Pau Ferrer abandona la UD Ibiza

El delantero Pau Ferrer no continuará en la UD Ibiza. En la mañana de este miércoles, la entidad celeste ha anunciado que el punta valenciano no seguirá bajo las órdenes de Paco Jémez. Ferrer, que aterrizó en la isla el pasado mercado veraniego cedido por la UD Las Palmas, no ha cumplido con las expectativas y abandona Ibiza tras haber anotado un solo gol en 19 partidos. El destino del ariete será la Ponferradina, que ahora mismo ocupa la segunda plaza en el Grupo 1 de Primera RFEF. Con la llegada de Davo, el conjunto celeste cuenta con dos puntas como el ex de la Gimnástica Segoviana y Quique González, por lo que su salida era previsible.

«UD Ibiza y UD Las Palmas han acordado dar por finalizado el contrato de cesión que unía a Pau Ferrer a nuestro club. Desde el Ibiza queremos trasladarle a Pau nuestro agradecimiento por el tiempo que ha vestido nuestra camiseta y le deseamos mucha suerte en su carrera deportiva. ¡Gracias, Pau!», rezaba el comunicado del club celeste.

Además, según ha anunciado el reputado periodista especializado en fichajes, Ángel García, el próximo en abandonar el Palladium Can Misses podría ser Escassi. El central, que el próximo 28 de febrero cumplirá 36 años, no cuenta con la confianza de Paco Jémez y podría ser el siguiente en salir. Además, la UD Ibiza tendría muy avanzadas las negociaciones para la llegada de Iván del Olmo, centrocampista de 20 años que actualmente milita en el Ourense CF, anteúltimo del Grupo 1 de Primera RFEF. El joven jugador llegó al cuadro gallego el pasado mercado veraniego procedente del Guadalajara, y con los orensanos ha disputado 13 partidos esta temporada en los que ha anotado dos goles.