualmente. Sobre todo, para seguir con una racha imponente, ganar a un rival directo. Esperamos que eso se traduzca en un buen partido por nuestra parte, porque sabemos que vamos a un sitio donde si no haces un buen partido, es difícil poder sacar algún punto».

El planteamiento del partido

«Ojalá que todas las cosas salgan bien, pero yo como entrenador tengo que prever todo lo contrario. Tengo que preparar a los jugadores para lo contrario, para que, si el partido no empieza bien, si empieza con dificultades, tener que competir igual y tener que intentar sacarlo de la misma manera. Puede haber una situación con el hecho de que han perdido los dos últimos partidos en casa y que, si el equipo se pone por delante, le aprieta y le quita el balón, les entren dudas, pero eso no depende de nosotros. Yo de entrada estoy seguro de que va a haber un gran ambiente a favor del Real Murcia, como no puede ser de otra manera».

Importancia de llegar vivos a este partido

«Ayer les puse a los jugadores la clasificación de hace un mes y una semana, a 11 del Antequera y ocho del Murcia. Si tú le dices a cualquiera que en cinco semanas te vas a poner segundo o empatado a un punto del primero, la gente no se lo cree. Cuando tú peleas solo con un equipo, si tu rival pilla una mala racha, hay posibilidades. Pero cuando tienes que pelear con tantos equipos como los que teníamos por delante, a mí me parece un esfuerzo tremendo el que hemos hecho para estar ahí, pero eso ya forma parte del pasado. Cuando ya llegan los últimos partidos, dónde se decide todo, todavía no hemos visto a ninguno de los equipos que estamos ahí. Entonces, este partido no es decisivo, pero sí que es muy importante»

El Real Murcia como institución

«Tuve la fortuna de defender esa camiseta un año, y a mí me parece una ciudad, un campo, una afición, que todo bien coordinado y bien llevado, es un equipo que debería estar en Primera División muchos años. Esa ciudad tiene todo para poder estar en la élite, pero es verdad que llevan muchísimos años peleando ahí, en situaciones realmente compiladas».

Qué UD Ibiza espera ver este domingo

«Si veo otra cosa que no sea lo que hemos visto en estos últimos partidos, me llevaría una gran decepción, porque es algo que no me espero. Me espero al mejor Ibiza, con la mejor mentalidad, con ganas de defender y de atacar bien, de saber jugar el partido, que va a tener muchas connotaciones fuera de lo deportivo, y saber llevar al Murcia donde nos interese. Todo lo que no sea eso, me decepcionaría».

Regresos de Monjonell, Mo Dauda y Ramón Juan

«Este es el tercer entrenamiento con el grupo de Dauda, el que hemos hecho hoy. Está bien, viene de estar lesionado, pero esa lesión está olvidada. Está entrenando bien, con normalidad. Monjonell ha hecho hoy un primer entrenamiento con muy buenas sensaciones, pero sigue siendo un entrenamiento. Mañana veremos si puede entrenar con el grupo, y a partir de ahí, decidiremos. Ramón Juan también está bien y entrará en la convocatoria».

Cuanto puede afectar al equipo la lesión de Davo

«Si nos afecta la baja de Davo, entonces es que no somos tan buenos. Creo que tengo jugadores que pueden estar en el nivel de Davo, Mo puede estar en su nivel, Quique también… Somos un equipo que tiene muy buenos jugadores en todas las posiciones. Indudablemente, me gustaría que Davo estuviera ahí, pero creo que tenemos jugadores de mucha calidad y que saben perfectamente lo que tienen que hacer en esa posición».

El partido de ida significó la primera derrota desde que cogió el banquillo de la UD Ibiza

«Es posiblemente la mejor plantilla de la categoría. A su altura puede haber alguna, pero mejor, es complicado. Además, se ha reforzado muy bien en el mercado de invierno. Y por eso, al ser tan buen equipo, te puede ganar de cualquier manera. Domina muy bien el juego directo, la estrategia, tiene muy buenos lanzadores, son de lo mejor de la liga en transiciones, aprovechan muy bien las pérdidas… Tendremos que jugar con mucha inteligencia si queremos sacar algo positivo».

Posibilidad de ponerse líder e igualar la mejor racha en la historia del club desde que está en 2º B o Primera RFEF

«A mí eso me motiva más, el hecho de poder ser el equipo que más victorias haya conseguido de manera consecutiva en la historia del club. Ponernos líderes va a ser una consecuencia de lo que nosotros sigamos haciendo. Lo de esta racha es muy complicado. Si ahora mismo dices que de los últimos cinco partidos hemos ganado cuatro y empatado uno, nadie diría que es una mala racha, pero ya no podríamos luchar por esas seis victorias consecutivas. Por eso para mí es mucho más importante conseguirlo, porque nos hemos ganado la posibilidad de hacer cinco victorias y estar a una de hacer algo histórico. Algún día vamos a perder, pero eso no quiero que sea un freno. Tenemos que entender que en este deporte se gana, se empata y se pierde. Pero cuando llegue la primera derrota yo voy a ser el primero en seguir defendiendo a mis jugadores, porque se lo han ganado».

Desplazamiento de la afición ibicenca

«Me gustaría ver muchas camisetas celestes, con la responsabilidad que eso conlleva. Significa que la gente confía en nosotros y se gasta tiempo y dinero para acompañarnos, y eso es algo que nos hace estar muy orgullosos».