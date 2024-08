UD Ibiza: lo mejor está por llegar

La UD Ibiza de José Luis Martí debutó este sábado con un discreto y agridulce empate frente al Villarreal B (1-1) en el encuentro disputado en el estadio Palladium Can Misses, correspondiente a la primera jornada de Liga en el Grupo 2 de Primera RFEF. El conjunto celeste, todavía incompleto a estas alturas de verano, desperdició el tanto anotado a los 10 minutos de partido por David Astals en un segundo periodo que no supo controlar tras el paso por vestuarios, y en el que Alberto Escassi cometió una pena máxima (evitable) que desembocó en el definitivo 1-1. No obstante, en los minutos finales del choque pudo imponerse la escuadra ibicenca tras el ingreso al encuentro de tres futbolistas que aportaron mucha movilidad y desborde, tales como Zarzana, Naranjo y Mo Dauda. Ninguno de ellos llegaba en condiciones de ser titular, pero de los tres se espera que aporten ese salto de calidad en una zona de ataque donde aún falta por llegar un hombre de referencia y peso específico. El curso pasado aterrizaron a estas alturas Soko y Cedric, y se espera que en las próximas horas también desembarquen refuerzos de lujo.

Martí apostó de inicio por un tridente en la medular formado por Jesús Álvarez, Olabe y Eugeni –jugando más adelantado que la temporada pasada–, con Álex Gallar en la media punta y el joven Pau Ferrer en la posición de ‘9’. Los carriles fueron para Javi Jiménez y David Astals, quien dejó destellos de calidad y el primer tanto celeste de la temporada. Pero lo cierto es que la UD Ibiza no generó demasiadas ocasiones de peligro y tanto Gallar como Eugeni adolecieron del protagonismo y la eficacia que se espera de ellos. Seguramente es pronto para evaluar su rendimiento. Tampoco Pau Ferrer aprovechó sus opciones dentro del área, aunque cumplió en su estreno batallando y fijando a los centrales del filial amarillo.

No obstante, la entrada al campo de José Naranjo, al filo del minuto 70, aportó frescura y profundidad al ataque ibicenco, que en el tramo final ganó aún más verticalidad y peligro con las incorporaciones de Mo Dauda y de Zarzana.

El primero, que apenas llevaba una sesión de entrenamiento con la escuadra ibicenca, tuvo más problemas de asociación con sus compañeros, pero el joven jerezano dejó muestras de su velocidad y desborde por banda izquierda en coalición con Javi Jiménez. Esperanzas para un equipo que todavía espera la llegada de uno o dos refuerzos en las próximas horas. Lo mejor está por llegar.

