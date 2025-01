Paco Jémez, entrenador de la UD Ibiza: "Este equipo tiene que demostrar que el año que viene quiere ser de Segunda División"

Paco Jémez ha comparecido este viernes en sala de prensa, ataviado con una mascarilla en su rostro aquejado de una fuerte gripe, para analizar el regreso del equipo tras el largo parón navideño y el primer partido de 2025, que enfrentará a la UD Ibiza con el Recreativo de Huelva este domingo en Can Misses (12 horas).

El técnico de origen canario ha confesado que la remontada conseguida en Alcorcón, en el último encuentro del pasado año, resultó fundamental para que ahora el equipo pueda alcanzar al grupo de cabeza si refrenda mañana con un triunfo esas buenas sensaciones.

«Yo hubiera preferido seguir pero estaban las Navidades ahí y era un parón obligado», ha admitido al ser preguntado por si les venía bien un parón tan largo después de una victoria que cortó una racha de tres derrotas consecutivas. «Creo que dar las vacaciones partidas ha sido una buena alternativa y la gente no ha estado tanto tiempo parada», ha añadido Jémez, que continúa «encantado con los entrenamientos», en los que observa «un nivel altísimo y fantástico». «Eso nos da mucha confianza de que el domingo vamos a competir bien y queremos acabar esta primera vuelta entre los cinco primeros. A partir de ahí tendremos una vuelta entera para pelear por nuestro objetivo», ha agregado.

Punto de inflexión

«No es malo recordar tanto lo bueno como lo malo para no volver a hacerlo. Una vez acabemos la primera vuelta, ojalá con victoria, nos daría estar entre los cinco primeros. Aunque somos conscientes de que no ha sido una gran primera vuelta y hemos estado por debajo de nuestro nivel. Si somos capaces de meternos entre los cinco primeros tendremos tiempo de mejorar y tener más herramientas para ir alcanzando equipos y sumando puestos. Pero no quiero que nadie olvide los malos momentos que hemos pasado y cómo nos hemos sentido».

Dos fichajes, de momento

«Los dos juegan en banda izquierda. Javi López es más extremo y puede jugar en ambas bandas, con muy buen uno contra uno, zancada, buena pierna derecha y encarador que era lo que nos faltaba. Era la mejor opción, podíamos hacerla rápido y el chico estaba deseando venir. Y José Albert es un lateral izquierdo con muy buena planta, muy buen físico, zancada, que puede jugar de extremo, y con José Matos pendiente de si se tiene que operar la rodilla, pues una alternativa en banda izquierda y más competitividad».

Domènech y Zarzana, altas

«Están entrenando con normalidad y es una noticia fantástica. También Jesús y Ramón. Los que siguen en el dique seco son José Naranjo, con molestias en el sóleo, y Mo Dauda, en el isquio. Fausto sigue fuera y José Matos habrá que valorar lo que hacemos. Esto nos ha preocupado mucho tener 5 o 6 lesionados es una barbaridad. Eso te hace competir en inferioridad y tenemos que arreglarlo».

A la espera de un delantero

«No podemos caer en el error de pedir, ni pido ni exijo nada, lo que tengo que hacer es entrenar. Si encontramos a alguien que creamos que podemos mejorar, lo haremos, y sino mi equipo es fantástico, aunque todavía tiene que demostrarlo. Estamos entre el regular y el bueno. Si no vienen me da exactamente igual, hay potencial suficiente pero valorando el rendimiento, hay muchas cosas que podemos mejorar. Hay algunos que han ido dando pasitos adelante. Estamos abiertos a cualquier cosa».

¿Cambiará mucho el juego del equipo?

«Creo que todavía podemos mejorar. Tenemos que mejorar, pero que no siempre vaya en función de si el equipo gana o no. Confío en el equipo sobre todo en la derrota, creo en ellos. Vamos a hacer todo lo posible por que el equipo juegue mejor, tiene que mejorar en todos los aspectos. Y poquito a poco lo estamos haciendo. A este equipo no solo se le debe exigir ganar sino jugar bien al fútbol».

Peligros del Recreativo

«El Recre es un histórico, pero conocemos muy poquito porque desde que cambió de entrenador solo ha jugado un amistoso. Este parón a este tipo de equipo sí le viene bien, no espero que sea un partido fácil ni mucho menos a pesar de su posición en la tabla. Los respetamos pero tenemos que demostrar desde el primer minuto que los tres puntos se tiene que quedar aquí. Este equipo tiene que demostrar desde el segundo uno que el año que viene quiere ser de Segunda División y para eso hay que ganarle a todos los equipos que aparezcan. Y eso dependerá mucho de nosotros».

Exigir más a Naranjo y Mo

«¿Si son de los futbolistas que deben mejorar su rendimiento? Sí, pero no solo ellos. No es una cuestión de que ahora los culpables son Naranjo y Dauda. Aquí no hay culpables, somos todos responsables. Pero si me preguntas si estoy contento o no con su rendimiento, de Naranjo y Mo Dauda estoy seguro de que ellos no están contentos con su rendimiento, Ellos saben lo que yo pienso, yo sé lo que piensan ellos y lo que hay que hacer es trabajar y trabajar para sacar lo mejor que tengan, todo ese potencial que es por el que están aquí. A día de hoy hay muy pocos jugadores en la plantilla que puedan estar contentos con su rendimiento global, todos hemos estado un poquito por debajo y todos tenemos margen de mejora para estar por encima. Vamos a trabajar para que cuando nos sentemos aquí a final de temporada sí que estemos contentos con lo que hemos hecho».