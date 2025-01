La UD Ibiza deja escapar vivo al Recreativo y estrena el año con empate

La UD Ibiza ha tenido que conformarse con un punto este domingo en el primer partido del año frente al Recreativo de Huelva (0-0). Los de Paco Jémez han sido muy superiores a su rival durante la primera hora de partido, en la que han hecho un juego brillante, pero han vuelto a pagar su falta de acierto cediendo un insuficiente empate frente a un rival instalado en las posiciones de descenso.

El conjunto ibicenco llevó la iniciativa en los compases iniciales, con la gran novedad del recién llegado Javi López-Pinto en banda izquierda, y cumplido el minuto 7 de partido gozó de dos claras ocasiones para adelantarse en el marcador. Primero amenazó al equipo onubense Astals con una internada cuyo centro al área remató Eugeni después de que Quique dejara pasar el balón con picardía, y después con un taconazo del punta pucelano en el área chica; una doble ocasión que detuvo con enorme acierto el meta visitante Rubén Gálvez.

El Recre, que estrenaba entrenador, fue intensificando su presión y en el minuto 10 aprovechó una pérdida de los celestes para filtrar el balón al espacio para Del Pozo, pero su disparo desde la frontal salió muy centrado a las manos de Belman.

El partido estaba vivo y los de Jémez seguían hilvanando jugadas con criterio, con Domènech como enganche y Quique muy activo arriba. Así nació otra enorme oportunidad, a los 16 minutos, con un remate a bocajarro de Gallar que volvió a sacar Gálvez con agilidad impidiendo el 1-0. Apenas dos minutos después, el propio Gallar finalizó una bonita jugada coral pero no ajustó el disparo como para sorprender al meta recreativista. Los celestes estaban superando ampliamente a su rival pero necesitaban facturar para plasmar su dominio en el marcador.

Al filo del 25' de juego lo intentó Domènech con un disparo lejano, completando otra larga jugada combinativa iniciado en un robo del imperial Monjonell. Al Recreativo no le duraba nada el balón y gran parte del buen flujo de juego de los ibicencos partía del enorme trabajo de sus centrales. Pasada la media hora López-Pinto se unió al elenco y tras enfilar con velocidad por banda lanzó un disparo cruzado que se marchó cerca del poste. Y en el 37 Monjo reclamó un posible penalti por agarrón tras un peligroso saque de esquina. Solo le faltaba el gol a un Ibiza que estaba cuajando una de las mejores primeras partes de la temporada. No obstante, el primer tiempo acabó con una gran ocasión para el Recre en un remate forzado de Alcalde en boca de gol que no encontró los tres palos.

Segunda parte

Tras la reanudación, la UD Ibiza mantuvo el pie en el acelerador y generó dos peligrosas acciones que culminó Jesús con un disparo muy desviado. Antes del 50' ya había provocado otras dos grandes acción el cuadro ibicenco que finalizaron Javi Jiménez y Eugeni con sendos disparos que rozaron el gol.

La formación isleña estaba siendo infinitamente superior a su rival, practicando un fútbol de muchos quilates que merecía el premio del gol. Pero la impaciencia podía ser su peor arma. El Recre, ahora con el viento a su favor, empezaba a crear ciertos problemas a la contra o aprovechando los pocos errores que cometía el equipo local.

Que la UD Ibiza parecía gafada en ataque se vio reflejado en un exquisito disparo con rosca de López-Pinto que se fue cerrando hasta estrellarse en la mismísima escuadra (min. 61). Un delicioso chut cruzado que se quedó a un palmo de convertirse en el gol de la jornada.

El equipo celeste empezó a bajar físicamente en el ecuador de la segunda mitad. Tras una pérdida de balón, el Recre encontró espacios por banda zurda y el recién ingresado Zelu tuvo un remate franco que se marchó cerca del poste. Y cumplido el 73', Del Pozo ganó la espalda a la zaga pero definió su mano a mano con Belman fuera de los tres palos.

Quedaba un cuarto de hora para el final y Paco Jémez hizo el primer cambio: Zarzana por López-Pinto. Pero fue de nuevo el equipo onubense el que aprovechó un contrataque para romper las costuras del cuadro celeste. Y de nuevo Del Pozo cogió la espalda de Astals y se plantó solo ante Belman, que sacó un pie salvador para impedir el 0-1 (min. 82). Jémez introdujo a Lass y Pau Ferrer por Eugeni y Javi Jiménez, dejando una línea defensiva de tres para tener más presencia ofensiva. Pero el Ibiza había perdido el ritmo de los primeros 60 minutos y no tuvo opciones de abrir el marcador. De hecho, el Recre contó con varias opciones en el descuento para haber hecho saltar la banca en Can Misses.