Paco Jémez: «Este Betis no es el equipo de hace tres meses»

El entrenador de la UD Ibiza, Paco Jémez, analizó el buen momento del equipo en la rueda de prensa previa al trascendental partido que les enfrentará al Real Betis B, noveno en la tabla con 32 puntos y que no ha ganado un partido oficial desde el pasado 20 de diciembre. El filial bético, entrenado por el ex-futbolista Arzu, maravilló a propios y extraños en una primera vuelta mágica que le aupó al liderato de la clasificación. Pero, las bajas de Jesús Rodríguez y Ángel Ortiz, que están enrolados en la dinámica del primer equipo, han hecho bajar el rendimiento al cuadro sevillano hasta ser el equipo con el peor estado de forma en los últimos cinco partidos, en los que solo han sumado dos puntos, anotado tres goles y recibido 13.

Sensaciones semanales

«La perfección total no existe. Por muy bien que lo hagas, por muy bien que le ganes al líder, por muy bien que le metas cinco, aunque sea la primera vez que hemos marcado cinco goles, siempre hay peros y siempre hay cosas que mejorar. Sacamos muchas conclusiones positivas del partido pasado, pero también sacamos algunas cosas que creo que tenemos la capacidad de hacer mejor y ese es mi trabajo como entrenador. Muchas veces las victorias te embriagan tanto que te hacen no ver cosas que el equipo tiene que mejorar».

Las bajas del Real Betis B

«No he visto el partido de la primera vuelta porque ni el Betis es el Betis, ni nosotros somos de ese momento. He visto el del Alcoyano el otro día. He visto el del Madrid-Castilla, he visto el del Mérida. He visto cosas más recientes porque creo que la información es mucho más veraz que la de aquel partido. Es verdad que es un equipo que llegó a estar primero, haciendo muy bien las cosas y que poco a poco se ha ido cayendo. Posiblemente, porque les han quitado a los jugadores que son realmente buenos, como Jesús Rodríguez y Ángel Ortiz, que si están en Primera División con el primer equipo es porque son muy buenos. Esa es un poco la putada de los filiales. Es verdad que este Betis Deportivo no es el de hace dos o tres meses. Pero aun así yo no me fío, yo espero siempre el mejor rival que me pueda imaginar, porque eso me hace prepararme en las mejores condiciones posibles para competir en el máximo».

Mo Dauda

«Se ha hecho unas pruebas y tiene una lesión muscular no muy grave, pero hay que ver cuánto tiempo va a tardar en recuperarse. Es una mala noticia, ya que estaba en gran forma metiendo tres goles en los últimos tres partidos, pero para esta semana no vamos a poder tenerlo».

Cómo está el grupo

«Todos están haciendo un buen trabajo, aportando para que el equipo gane. Tenemos que hacer todo lo posible para que seamos un equipo capaz de generar y crear tantas ocasiones de gol como lo hemos hecho hasta ahora. Todos estamos rindiendo a un gran nivel, y por eso el equipo empieza a funcionar y a jugar mejor. Los tres puntos de Sevilla son importantísimos. Sobre todo por seguir con una dinámica tremendamente positiva. Los jugadores me han sorprendido sacando al equipo de una situación que yo creía que iba a costar más, también sé que si este equipo es capaz de coger esta velocidad de crucero va a ser difícil de parar, pero lo tenemos que mantener. Siempre hemos estado diciendo que nos faltaba ese equilibrio, mantener un poco más un tono equilibrado, no tener tantos picos de ganar, de perder, de ganar, de perder… y eso lo hemos conseguido con las últimas victorias. (Una victoria en Sevilla nos daría, muchísima más moral de las que tenemos, y este equipo cuando está pletórico es un rival difícil de parar».

Errores defensivos ante el Antequera

«Recibimos dos goles a balón parado. Hemos estado trabajando en eso, hemos seguido trabajando los conceptos renovadores para que sepan que es lo importante en esa jugada. Esperemos que sirva ese trabajo para no volver a cometer esos errores».

¿El momento de Davo?

«El delantero seguramente va a ser Davo o Quique. Podría adaptar a algún otro jugador, pero yo creo que esa manera sería bien en esa situación. Estamos en disposición de ganar el cuarto partido seguido, y eso es también un aliciente y una motivación para poder seguir adelante y poder seguir consiguiendo buenos números. Vamos a salir con la idea de que otra victoria seguramente nos daría otro saltito en la clasificación, dependiendo de lo que hagan los demás, y sobre todo por el hecho de seguir con esa dinámica positiva. Esto ha cambiado mucho en pocas semanas».

Bebé

«Esta semana quiero que se haga mejor, que mejoremos, que todos tengamos mejores sensaciones. Muchas veces eso no se puede conseguir, pero la idea de competir semana a semana es mejorar lo que se hizo la semana anterior. Bebé es un tipo que aquí está feliz, yo lo conozco, y sé cuándo está feliz y cuándo está triste. Cuando está triste baja muchísimo su rendimiento, es un jugador que necesita sentirse feliz, necesita sentirse querido, creo que el grupo lo ha aceptado tremendamente bien, por lo que veo se siente muy a gusto aquí, con los compañeros, con la ciudad, con el reto… Además, ver que el equipo ahora está en una situación de poder competir con los de arriba, eso para él es fundamental, porque es un gran competidor».

Bajas para la convocatoria

«A algunos jugadores les he dado descanso porque creía que era el momento de darles un descanso, pero hoy los únicos que no han entrenado han sido Mo Dauda y Alberto Escassi, que tiene algunos problemas en el tendón y hemos querido darle unos días de descanso, pero todos los demás están disponibles».