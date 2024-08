La UD Ibiza no pasa del empate con el Villarreal B en su debut en Liga en Can Misses

La UD Ibiza no ha pasado del empate este sábado frente al Villarreal B (1-1) en el debut del equipo ibicenco en la competición liguera del Grupo 2 de Primera RFEF en el estadio de Can Misses. El conjunto de José Luis Martí no ha sido capaz de gestionar el tanto anotado por Astals a los 10 minutos de encuentro y el filial amarillo ha empatado en la segunda mitad tras un penalti cometido por Alberto Escassi. Aunque ha acabado generando ocasiones, el cuadro celeste cede dos puntos en su estreno ante su afición, que apenas ha superado los 2.000 espectadores en el arranque liguero.

De los nuevos saltaron de inicio el guardameta Ramón Juan, los defensas Indias y Guillem, el extrmeo Astalas y el punta Pau Ferrer. En la banqueta esperando aguardaron futbolistas llamados a marcar diferencias como Naranjo y el recién llegado Mo Dauda.

Los primeros minutos fueron de claro dominio visitante. El filial del Villarreal impuso su ágil circulación de balón y privó al conjunto celeste superar el medio campo, hasta el filo del minuto 10 de juego, cuando los de Martí comenzaron a desplegarse. Así, en una transición mal defendida por la canteranos en la que irrumpieron Iago Indias y Javi Jiménez por banda izquierda, el balón viajó hasta el segundo palo donde apareció Astals para arremeter con violencia el esférico junto al larguero tras un buen control y anotar el primero de la temporada. La UD Ibiza se había dedicado a correr tras el balón desde el pitido inicial, pero no perdonó en la primera que tuvo. El fútbol tiene estas cosas.

Cumplido el cuarto de hora pudo aumentar su ventaja el cuadro local, tras una buena combinación entre Eugeni, Álex Gallar y Olabe quien picó el balón a la espalda de la defensa para Pau Ferrer, que falló en la definición disparando mordido fuera de los tres palos. Desde este momento asumió más control del partido el cuadro de Martí, mucho más confiado en su fútbol y acertado en la toma de decisiones.

El duelo entró en una fase de dominio alterno y lucha por encontrar espacios. Y no fue hasta el minuto 36 cuando, tras una falta lateral –bien– botada por Álex Gallar, el equipo castellonense montó un peligroso contraataque que salvó in extremis Ramón Juan con una notable intervención. Los de Miguel Álvarez generaban peligro a la contra, pero la UD Ibiza se marchó al descanso con buenas sensaciones y ventaja en el marcador.

Segunda parte

El filial amarillo saltó de nuevo arrogante al césped de Can Misses y tuvo tres llegadas en apenas cinco minutos por banda derecha que acecharon el empate. Acciones en las que Escassi se mostró contundente para echar un cable a Iago Indias, antes de que el malagueño cometiera un claro penalti por zancadilla sobre Requena cumplido el minuto 55 de encuentro. La formación celeste fue incapaz de frenar antes la transición del 'submarino' por la medular y Escassi llegó tarde al corte. Tiago Geralnik engañó a Ramón Juan desde los once metros para establecer el empate (1-1).

La producción ofensiva del equipo celeste no fructificó hasta pasados 20 minutos de la reanudación, cuando Astals, tras una buena descarga de Olabe, asistió con destreza a la espalda de la defensa para un Pau Ferrer que no llegó al remate por un pelo. La grada se echó las manos a la cabeza lamentando la indolencia del joven delantero. El partido se encaminaba al minuto 70 y Martí dio entrada a Lass y a Naranjo, movimiento tras el cual rozó el tanto Eugeni con un disparo escorado que desviaron a córner. Poco después, antes de la pausa para la hidratación, Gallar mandó a las nubes un balón recuperado por Naranjo tras un formidable esprint de Javi Jiménez para alcanzar la línea de fondo. Llegaba algo mejor encarado el bloque ibicenco a la recta final, para la que Martí alistó a Zarzana y Mo Dauda.

Primero a balón parado pudo desnivelar el duelo la UD Ibiza, pero Iker Álvarez atrapó abajo un remate de Guillem y, poco después, el meta visitante taponó en el primer palo un disparo raso de Mo Dauda galopando en un contraataque. No tuvo tiempo para más la escuadra celeste, que cerró su debut liguero en Can Misses con un decepcionante empate.