Juan Jiménez, director deportivo de la UD Ibiza: 'El resultado final de la plantilla se parece mucho al que queríamos'

El responsable del fútbol profesional de la UD Ibiza, Juan Jiménez, ha hecho balance este martes al mercado de fichajes y la confección de la plantilla celeste para la temporada 2024-25, destacando que el resultado "se parece bastante" a la idea que tenían en mente subrayando la capacidad económica del club ibicenco para acometer fichajes. También ha remarcado la importancia de mantener una base de futbolistas respecto al pasado ejercicio, "sin partir de cero" como el pasado verano, para lo que ha puesto como ejemplo la plantilla que consiguió el ascenso a Segunda División con Juan Carlos Carcedo en 2021. Además, ha dado la plantilla por "cerrada" a pesar de tener libre una ficha sub23.

"Hacemos un balance positivo del mercado. Nuestro nivel de satisfacción es el adecuado. Veremos qué nos depara la competición porque sabemos que es larga y difícil ante equipos muy competitivos. Somos conscientes que debemos tener un poco de paciencia para ver el nivel al que puede llegar el equipo debido a lo que se ha prolongado el mercado para cerrar la plantilla", ha comenzado explicando el director deportivo celeste tras ofrecer las cifras del mercado, con 14 altas, 10 futbolistas que siguen, incluidas las renovaciones de Jesús Álvarez y Eugeni Valderrama, las ventas de Patrick Sequeira y Suleiman Camara y la salida de Abde Damar.

"Le damos mucha importancia a mantener una base respecto al año pasado, donde a pesar de la decepción final el equipo fue muy solvente durante muchos meses y no podemos partir de cero cada temporada ni hacer un reset completo. Lamentamos que haya futbolistas que no siguen con nosotros (como Sequeira, Suli, Soko o Niko Obolskii, ahora en Segunda) pero que siguiesen 10 futbolistas era un número mínimo que queríamos que siguieran. Para nosotros era importante no acabar con todo. Recuerdo el último ascenso de la UD Ibiza a Segunda fue en el segundo año de un proyecto continuista. No es garantía de nada, pero ójala que sirva de preludio", ha manifestado Jiménez.

Respecto a los fichajes y la competitividad del mercado, ha reconocido que en las negociaciones en las que entrado "la mayoría han sido fructíferas" aunque ha dejado claro que "en esta categoría es muy difícil que haya futbolistas que hagan la diferencia por sí solos, a diferencia de otras ligas", evitando así destacar algún refuerzo por encima del resto. "El resultado final se parece mucho a la idea que nosotros originalmente teníamos. Estamos satisfechos", ha declarado.

También se ha referido Juan Jiménez al hecho de tener "todas las posiciones dobladas de forma natural" y en ese sentido ha destacado la incoporación en el último momento del panameño José Matos para el lateral izquierdo. "Arriba hemos incorporado a Pau Ferrer, a Naranjo, Mo Dauda y Quique González, que tiene capacidad probada para hacer gol. El entrenador lo tuvo en Coruña y lo conocemos bien, pero tenemos que tener paciencia con él porque necesita tiempo", ha puntualizado Jiménez, quien también se ha manifestado sobre los rumores que ha habido durante el verano sobre la posibilidad de salida de futbolistas como Álex Gallar. "Aquí están todos los que queríamos que estuviesen y que quisieran estar. Con Álex hubo conversaciones a principios de verano pero no se llegó a un acuerdo. Estamos muy contento de contar con un futbolista como él. Y algunas bajas de las que se ha podido hablar nunca han sido una posibilidad", ha apuntado, antes de concluir diciendo que la plantilla "está cerrada".