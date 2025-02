Paco Jémez: «Ojalá seamos capaces de mantener este nivel»

El entrenador de la UD Ibiza, Paco Jémez, analizó el juego de los suyos en la rueda de prensa posterior al partido. «Esta es nuestra quinta victoria, ojalá seamos capaces de mantener este nivel», afirmó el técnico celeste, que reconoció que el equipo «tuvo dificultades en ciertos tramos del partido para sacar la victoria adelante», por lo que le da «mucho valor a estos tres puntos».

También valoró el partido de Bebé, que para Jémez «tiene que dar otras cosas: más consistencia defensiva, más posesión cuando el equipo la necesite,meterse más por dentro», aunque reconoció que «acaba de llegar y no ha aterrizado en las condiciones óptimas», y terminó echándole un capote: «Estamos encantados con él». También se deshizo en elogios con Davo, «es un jugador que más allá de que esté acertado de cara a gol siempre está donde tiene que estar, una virtud tremenda para los delanteros», y ensalzó su pelea por el equipo: «Es un jugador con un trabajo tremendo: corre, lucha, se pega con los centrales, va a apretar al portero, siempre está para hacer una ayuda...».

Reconoció que no se esperaba que estuviese a este nivel: «A mí me ha sorprendido, y no solo por los goles, sino por el trabajo, lo que le da al equipo. Sin medir 1.90, los centrales no le pueden meter el pie por ningún lado, nos da respiro para poder salir... Está haciendo un trabajo tremendo».