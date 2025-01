Paco Jémez, técnico de la UD Ibiza: "Sabemos nuestras carencias, los números no engañan"

La UD Ibiza afronta este domingo un encuentro crucial frente al Mérida en el estadio Palladium Can Misses (12 horas). Tras la dolorosa derrota en Alcoy la pasada jornada, el entrenador celeste, Paco Jémez, compareció este viernes en rueda de prensa para analizar el estado de su equipo, las claves del partido y las recientes novedades en el club, como la llegada de Javi Lara como nuevo director deportivo tras la destitución de Juan Giménez.

Las claves del partido ante el Mérida

“Sabemos que será un partido difícil, como todos los partidos. Para que no sea así, debemos salir con muchas ganas y que no nos puedan las prisas. Debemos tener paciencia para llevar el partido hacia donde queremos”, declaró Jémez, subrayando la importancia de controlar el ritmo del juego ante un rival que está firmando una gran temporada. “Les tenemos a tres puntos y debemos demostrar nuestra ambición, pero sabemos que será un partido complicado. Esperamos tener una buena versión”.

El entrenador también destacó la necesidad de mejorar en ciertos aspectos para revertir la situación del equipo. Aspectos relacionados con la falta de gol, el gran déficit del plantel ibicenco a lo largo de toda la campaña. “Solo debemos irnos a los números, esas son nuestras carencias. Después están las sensaciones que puede dar el equipo durante el partido, pero debemos mejorar nuestros números”, admitió con sinceridad.

Reflexión tras la derrota en Alcoy

La última derrota ante el Alcoyano dejó un sabor amargo en el vestuario, y Jémez no rehuyó la autocrítica. “No hay nada que objetar, perdimos ante un equipo que venía por debajo de nosotros. No fue un buen partido”, reconoció. Además, explicó la decisión de sustituir a José Albert en el minuto 40 de ese ese encuentro: “Hablé con él, sabemos que le falta aún un punto para estar a ritmo de competición. Hicimos el cambio por el bien del equipo, sabemos que se esfuerza al máximo, pero no era echarle la culpa”.

Cambios en la dirección deportiva

La llegada de Javi Lara como nuevo director deportivo también fue tema central de la comparecencia. Jémez agradeció a Juan Giménez por su labor, a pesar de los errores cometidos: “Quiero darle las gracias a Juan por el trabajo que ha hecho y también por asumir sus errores. Quiero darle las gracias por ser profesional”.

Sobre Javi Lara, el técnico se mostró optimista: “Yo tuve a Javi como jugador, sé que viene con mucha ilusión y que es muy metódico. Llega con poco margen para trabajar, pero estamos felices por acoger a alguien que ya conocemos y que conoce el club. Estoy seguro de que hará un gran trabajo”.

Un enfoque centrado en el presente

Jémez quiso dejar claro que su atención está plenamente enfocada en el partido ante el Mérida y no en el mercado de fichajes: “No estoy preocupado por el mercado, estoy centrado en el partido del Mérida. Me debo centrar en trabajar con lo que tengo. Si viene alguien a mejorar lo que hay, lo acogeremos con los brazos abiertos”.

El estado de la plantilla

En cuanto a las bajas y el estado físico de los jugadores, el entrenador informó que José Matos sigue fuera tras su operación, pero que Gori ya ha entrenado con el grupo: “Estábamos esperando el momento para tener disponible a todo el equipo”.

Por último, Jémez dejó entrever que podría haber cambios en el once titular: “Cuando los resultados no son los que uno espera, debemos buscar alternativas que funcionen y, a partir de ahí, buscar resultados. Esperemos que las soluciones que encontremos sean para bien y nos den resultados”.