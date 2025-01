Quique, delantero de la UD Ibiza: «Estamos muy lejos del ascenso, tenemos que mirarnos nuestro ombligo y crecer»

Quique González tiene «hambre» de fútbol y victorias en el regreso de la UD Ibiza a la competición. El delantero pucelano, autor del gol que dio el agónico triunfo al equipo ibicenco en Alcorcón, en la última fecha de 2024 (1-2), ha reconocido que aunque «todos» en el club quieren «el ascenso a Segunda División», están «muy lejos» de conseguirlo tras un irregular primer tramo de campeonato liguero. «Los primeros que queremos ganar y jugar bien somos nosotros. Es un tópico, pero es así», ha admitido. Quique, que también ha hecho autocrítica por su bajo rendimiento en materia goleadora (solo ha logrado dos tantos en 13 partidos), confía en que el equipo arranque el año con victoria frente al Recreativo de Huelva, este domingo en el Palladium Can Misses, y que así pueda seguir recortando puntos con el grupo cabecero.

Desconexión mental

«Es verdad que te vas de vacaciones con una victoria y conseguir tres puntos de la manera que fueron, remontando en el último suspiro, es un éxtasis que te da energía. Hemos desconectado con la familia y amigos, que viene bien, pero ya toca competición y lo único que hicimos fue ganar tres puntos. Esperemos que sea el primero de una racha positiva».

¿Un parón demasiado largo?

«Te venga bien o mal no lo sabes, es lo que hay. Nos fuimos de la mejor manera posible y hemos vuelto con muchas ganas: trabajando bien durante la semana, la gente con ilusión y mucha hambre. A prepararnos lo que resta de semana lo mejor posible para hacer un buen partido y estar cerca de ganar».

Primer tramo decepcionante

«Es parte del fútbol, esto no son matemáticas. Tanto a nivel individual como colectivo no estamos satisfechos, pero hay que aceptarlo. El equipo trabaja y mejor no se puede, o sí se puede pero da gusto verles trabajar. Las cosas no salen como uno quiere pero estamos a tiempo del domingo ganar y seguir creciendo. El pasado te sirve para aprender, pero no te puedes lamentar. Cada semana es una oportunidad nueva y hay que afrontarlo con mucha hambre, ambición y no mirar para arriba ni para abajo, sino a nuestro ombliguito; cada uno a hacerlo lo mejor que sepa y a partir de ahí seguro que crecemos».

Refuerzos ofensivos

«El club está haciendo lo que cree oportuno. Nosotros como jugadores lo que tenemos que hacer es trabajar, hacer lo que te pide el míster de la mejor manera y si todos hacemos eso vamos a estar más cerca de la victoria. Toda la gente que está aquí trabaja increíble, creo que no puedes tener queja de nadie pero esto es fútbol y hay momentos complicados. Eso es lo jodido y donde tenemos que estar todos juntos; no solo jugadores, sino 'staff' y todos los que están aquí en el día a día. Cuando todo va rodado es mucho más fácil pero para lo bueno y lo malo hay que mantener una línea porque, si no, los golpes son grandes. Han llegado dos compañeros nuevos, integrados al cien por cien. Poco a poco nos irán conociendo, y lo que quiere el míster. Están aquí para sumar. Los que estábamos de antes, ayudarles, y el beneficio es para la UD Ibiza, ni para Quique ni los nuevos ni los que están».

¿Cuál es la raíz del problema?

«Con la llegada de Paco es un sistema y otra manera totalmente diferente que necesita de una adaptación, entrenamientos… Para llevar a cabo eso no es fácil. No hay un culpable, esto es trabajo de todos y necesitamos tiempo. No estamos jugando como quisiéramos pero hay que darle, trabajar y confiar. No puedes a las primeras de cambio bajar los brazos. Queda mucho pero cada partido que pase es uno menos. Trabajamos en ello, más no se puede decir. Los primeros que queremos ganar y jugar bien somos nosotros. Es un tópico, pero es así. Aquí nadie se quiere ir a casa jodido cuando pierdes. No es fácil, se entienden las críticas, pero nosotros tenemos que estar aislados de eso porque es parte de nuestro trabajo pero los que queremos jugar bien y ganar somos nosotros».

Mensaje a la afición

«Está claro que no nos van a fallar. Esto es parte de todos, tanto afición como nosotros y los que rodean a la UD Ibiza quieren que el año que viene esté en Segunda División, pero para eso hay que olvidarse ahora mismo de ascenso porque estamos muy lejos de ello. Tenemos que mirarnos cada uno nuestro ombligo y crecer. Cuando ganes un partido tendrás más confianza para ganar el siguiente, y es lo único en lo que debemos estar pendiente. No mirar ni la clasificación, olvidarse de lo externo y ganar el domingo».

Competencia en ataque

«Yo ahí no opino lo único que puedo decir es que venga quien venga que sume, que ayude, si es delantero que ayude con goles y otras muchas cosas más. Venga quien venga yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Llevo mucho en esto, he pasado situaciones de todo tipo que te hacen madurar y crecer. Venga quien venga se le va a ayudar, lo que queremos es que sume y la competitividad es buena para el grupo, que crezca el nivel y estemos lo más arriba posible».

Partido contra el Recreativo

«El mayor problema o de lo que tenemos que estar más preocupados es de nosotros mismos. Eso es lo primero. Sabemos que estando bien estamos muy cerca de ganar. El Recre no está pasando buenos momentos pero hay que respetar a todo el mundo y más en la situación que estamos. Aquí cualquiera te puede ganar, las diferencias son mínimas, los favoritismos son en el papel porque mira el Antequera, con su presupuesto los chavales están arriba por méritos propios. Nosotros haciendo las cosas bien somos buenos, pero nosotros somos nuestro primer rival. Confío en que daremos una buena imagen y conseguiremos los tres puntos».