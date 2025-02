Jesús Álvarez: «Estamos ante una ocasión única de lograr el ascenso directo»

El fútbol es impredecible. ¿Cómo explica el cambio tan drástico que ha dado el equipo en apenas tres semanas?

Estábamos en una situación que a nadie nos gustaba y dijimos: estamos a tiempo de todo, pues vamos con todo. Confiamos plenamente en lo que dice el míster, y de un sistema de juego que a todos en la plantilla nos gusta mucho porque es atrevido, es bonito de ver y disfrutas dentro del campo. Y sabiendo de nuestras condiciones, pues dijimos que tenemos que ir con todo desde ya. Y la verdad es que últimamente, con el acierto que estamos teniendo de cara a gol, se está notando mucho y todo suma. Pero el cambio de chip ha sido brutal, de decir: o vamos con todo desde ya o el tren se nos va.

De ser el conjunto menos goleador del grupo, a lograr 10 goles en tres partidos. ¿Ha dado Paco Jémez con la tecla?

Yo creo que sí, ha probado muchos sistemas, diferentes jugadores, diferentes formas de atacar. También desde que vino hemos tenido partidos en los que hemos tenido muchísimas ocasiones, pero nos había falta dar con la tecla del gol. Gracias a Dios, estos tres últimos partidos estamos aprovechando mucho las oportunidades y ahora estamos teniendo ese acierto y tenemos que aprovecharlo.

¿Tienen la sensación en el vestuario de que, ahora, son un equipo casi invencible?

Sabemos de lo que somos capaces y al principio, en cuanto al juego, estábamos cerca de lo que quería el míster pero los resultados no estaban acompañando. Ahora que sí lo están haciendo, te lo crees más. Ese es un factor clave dentro del fútbol, el creerte que haciendo tu trabajo salen las cosas bien. Tenemos que seguir en ese plan, con los pies en la tierra y trabajando día a día porque el fútbol es un mundo.

Está claro que los seis refuerzos invernales han dado competitividad y alternativas a Jémez. ¿Quién le está sorprendiendo más?

Al final hay gente que no conocías y te sorprenden, como Gori o López-Pinto. Bebé sí que es un jugador diferencial pero ya lo había visto y me sorprende menos. Pero me parece que todos los fichajes de este mercado invernal nos han dado incluso internamente un plus a todos increíble, y el equipo lo está demostrando. El nivel de entrenamientos también ha subido un montón y quieras o no se nota el fin de semana.

Como uno de los capitanes y tras la experiencia de la temporada pasada, ¿cree que puede darse una situación inversa y hacer una segunda vuelta con números de campeón?

Sí, esa es la idea que tenemos ahora mismo. La primera vuelta ha sido dura y creo que como todo equipo preferimos tener una segunda vuelta mejor, pero esto es muy largo. Queda mucho y tenemos que ir día a día. La experiencia de la primera vuelta nos ha enseñado que pensar en dos días más allá ya es equivocarse. De momento, así nos está yendo bien y salirnos de ese camino es confundirnos totalmente.

¿Considera que esta temporada hay mucha igualdad pero dentro de un nivel mediocre, al contrario que el pasado ejercicio con clubes como Castellón, Málaga o Córdoba? ¿Cree que es una ocasión única para lograr el ascenso directo?

Sí, es una ocasión única porque a pesar de la primera vuelta, que no ha sido buena ni la esperada, estás solo a cinco puntos del líder. Te enfrentas a él, que llevaba desde octubre sin perder fuera de casa, y has demostrado que le ganas bien y de forma contundente. Entonces yo creo que este año estamos a tiro de todo. Pero no nos podemos desviar del camino: el trabajo, no ahorrarnos ni un esfuerzo diariamente y eso nos está llevando ahora al éxito y debemos seguir en ese plan.

Su papel en el centro del campo es fundamental. Pero es junto a Olabe como está consiguiendo mejores resultados el equipo. ¿Qué evolución está teniendo esta temporada el medio centro celeste?

Yo siempre he sido un jugador que cuando el míster ha tenido confianza en mí lo he demostrado en toda mi trayectoria. Este año por suerte, al contrario que el año pasado, tengo esa confianza de los dos entrenadores. Intento ayudar lo máximo que pueda en el campo. Si algún partido considera que no tengo que jugar pues no quedará otra que trabajar. Pero ahora estoy aprovechando y disfrutando mucho de la confianza que me están dando. Y ahora más aún ganando de esta manera.

Y dejando atrás lesiones. A sus 25 años, ¿cree que está en el mejor momento de su carrera?

Estoy a un nivel muy bueno, obviamente el míster siempre exige más y creo que puedo dar más. Estoy en un proceso de aprendizaje. Posiblemente de toda mi carrera este sea el año más importante que llevo jugado por dónde estoy y los objetivos por los que estoy luchando. Mi techo no lo he tocado pero gracias al cuerpo técnico estoy progresando mucho individualmente y creo que lo estoy demostrando dentro.

La llegada de Paco Jémez y de Javi Lara arrojan estabilidad al ambicioso proyecto celeste. ¿Está creciendo el sentimiento de pertenencia?

Sí, al final en cuanto a la afición, necesitaba gente que conozca bien la casa y qué mejor que tanto Paco como Javi para ello. Se está demostrando, la afición nos ayuda más que nunca, este fin de semana los notamos una barbaridad y ojalá que fuera así todos los partidos en casa. Pero eso acorde a nuestro rendimiento. Creo que es de cara al exterior donde más se nota, internamente no podemos exigir nada porque es un equipo súper profesional y todo es de agradecer.

¿Se ve muchos años en la UD Ibiza, incluso luchando por subir a Primera?

Ojalá estemos luchando por esos objetivos, esa sería una noticia increíble. Y en lo personal también, que yo pudiera estar ahí optando a eso sería un sueño. Ojalá. Pero todo pasa por este año tanto a nivel individual como grupal tenemos que estar muy bien y eso son factores externos que de momento no pienso, solo en disfrutar el momento, como ahora lo estoy haciendo, y ojalá estar muchos años en Ibiza.

Y este sábado visitan al filial del Betis. Van embalados a por la cuarta victoria seguida.

Solo pensamos en ganar, todos los equipos cuando salen al campo piensan en ganar y nosotros con esta racha tan buena aparte de pensar en ganar, te lo crees más. Teniendo los pies en la tierra y con el trabajo diario, vamos a por ello y ojalá conseguir la cuarta victoria seguida.