Paco Jémez, entrenador de la UD Ibiza: "He pedido un jugador y si viene nos daría un salto de calidad"

Paco Jémez, entrenador de la UD Ibiza, ha reconocido este viernes que antes del cierre del mercado de fichajes, el día 3 de febrero, espera la llegada de un futbolista desequilibrante para poner la guinda a la plantilla de cara a la segunda vuelta. El técnico de la UD Ibiza ha valorado los fichajes realizados por el club y ha analizado la semana de trabajo tras la victoria conseguida sobre el Mérida (3-0) en la previa del partido que enfrenta a los ibicencos con el Villarreal B, el domingo a las doce.

Resaca del triunfo sobre el Mérida

"La semana ha sido tranquila después de ganar pero eso puede ser malo si bajas el nivel espero que la victoria y como se consiguió nos demos cuenta del tipo de equipo que somos. Partido domingo ante un rival en el que los jugadores que fichan pueden llegar al primer equipo gente joven con ilusión talento y potencial. Más allá de querer ganar no quiero ver un cambio en lo que venimos haciendo habitualmente. Tenemos que ser más constantes en el juego y dar un paso adelante y salir a demostrar que queremos ganar siendo mejores en el juego. Todos disponibles y muy buenas sensaciones".

Mantener los cambios

"Los experimentos me gusta hacerlos una, por obligación, o por convicción plena. Jugaron por primera vez Olabe y Jesús, lateral reconvertido, Mo Dauda de delantero… prefiero no hacer experimentos pero los jugadores se ganaron poder seguir jugando. Los que se quedaron fuera no significa que se vuelvan a quedar y no todos los rivales juegan igual. No quiere decir que por haber ganado vuelvan a jugar pero cuando se gana y ganando bien se suele tocar poco. Hay tanta competitividad en algunas posiciones que cualquiera puede jugar".

Valoración fichajes

"Del Olmo juega muy bien al fútbol pero es una apuesta de futuro del club, es joven y no querían dejarlo escapar a otros equipos. Tiene un potencial importante pero tiene que ir adquiriendo cosas, tiene unas cualidades muy buenas pero es más tipo Marc, es más mediocentro o banda. Davo también el club ha entendido que puede aportar, ha estado jugando y es una opción pero quiero mantener a Mo de delantero porque hizo un partido brutal y si va a más nos puede dar muchas posibilidades. Dependerá de él, ojalá no lo tenga que mover de ahí. Arriba puede jugar en cualquier sitio pero después del partido del otro día nos puede dar mucho en desborde y carrera. Me dijo que se siente casi mejor ahí que en banda".Por muy bueno que sea físicamente el rival no podemos perder tantos duelos como en Alcoy. "Puedes enfrentarte equipo pero no puedes perder tantos duelos muchas veces es más de concentración anticipación y competir, no es excusa el físico ni ser grandes, hay que competir los balones te enfrentes a quien te enfrentes. No me vale ir a Villarreal y volver a perder esos duelos. Hasta ahora no hemos tenido esa constancia y nos quedamos con encefalograma plano, eso quiero que se acabe".

Punto de inflexión

"El pasado no está para martirizarse, igual que no acordarse de todo lo bueno pero no debemos hacernos el 'arakiri'. El pasado está para aprender, si no lo haces, tienes una incapacidad. Lo que quiero es que el equipo mejor con sus experiencias y se centren en el día a día. Hemos tenido una semana muy buena de trabajo, no he tenido que estar apretando al equipo, han venido jugadores que van a incrementar la competitividad y el que se duerma lo van a pasar por encima porque no estamos para esperar a nadie".

Situación de Indias y Escassi

"A Iago Indias le he dado la enhorabuena porque vino para ser importante y conmigo no está jugando. Pero su manera de comportarse y de entrenar le he dado la enhorabuena. Está para todo, entrena como un cañón, me siento mal por no poder darle más minutos. Pero Guille y Monjo les estoy dando continuidad. Le doy las gracias por su comportamiento a él y a Alberto Escassi, son los reyes del vestuario. Es un placer y un honor estar con ellos".

Cierre del mercado de invierno

"El equipo necesita algo todavía y lo que falta se lo he pedido al club en una posición que creo que es necesaria. Queda poco pero ahora es cuando saltan cosas y hay que esperar eso que andas buscando. Es complicado traerlo estamos peleando por ello, un jugador que nos dé el salto de calidad importante. Traer por traer no soy partidario. Y si es con el jugador que creo sería lo redondo, aunque. Ningún jugador es apuesta mía salvo si viene el que quiero. A los chicos no les he visto competir mucho pero han subido el nivel de la plantilla. José Albert me gustó mucho lo que hizo. Aunque no hayan sido decisiones mías el club ha creído que podía reforzar esas posiciones pero ahora hay que verlos competir. Creo que hemos hecho una plantilla un poco más redonda donde tengo más opciones y capacidades con jugadores que nos dan algo distinto y quedaría todo bien si reforzamos esa posición que falta con el jugador que quiero y que nos daría un salto que ahora no tenemos. Ya tenemos 20 jugadores de campo más los tres porteros, valoro lo que ha venido porque este mercado es muy complicado".