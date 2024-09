Martí, entrenador de la UD Ibiza: «Esta victoria nos puede dar mucha moral y confianza»

José Luis Martí celebró la primera victoria de la temporada y valoró el oficio de los suyos ante el empuje madridista tras el gol de Naranjo, pero remarcó que su equipo no debe conceder tantos centros laterales. «Estamos contentísimos con el trabajo que hemos hecho, nos ha costado muchísimo conseguir los tres puntos. Hemos sufrido en los momentos finales y hemos recibido centros pero hemos estado bien en la faceta defensiva. No debemos conceder tantos centros», subrayó el técnico mallorquín en sala de prensa, donde destacó que su equipo jugó «equilibrio» y supo «adaptarse al terreno de juego que no estaba en buenas condiciones». «El esfuerzo de los chicos ha dado resultados, es una victoria que nos puede dar mucha moral y mucha confianza para los siguientes compromisos», agregó Martí, quien matizó que aún tiene que «corregir muchas cosas y tener más protagonismo con el balón».

«Ha sido un partido muy igualado y muy trabajado que se ha decidido por pequeños detalles. El primero que acertara tenía muchas opciones de llevarse la victoria», resumió sobre el encuentro disputado en Valdebebas, donde la UD Ibiza también evidencia algunas carencias en la presión. «Hemos intentado apretar arriba pero ha sido complicado, cuando hemos hecho el gol y teníamos que tener más control y paciencia es cuando más centros al área hemos recibido del rival. Podía haberlo corregido yo como entrenador. Equipos que reciben pocos goles están arriba, no podemos plantear los partidos de esta manera recibiendo 20 centros en la última media hora, así no se conseguirá el objetivo, pero el grupo llevaba muchos partidos sin ganar y necesitábamos la victoria», manifestó Martí, antes de lanzar un mensaje a la afición: «Nuestro objetivo es llegar lo más arriba en la clasificación, es nuestro objetivo y nuestra ilusión, nuestra afición lo merece, ha sido maravilloso el apoyo que hemos recibido aquí. Ya he cogido la sensación de familia y de orgullo de este club y vamos a estar peleando arriba».