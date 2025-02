Paco Jémez, entrenador de la UD Ibiza: "Me sentiría muy triste si el domingo no hay una entrada acorde a la importancia del partido"

Paco Jémez, entrenador de la UD Ibiza, ha repasado la actualidad del equipo en la rueda de prensa previa al partido que enfrenta el domingo a la UD Ibiza con el Antequera, líder del Grupo 2 de Primera RFEF (Palladium Can Misses, 12 horas). El técnico celeste se ha referido al buen momento del equipo, que viene de conseguir dos victorias consecutivas, al fichaje estrella de Bebé y a la respuesta que en su opinión debe dar la afición este domingo para abordar con más armas el encuentro estelar de la jornada frente al primer clasificado.

El mejor momento del equipo

"Ganar partidos no es una casualidad sino consecuencia de una mejora en todas las facetas de juego. Con trabajo y esfuerzo el equipo va cogiendo ideas y haciéndolo mejor. El rival es el mejor, es el líder, pero es un buen momento para enfrentarnos a ellos. Llevo mucho tiempo esperando este partido. Nuestra medida la daremos contra los mejores. Si ganamos nos pondríamos a una diferencia que hace dos semanas era impensable. Poder reducirla de 11 a 5, con lo que queda, es una motivación extra para nosotros; me gustan estos partidos. Nos van a exigir lo mejor y ahí vamos a ver la medida de este equipo".

¿Es una final?

"En la jornada 23 es prematuro hablar de finales, y lo que pase mañana no es definitivo porque quedan muchos partidos. He visto de todo en el fútbol; equipos que empiezan a perder y se les atraviesa todo… pero sí es muy importante si queremos meter presión no solo al Antequera sino a los que están por encima. Nuestro papel es el de colocarnos lo mejor posicionados y si es robando de tres en tres mejor para meter presión".

Fichaje de Bebé

"Primero agradecer al club el esfuerzo tremendo que ha hecho por traer a Bebé a una categoría tan complicada. Tiene que ser un jugador muy importante para nosotros, ya lo he tenido y sé lo que puede dar. No teníamos un perfil como él, de 1,90 con zancada y disparo. Nos viene a redondear la posición de extremo. Desde el primer momento que le llamé me dijo que se venía conmigo. Él estaba muy por la labor y me congratula, no le hemos traído a la fuerza, viene conmigo con muchas ganas y con responsabilidad añadida. Es el tipo de jugador que necesitamos y estoy muy contento".

¿Dónde jugará Bebé?

"Yo a Bebé lo veo más como extremo, podría jugar más centrado pero donde hace daño es por banda por su zancada a la hora de correr. Lo he traído en principio para que juegue por banda, en el Rayo alternaba ambas bandas, y como tenemos mucha gente por dentro me sobran por todos lados y todos son muy buenos. Meterlo por dentro no me lo planteo. Quiero que nos dé desborde y tiro".

Álex Gallar, mediapunta

"La idea es que Gallar juegue de enganche del delantero que es donde creo que más va a rendir. Le estamos reservando esfuerzo físico. Creo que es su posición".

Plantilla amplia y renovada

"Hemos pasado de una situación que entre lesiones y plantilla no muy amplia he tenido muchas dificultades para tener un once y complementar los partidos desde el banquillo. Ahora esto ya me parece más real, que alguno se va a tener que quedar sin jugar ya está pasando y esta es la idea de ser competitivos, que haya la suficiente pelea entre ellos para que nadie se duerma y dé su mejor versión. El equipo ahora lo está haciendo bien y los que han venido tendrán que demostrar que son mejores o tendrán que esperar. Ahora los cambios mejoran, como se vio en Villarreal. Los cambios se hacen para insuflarle fuerza al equipo. Antes lo teníamos con cuentagotas y ahora tenemos mucha más variedad y posibilidades y lo hemos echado mucho en falta. Tienen que entender que si no juegan de inicio pueden hacerlo después, y es un placer y una maravilla ver cómo compiten cuando entran".

Competitividad y sistema de juego

"Que hay más competitividad ya lo saben ellos, cualquiera puede tener la posibilidad de empezar. Este equipo siempre ha entrenado bien, es un equipo de quitarse el sombrero y ahora más todavía con la gente que ha venido. Tiene que apretar los huevos, muchas veces hay que echar el freno porque la intensidad es tremendamente alta. Nosotros hemos cambiado bastante incluso en el mismo partido. Pero siempre he tenido muy claro es que jugar con dos delanteros no te asegura meter más goles, ahora hemos encontrado el camino del gol porque creamos más. No tengo la certeza de que jugando con dos delantero hagamos más ocasiones. A veces depende de las defensas rivales. Lo importante es ocupar el área y llegar, no tenerla ocupada de antemano".

Mensaje a la afición

"Es un momento de todos. Lo mismo que nosotros tenemos que demostrar que estamos a la altura, cuando el equipo va bien siempre hay mejores entradas que cuando va mal. Si no somos capaces de responder todos a la altura d ellos objetivos que tenemos en un partido como es ante el Antequera, a lo mejor es que no merecemos conseguir por lo que estamos peleando. Me refiero al equipo, a las instituciones, a la afición… Queremos un objetivo pero debemos merecerlo a todos los niveles. A veces pienso si no estamos haciendo los merecimientos para dar ese salto. Me sentiría muy triste si el domingo no hay una entrada acorde a la importancia del partido. Con lo que puede suponer para el club y para la imagen de la ciudad. Me sentiría triste y decepcionado si las gradas están como hasta ahora como hasta ahora y me plantearía si merece la pena pelear por esto. Es el momento de dar un paso adelante, apoyar y dar nuestro granito de arena; para un equipo el camino sin afición es casi imposible. Este esfuerzo hay que repartirlo y ver buen ambiente, camisetas celestes, que el campo vibre y parezca un campo de fútbol".