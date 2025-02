La UD Ibiza realiza su Media Day con los fichajes invernales

Mañana movida en el Palladium Can Misses. La UD Ibiza organizó este jueves un Media Day con los fichajes invernales, que atendieron a los medios para analizar sus primeras impresiones como jugadores celestes y la actualidad del club, que lleva dos victorias seguidas y este fin de semana afronta un importante partido ante el líder, el Antequera.

Gori Gracia

El primero en hablar fue Gori Gracia, jugador cedido por el Real Zaragoza y que solo ha disputado nueve minutos ante el Mérida por arrastrar unos problemas físicos que ya son historia. «Llegué con unas molestias de las que ya me he recuperado. La adaptación a la isla ha sido bastante fácil, me ha recibido muy bien todo el mundo y ahora estoy centrado en ayudar al equipo a conseguir los objetivos», comenzó Gracia, que aceptó la oferta de la UD Ibiza porque «el estilo de juego se asemeja mucho» al del propio mediocentro y «la ambición del proyecto, ideado para subir de categoría», algo con lo que no quiere obsesionarse y prefiere ir partido a partido: «El objetivo es subir, está claro, y hay potencial para ello, pero no hay que hablar solo del ascenso, ya que la obsesión puede ser perjudicial para el equipo». Sobre la disputa por el puesto de mediapunta, una posición muy poblada, Gracia lo tiene claro, «la competencia es sana y siempre es buena, te da una motivación extra», y confesó que Jémez fue uno de los motivos de su elección por el cuadro celeste: «Es una filosofía que me gusta, parecida a la que me gusta a mí, siendo protagonistas con el balón, por lo que ya sabía donde venía. A Jémez le gusta un fútbol vistoso, con mucha intensidad, y eso es algo bueno porque saca lo mejor de cada jugador», finalizó el mediapunta de Arenys de Munt.

Javi López-Pinto

El extremo, uno de los héroes de la afición, fue el siguiente. Al ser cuestionado sobre el tremendo cambio ofensivo de la UD Ibiza, Pinto mostró su humildad: «No creo que esta mejora sea por mí. Es verdad que el equipo tiene un potencial enorme, los partidos anteriores no quiso entrar la pelota, no tuvimos ese punto de suerte, pero estamos capacitados para marcara varios goles en todos los partidos», señaló el barcelonés, al que tampoco le molesta la competencia, «se va a pagar caro jugar, pero eso va a hacer que todo el mundo esté metido para el que el míster escoja al que crea conveniente para salir al campo a jugar». El ex jugador del Burgos, que ha caído de pie en la isla y que anotó un golazo ante el Mérida, tiene los pies en el suelo: «Físicamente estoy bien, llevaba casi seis meses sin jugar de los que dos estuve lesionado. Me costó coger ritmo en el Burgos, pero ahora me siento en plenas condiciones para jugar. El recibimiento ha sido espectacular, los compañeros me acogieron a tope y me gustaría decir a la afición que me encanta ver Can Misses lleno y es algo que me motiva y me llena de satisfacción». Pinto confesó tener «varias ofertas, pero la del Ibiza, por su proyecto y estar Paco de entrenador, además de la grandeza del club», fueron lo que le hicieron decantarse por el club ibicenco. «El objetivo es ascender, y si es como primero mucho mejor», dijo el jugador, que ha firmado por esta temporada y otra opcional, y declaró que «sería espectacular poder estar con la UD Ibiza en Segunda División la próxima temporada».

José Albert

El tercero en salir a la zona mixta fue José Albert, el único defensa que ha aterrizado en la mayor de las Pitiusas en este mercado invernal, y que tuvo un debut agridulce al ser cambiado en el minuto 40, algo que el jugador conversó con el propio Jémez: «El día del Alcoyano fue un poco difícil, pero son cosas del fútbol. Hablé con el míster y me transmitió toda su confianza». José Albert, que el año pasado, jugó en el Grupo 2 de Primera RFEF con el Castellón, confía en las posibilidades de la UD Ibiza, «el equipo tiene un potencial enorme». El lateral espera aportar «verticalidad, llegada y seguridad atrás», y está convencido de que van a «luchar por estar ahí arriba».

