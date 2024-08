Martí, entrenador de la UD Ibiza: 'Necesitamos jugadores que puedan desequilibrar, es una evidencia'

El entrenador de la UD Ibiza, José Luis Martí, ha analizado este jueves la previa del primer encuentro de Liga en el grupo 2 de Primera RFEF que enfrentará al conjunto celeste con el Villarreal B en el estadio Palladium Can Misses, este sábado a partir de las 19 horas. El preparador mallorquín ha valorado el fichaje anunciado hoy de Mo Dauda, que llega en calidad de cedido por el Tenerife, y ha admitido que aún falta por llegar un delantero y posiblemente otro futbolista para reforzar la banda izquierda. Martí no ha ocultado que la UD Ibiza será uno de los rivales a batir en la categoría, pero ha remarcado que deberán comenzar el curso con victoria ante la afición ibicenca para marcar territorio en un grupo «muy igualado» y en el que un buen puñado de equipos lucharán por el ascenso.

Pretemporada

Los resultados no han sido los que queríamos, evidentemente, pero hemos ido de menos a más. Hemos ido progresando, trabajando diferentes sistemas, alternando línea de cuatro con línea de tres defensores, practicando diferente situaciones que creemos que son viables para los jugadores que tenemos, aunque hemos ido confeccionando la plantilla con diferentes futbolistas y todavía quedan por llegar. Pero estoy orgullosísimo del trabajo de los chicos porque han sabido interpretar bien los conceptos y la disciplina, la integración, la disposición ha sido maravillosa pero los resultados no han sido los que queríamos y esperamos que sean a partir del sábado, que son los importantes.

¿Preocupado?

No me preocupa nada en concreto, me preocupa todo. En el fútbol todo es preocupante. Es verdad que jugando con defensa de tres hemos recibido más goles. Pero hemos sido capaces de ser un equipo presionante que robando arriba haga goles, así los hemos hecho en zona de área rival. Eso implica que el equipo está muy adelantado y son los riesgos que sumimos. Somos un equipo con potencial para ello, tenemos que ser un equipo que vaya a por la victoria desde el principio, es verdad que hemos recibido muchas ocasiones, pero hemos ido confeccionando la plantilla con futbolistas que no teníamos y regulando esfuerzos. Los automatismo e ideas que hemos inculcado el equipo las va cogiendo, y vamos a varias, no vamos a ver un Ibiza jugando con defensa de tres o de cuatro siempre, sino con alternativas.

Valoración de la plantilla

Necesitamos jugadores que se incorporen y puedan desequilibrar, es una evidencia, pero me centro en el Villarreal. Vamos a jugar con los que tenemos, que son buenos y suficientes. Estamos contentos con todos los que han llegado, por eso hemos esperado y hemos tenido paciencia, en esta categoría van a llegar jugadores en el último momento.

Fichaje de Mo Dauda

Es un jugador desequilibrante, que tiene uno contra uno, que tiene gol y ambición, y lo que buscamos en las incorporaciones es que vengan con ilusión y ganas de estar aquí. No queremos gente que no tenga ilusión de estar en el Ibiza y el reto tan importante y tan bonito como el que nos hemos marcado.

¿Cuántos faltan?

Ya hemos incorporado a Mo Dauda y posiblemente venga un jugador más de ataque, incluso uno más. Uno o dos posiblemente lleguen. Un delantero centro es una de las prioridades que tenemos, así lo hemos hablado con Juan y hemos ido de la mano. Eso es de agradecer. Pero tenemos unas fichas y debería salir alguien. Ver si esa opción es factible si un jugador tiene que salir. Lo jodido es para ese jugador buscarle una salida, los jugadores son también personas y a´si hay que tratarlas.

Interés por Quique González

Podría sacar balones fuera, pero sí, es un jugador interesante, que está en el mercado que todos podemos valorar y que yo conozco. Nos interesan todos los jugadores que creemos que nos pueden dar un gran rendimiento al Ibiza y que vengan con la máxima ilusión a este proyecto. Luego se verá si puede venir este u otro jugador.

Análisis Villarreal B y grupo 2

Es un equipo que juega muy bien que llevan muchos años trabajando un sistema de 4-4-2 en rombo con un entrenador que les ha inculcado las ideas desd ella cantera, se han adaptado muy bien y todos nos estamos confeccionando las plantillas. Nosotros tenemos que seguir acoplándonos. Les gusta tener el balón, es un equipo ofensivo, van a arriesgar y van a querer quitarnos la pelota; ahí va a estar la clave: quién de los dos equipos es capaz de tener más el balón con la idea de finalizar. Va a ser muy difícil, un partido largo e igualado hasta el último momento. Pero estamos más que capacitados y conscientes de que la ilusión de empezar la liga con tres puntos no nos la quita nadie y más delante de nuestra afición; es una obligación. Y el grupo, por todo lo que he visto la sensación es que va a haber mucha igualdad. No va a haber dos equipos que se destaquen como el año pasado, creo que va a haber muchos peleando por esos puestos de play-off y ascenso. No va a ser fácil, hay equipos con potencial para hacerlo, pero los demás también están mirando al Ibiza, cuando ven al Ibiza afrontar los partidos ven que tenemos una plantilla muy buena para afrontar este reto. Tenemos la experiencia del año pasado.

Álex Gallar y Eugeni

Empezar como el año pasado fue extraordinario y muy difícil de repetir. Teneos que mantener esa regularidad, no sé lo que pasó. He comentado con los chicos, pero no puedo hacer un juicio y menos de otros profesionales que trabajaron de manera excelente. Hicieron un trabajo maravilloso. Eugeni y Gallar son jugadores determinantes y queremos que den su mejor versión, pero los jugadores tiene momentos de subidas y bajadas y queremos competitividad en la plantilla para que nadie se relaje.

Importancia de la afición

Es muy importante. Hoy por hoy tenemos que hacer esta conexión que es fundamental para traer un buen resultado y que en cas aseamos capaces de traer el máximo número de puntos posibles, pero la conexión viene de nuestra parte, de hacer un buen fútbol y que estén orgulloso de lo que hacemos. Si damos el cien por cien y la máxima actitud no habrá problemas, pero después debemos estar acertado, ganar y dar un buen espectáculo para que la gente se anime y esté con nosotros. He encontrado gente que veo animado y con ganas de ve un partido en casa y sentir a la afición para sacar adelante el partido.