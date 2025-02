La UD Ibiza tumba al líder con una borrachera de goles

La UD Ibiza ha presentado su candidatura al título después de tumbar al líder Antequera en una auténtica fiesta del gol en Can misses. Los de Paco Jémez han aprovechado una primera parte antológica en la que ha anotado cinco goles para derrotar al conjunto malagueño y situarse a cinco puntos del liderato. El Antequera ha reaccionado tras el descanso, pero a los de Paco Jémez les han bastado una espectacular primera mitad para lograr su tercera victoria consecutiva.

El encuentro no pudo empezar mejor para los intereses del equipo ibicenco, después de que Gallar cazara en el área un centro de López-Pinto desde banda derecha para poner el 1-0 al filo del minuto 2 de partido. La formación celeste marcó territorio nada más arrancar ante un Antequera que intentó sin éxito reaccionar en los minutos siguientes. El goleador de los malagueños, Luismi Gutiérrez, lo probó con un derechazo ajustado pero el balón se marchó rozando el poste.

A pesar de los intentos del líder, la UD Ibiza llevaba una marcha más en las transiciones y pronto encarriló la victoria cuando Iago Indias cabeceó al fondo de las mallas un centro desde la izquierda de Gallar en acción de estrategia (2-0, min. 21). El cuadro isleño llegaba a la cita con la flechita para arriba y Bebé no pudo tener un mejor debut como titular en la escuadra celeste. El caboverdiano dejó muestras de su talento y velocidad por banda, añadiendo mordiente a un equipo en clara progresión. El fichaje estrella del mercado de invierno fue el autor de la asistencia que desembocó en el 3-0 anotado por Mo Dauda. El extremo filtró el balón a la espalda de la defensa y López-Pinto salvó la salido del portero Jero con un toque sutil que dejó solo a Mo Dauda para marcar a placer. Pero la fiesta no había terminado en Can Misses. Cumplida la media hora de juego, Gallar sacó a relucir de nuevo su enorme calidad para servir un córner medido que Monjo, imperial en el área, cabeceó de manera impecable al fondo de las mallas.

La locura se desató en la recta final del primer episodio. En el minuto 37 recortó diferencias el Antequera en un saque de esquina mal defendido, en el que pudo haber falta en ataque, que remachó Luismi Luengo entre un nudo de piernas. Hasta el descanso sesteó el conjunto celeste y el Antequera se metió en el partido con otro gol a balón parado que se introdujo sin querer Iago Indias, pero Olabe sentenció en el descuento tras rozar lo justo un potente disparo lejano de Bebé. Con un trallazo de Gallar que se estrelló en la escuadra finalizó un primer tiempo antológico en Can Misses.

Segunda parte

El ritmo vertiginoso no aminoró tras el paso por vestuarios y primero Mo Dauda, tras luchar con ahínco por robar un balón, y después Álex Rubio con un disparo cruzado, pudieron disparar la cuenta goleadora de un partido desmadrado y espectacular. La peor noticia fue la lesión muscular de Mo Dauda, que tuvo que ser sustituido por Davo en el minuto 57. También entró Escassi, quien tuvo el 6-2 en un remate que despejó Jero y cuyo rechace mandó Davo por encima de la portería. Con un ritmo aminorado por la amplitud del marcador, el cuadro malagueño metió más artillería y buscó recortarla desventaja, aunque López-Pinto tuvo su opción tras driblar para adentro y disparar al palo largo. Estuvo cerca de lograr su golito particular.

A pesar de los cambios, el equipo ibicenco había perdido intensidad y dejó crecer a un Antequera que consiguió el 5-3 por mediación de Longo con 10 minutos por delante. Incapaz de matar el partido, el cuadro celeste acabó pidiendo la hora ante el líder.