Iván del Olmo

Uno de los fichajes más inesperados para la afición celeste fue el de Iván del Olmo, con quien el club llegó a un acuerdo debido a la gran cantidad de equipos interesados en el madrileño. El mediocentro se siente «muy contento e ilusionado de estar en Ibiza», y está «con muchas ganas de aprender». El ex del Ourense se decidió por la oferta pitiusa porque «el proyecto es una maravilla», y afirmó tener «una gran ilusión» y no preocuparle «la competencia, ya que es muy sana y hay un vestuario muy unido». Del Olmo se considera «un jugador técnico, que ayuda al equipo», y mostró gran seguridad en sí mismo, afirmando que «cuando esté en el campo», la afición celeste verá «de lo que es capaz». «La UD Ibiza estuvo hace poco en Segunda División, he visto muchos partidos suyos este año y al enterarme del interés me tiró mucho este proyecto, por eso estoy aquí», finalizó el talentoso jugador, que también confesó que «la presencia de Paco Jémez, un entrenador que ha estado muchos años en Primera División» fue uno de los motivos de su desembarco en el Palladium Can Misses.

Davo

El anteúltimo en hablar fue uno de los fichajes más ilusionantes de la UD Ibiza de los últimos tiempos, Davo. El gallego, el delantero más deseado de Primera RFEF, se decantó por la oferta ibicenca porque «es un reto ambicioso, y cualquier jugador quiere crecer». Espera aportar «trabajo», ya que nadie tiene «una bola de cristal para saber cuantos goles va a anotar», por lo que garantiza «ganas, ilusión y oficio». Sobre la diferencia entre ambos grupos de Primera RFEF, el goleador lo tiene claro, «hay más o menos el mismo nivel», y espera «ayudar al equipo con goles». «Si me ficharon, por algo será. Cuando juegue intentaré marcar goles, pero siempre voy a aportar mi trabajo, que es algo muy importante también para el equipo», afirmó el ariete gallego, que analizó la idiosincrasia de la entidad celeste, «es un equipo que hace poco estuvo en Segunda División y que tiene en mente volver cuanto antes», y manifestó que fuera de la isla «los equipos tienen mucho respeto a la UD Ibiza». Cuestionado sobre tu posición preferida en el campo, lo tiene claro, «si el míster considera que en la banda, pues en banda», pero aseguró que su sitio favorito es de «delantero centro». «Aquí las condiciones son de élite, hay muchos fisios, médicos, nutricionistas, algo que ayuda a que el equipo dçia a día vaya mejor», finalizó el nuevo killer celeste.

Bebé

El último en hablar fue Bebé, el fichaje más mediático del mercado invernal, que se mostró «muy feliz por estar en un club como la UD Ibiza». «Estuve hablando con Jémez, tenía mucha ilusión por llegar y estoy deseando el momento de que llegue el domingo. Quiero marcar muchos goles y empezar a ganar partidos», afirmó ambicioso el ex del Racing de Ferrol, que también quiso agradecer a «la gente por la calurosa bienvenida». Cuestionado sobre la importancia de Paco Jémez en su decisión, fue claro: «Con Jémez aquí, la decisión de venir ha sido muy fácil», ya que se «conocen muy bien». También fue cuestionado sobre el cambio en su carrera, que ha pasado en seis meses de Primera División a Primera RFEF, y el delantero de Cabo Verde no es esconde: «Eso de bajar es relativo. Yo soy un jugador que me adapto muy rápido a las situaciones y he venido aquí para hacer algo grande», sin pensar «si la UD Ibiza está en Primera División, en Segunda o en Primera RFEF», y señalando que él «está aquí para ganar partidos y ayudar al equipo, que es lo más importante». El ex del Rayo Vallecano tiene «ganas de debutar», y se ve a sí mismo «preparado», ya que ha «venido jugando», por lo que desea «entrar el domingo con todo».

«Firmé para una temporada y media, pero es algo que se puede prolongar. Mi objetivo es subir a la UD Ibiza a Segunda División», apuntaló Bebé, que ha visto «un vestuario muy unido, con ganas de hacer algo grande», y confiesa que le han «tratado muy bien desde el minuto 1». «Espero ganar el domingo para recortar puntos al líder», aseguró el delantero, para quien «conocer a Jémez no significa nada», ya que «si no trabajas, él no te pone en el campo», por lo que tiene que «entrenar bien». «Tengo mucha experiencia, no tengo presión, he venido aquí a disfrutar y a ayudar a mis compañeros y a la UD Ibiza a lograr su objetivo, que no es otro que el ascenso», por lo que el partido del domingo es «lo más importante».