Javi Lara: "Es muy importante tener jugadores que se sientan identificados con el proyecto de la UD Ibiza"

El nuevo director deportivo de la UD Ibiza, el exfutbolista Javi Lara, ha ofrecido este martes un balance detallado sobre el mercado de fichajes y ha compartido su visión para el futuro del club. Lara ha expresado su satisfacción con la configuración actual de la plantilla, destacando el esfuerzo realizado para proporcionar al entrenador, Paco Jémez, un equipo más equilibrado. "Estamos contentos con la confección de la plantilla, creemos que hemos hecho un esfuerzo importante para que el entrenador tenga un equipo más equilibrado", afirmó.

Desde su nombramiento el 21 de enero, tras la salida de Juan Giménez, Lara ha enfatizado su dedicación al club y su deseo de estar cerca del equipo. "Soy una persona de club, desde que he llegado he intentado ayudar. En todas las operaciones que hemos hecho desde mi llegada he tenido que ver", señaló. Además, subrayó la importancia de responder a las peticiones del entrenador para ampliar la plantilla, afirmando: "Hemos tratado de reforzar las posiciones que el míster creía que se podían reforzar".

Uno de los fichajes más destacados es el del delantero Tiago Dias 'Bebé', quien llega tras rescindir su contrato con el Racing de Ferrol. Lara destacó la influencia de Paco Jémez en esta incorporación: "Tenemos un entrenador élite, sin él aquí Bebé no se hubiera planteado jugar en el Ibiza. Creemos que es un jugador de una categoría superior y que su carrera está más que contrastada". Este movimiento busca no solo fortalecer el ataque, sino también atraer a jugadores con ambición y deseo de demostrar su valía. "Queremos jugadores con hambre y que demuestren por qué están aquí", enfatizó Lara.

Lara también compartió su perspectiva a largo plazo para el club, abogando por una estabilidad que permita un crecimiento gradual. "Debemos encontrar una estabilidad en la que el club crezca poco a poco, creemos que estamos en ese camino y eso nos ayudará", comentó. Reconoció los desafíos de la categoría y la necesidad de valorar cada logro obtenido. "Es una categoría muy difícil, debemos valorar todo lo que consigamos", añadió.

La integración de los nuevos jugadores en la cultura y filosofía del club es una prioridad para Lara. "Cuando fichas a jugadores también fichas personas, debemos intentar que se incorporen de la mejor manera al equipo", afirmó. Además, destacó la importancia de transmitirles qué representa Ibiza y asegurarse de que estén alineados con los valores del equipo. "Debemos explicarles qué es Ibiza y que estén en línea con el equipo. Hay mucha hambre, es muy importante tener jugadores que se sientan identificados con el proyecto y que quizás no lo vean como un equipo trampolín. Queremos que vean al Ibiza como su oportunidad para crecer. Ahora todos los jugadores quieren venir aquí y queremos que los jugadores lo sientan como una oportunidad única", puntualizó.

Con la reciente victoria ante el Villarreal B y el regreso a las posiciones de 'play-off', la UD Ibiza muestra signos de progreso bajo la dirección deportiva de Javi Lara y el liderazgo técnico de Paco Jémez. La afición celeste, que había estado desmotivada, encuentra ahora motivos para la esperanza con las nuevas incorporaciones y la visión estratégica del club. Este domingo, frente al líder Antequera, el conjunto celeste tendrá la oprtunidad de sumar su tercera victoria consecutiva y situarse a cinco puntos del primer puesto.