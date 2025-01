Javi Lara, sobre la UD Ibiza: «Considero a este club mi casa»

La UD Ibiza ha presentado en la tarde de este miércoles a su nuevo director deportivo, Javi Lara. El exjugador celeste ha asumido el mando de la dirección deportiva del club tras el cese de Juan Giménez, que llegó a la disciplina pitiusa en junio de 2023 y que, tras el fracaso de la pasada temporada y el mal rumbo del equipo en la actual, ha dado por terminada su etapa en Ibiza. Lara será el responsable de organizar y diseñar esta área del club que preside Amadeo Salvo, que no quiso perderse la cita, y en la que trabajará junto con el cuerpo técnico del primer equipo para el diseño y confección de la plantilla, así como para planificar el futuro deportivo, que en lo más inmediato pasa por reforzar el equipo en el actual mercado invernal de fichajes para mejorar el mal rendimiento ofrecido en las 20 jornadas disputadas.

El primero en tomar el mando fue el presidente, Amadeo Salvo, que declaró que «con Javi Lara» le «unen muchas cosas», igual que «a los medios de comunicación y a la afición. A los aficionados sobre todo, por los tres años que estuvo aquí como futbolista». «No es una casualidad que hoy esté aquí sentado, él es un enamorado del fútbol en la amplitud más grande de la palabra que pueda haber, como futbolista, pero también como amante y seguidor del fútbol», afirmó Salvo, que también dijo de Lara que «en su etapa como jugador ya era un seguidor de futbolistas que despuntaban». Al ser preguntado sobre el momento del fichaje del nuevo director deportivo, el presidente lanzó un claro mensaje: «Si los resultados o los rendimientos hubieran sido diferentes, seguramente también estaría aquí, o a lo mejor hubiera tardado un poco más». Considera que es la mejor opción, ya que «nadie mejor que Javi Lara va a explicarle a un jugador cómo es Ibiza, cómo es la afición, qué pasa en Ibiza, cuáles son las cosas positivas, las cosas negativas, cómo lo vivió él...».

También declaró que le «hubiese gustado que hubiera empezado la temporada, pero como a él le gusta tanto el fútbol, quiso seguir jugando», lo que hubiese supuesto ya el cese de Juan Giménez, pero que «ahora es el momento de empezar una nueva etapa». «Tanto mis hermanos como yo, cuando hablábamos en verano de Javi Lara lo teníamos claro, ahora se ha retirado y era el momento de recuperarlo», afirmó contundente. «El club va a cumplir 10 años, ya empezamos a tener stock de gente que ha estado aquí, que ha crecido con el club. Igual que Ángel Moreno fue nuestro primer capitán y hoy es nuestro delegado del primer equipo, Javi Lara también ha sido uno de nuestros capitanes y el tiempo nos lo ha traído aquí», señaló Salvo, que apuesta por el talento de su exjugador: «Creemos que va a ser un gran director deportivo. Vas a tener el apoyo de toda la gente del club, de la propiedad, de los aficionados y de la prensa seguro que también. Todo va a ser más fácil. Confiamos mucho en tu trabajo y estamos muy contentos de volver a tenerte aquí sentado representando el escudo de la UD Ibiza», finalizó.

Javi Lara, emocionado

Después fue el turno del protagonista, Javi Lara, que en primer lugar quiso «dar las gracias tanto a Amadeo como a sus hermanos» por darle su confianza para «el reto más importante» de su «vida», y declaró «no poder estar más ilusionado», aunque afirmó «estar preocupado por la situación que atraviesa el equipo». «Tengo muchas ganas de hablar con todos los jugadores de la plantilla para saber lo que sienten, para ayudarles, para que sientan que no están solos», manifestó Lara, que también quiere «ayudar a Paco a que las preocupaciones que tiene sea más pequeñas». Sobre el mercado de fichajes, el exjugador declaró que «queda mucho mercado» y que son conscientes de que «al equipo en los últimos metros al final le están faltando cosas».

Al ser preguntado por las opciones reales de ascender, el andaluz fue claro: «Si quedara una jornada y la victoria valiera un punto, te diría que no. Pero yo creo que se ha visto en muchos equipos históricos que luego cuando llega la hora de la verdad, de un play-off, las sensaciones que tengan cuando llegan esos partidos, la dinámica es algo muy importante. Por eso, pienso que sí, que hay opciones», a la vez que matizó: «La realidad la marca el día a día. Es una competición muy igualada en la que no te puedes relajar en ningún momento, porque cambian mucho los partidos según los escenarios».

La falta de competitividad es un melón que se ha abierto esta temporada en la afición ibicenca, y Lara mostró su punto de vista: «Si tienes un perfil de jugador que sea más competitivo, y eso es lo que vamos a buscar, seguramente habrá compañeros que no sepan que tienen ese gen competitivo dentro y que lo sacarán». «Tenemos que intentar buscar gente que transmita y que enganche a la afición. Hay que buscar un jugador que sea muy profesional y que transmita», ya que, en opinión del ex centrocampista, no hay «un fútbol sin trabajo, sin ilusión y sin pasión». «La mayoría de los jugadores quieren venir aquí, y eso a veces también es un problema, porque te puede llevar a equivocarte. Si tienen que llegar refuerzos, también se tendrán que ir jugadores», señaló Lara, que ahora se centrará en dar las armas necesarias a Jémez para que «el míster, cuando acabe el mercado, esté lo más contento posible para el fútbol que a él le gusta desarrollar».