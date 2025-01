Paco Jémez: «Este mercado te agarra por los huevos»

El técnico canario, Paco Jémez, compareció en la rueda de prensa previa a la jornada 20 del Grupo 2 de Primera RFEF, en la que la UD Ibiza se medirá a domicilio ante el Alcoyano, decimosexto clasificado y que lleva cuatro jornadas sin marcar gol. Jémez ensalzó el buen juego de los suyos, a los que les sigue azotando la falta de gol: «No tenemos que perder es esa capacidad de crear que hemos tenido el último partido. Eso es muy bueno y es lo más complicado. El resto, el acierto, va a llegar», señaló tajante. «Si seguimos creando tantas opciones de juego, seguro que los goles van a llegar. Pero es cierto que no está de más entrenar y afinar la puntería de cara a que la gente que juega arriba se sienta más cómoda».

También abordó la baja de Naranjo, que rescindió su contrato con la entidad ibicenca en la mañana de este viernes: «Las decisiones que hemos tomado, aunque alguien no lo crea, las hemos tomado por el bien del club y por el bien de los futbolistas. Cuando tienes a jugadores que piensas que no van a tener demasiados minutos o no cuentas con ellos, las decisiones no se toman solo en función de poder tener una ficha para fichar a alguien, eso es un supuesto», señaló Jémez, quien confesó que «no es seguro» que llegue «alguien para suplir a Naranjo».

Agradeció a los futbolistas que han rescindido su contrato las facilidades que han puesto: «Tenemos que agradecer a los tres jugadores la predisposición y las facilidades que nos han dado para poder llegar a un buen acuerdo y que puedan buscar su camino en otro lado. Esto suele ocurrir a menudo en el mundo del fútbol. El club se ha portado muy bien con los jugadores que han salido».

Sobre el próximo rival, el Alcoyano, decimosexto clasificado y con cuatro jornadas consecutivas sin marcar, Jémez no se fía: «No me imagino un partido fácil, va a ser uno de los partidos más complicados que vamos a tener fuera de casa. Nos va a exigir y demandar muchísima concentración, capacidad de tener el balón, de defender mucho balón en largo… Puede ser un partido parecido al de Alcorcón».

Jémez también ha valorado el mercado de fichajes: «La predisposición del club es fantástica. Pero si no encontramos lo que necesitamos, pues no vamos a fichar. No vamos a traer un jugador que no sea lo que necesitamos. No voy a obligar al club a que haga. Los jugadores que vengan aquí, sea en la posición que sea, es porque estamos convencidos de que pueden aportar y ayudar en facetas que tienen margen de mejora. Si encontramos esos jugadores, pues haremos un esfuerzo en intentar traerlos. Y si no, que está bastante complicado, pues tiraremos con lo que tenemos. Este mercado te agarra por los huevos».

También quiso ensalzar el buen juego que desplegó su equipo ante el Recreativo de Huelva: «El otro día vimos un paso adelante, el equipo generó mucho más que los partidos anteriores. Ese es el primer paso. Espero que contra el Alcoyano seamos capaces también de crear muchas ocasiones de gol».

Otro tema de actualidad es José Matos, que apenas ha tenido minutos esta temporada y tendrá que pasar por quirófano al tener afectado el menisco de su rodilla: «A Matos hay que operarlo. Esperemos tenerlo de vuelta cuanto antes». Sobre un posible acuerdo para la salida del panameño, Jémez fue contundente, «lo primero que tiene que hacer el club es portarse bien, que lo hace perfectamente con sus jugadores. Ponerte a abordar ahora una posible salida porque el jugador se ha roto la rodilla me parecería de poca clase», afirmó.

Tampoco estará en la convocatoria para el partido del domingo Gori Gracia, flamante fichaje de la UD Ibiza: «Vamos a ver si lo recuperamos y la semana que viene puede empezar a completar entrenamientos con el grupo. Ahora no está en condiciones de competir. El resto, están todos sanos».