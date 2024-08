Con mucho trabajo por delante

Tras veintiocho días de pretemporada, las sensaciones que ha dejado la UD Ibiza son decepcionantes. La llegada de Pep Lluís Martí al banquillo del conjunto ibicenco fue un soplo de aire fresco para una afición que la pasada temporada finalizó con mal sabor de boca tras las dos derrotas cosechadas en el play-off de ascenso a Segunda División ante el Barça Atlètic, apeado posteriormente por el Córdoba, rival de los insulares durante la fase regular que consiguió el ascenso a la categoría de plata del fútbol nacional.

El pasado 15 de julio comenzaba la temporada 2024/2025 para los jugadores ibicencos con los pertinentes reconocimientos médicos. El día siguiente, tuvieron su primera sesión de entrenamiento, por lo que hace ya casi un mes que los futbolistas ensayan y mimetizan los conceptos de su nuevo técnico. Con un equipo que ha sufrido bastantes cambios respecto a la pasada temporada, como las marchas de sus dos delanteros titulares Oboskiy y Cedric, más la sensible baja de Suleiman, que la pasada semana oficializaba su fichaje por el Racing de Santander, o de Sequeira, que desembarcó en la Primera División Portuguesa, hay que tener paciencia. Pero, tras haber disputado cuatro partidos durante esta pretemporada, solo ha conseguido una victoria en el debut frente a la Peña Deportiva por 3 a 0. Posteriormente, los pupilos de Pep Lluís Martí pusieron rumbo al stage de Pinatar Arena, donde se enfrentaron al Andorra, contra el que dieron una buena imagen pero ante el que cosecharon su primera derrota por 2 a 0 y dieron muestras de su debilidad hasta el momento: es un equipo sin gol.

Después de enfrentarse a los andorranos, se midieron también en Pinatar al Real Murcia, rival que también dio cuenta de los insulares al derrotarlos por 2 a 1. En ambos encuentros, los isleños tuvieron un buen control del juego, gran fluidez ofensiva con el balón, pero mostraban una falta de puntería inusual para un equipo de esta envergadura. Tras la vuelta de aquella semana en tierras peninsulares, la UD Ibiza regresó a la mayor de las pitiusas para seguir con su puesta a punto y pulir los errores detectados por Pep Lluís Martí y su staff en los partidos disputados. La ilusionante llegada del delantero Pau Ferrer la semana pasada, procedente del filial de la UD Las Palmas (con el que anotó 25 goles la pasada campaña), no ha mejorado el principal problema del equipo durante estos cuatro partidos, la falta de gol. Y aquí es donde, desde la dirección deportiva, deberán acertar y dar con la clave para acabar con la sequía que está azotando al cuadro celeste. Otro factor importante ha sido el nuevo esquema con defensa de cinco, algo a lo que los jugadores tienen que aclimatarse y que es otro de los deberes del técnico mallorquín.

Pep Martí, contrariado

A pesar de la derrota, Pep Lluís Martí manifestó tener «buenas sensaciones. Aunque cuando pierdes te vas molesto, se están viendo cosas a través del juego», pero también es consciente de que los números no son los esperados: «El fútbol son resultados, y en pretemporada no están siendo buenos. Nos gustaría coger esa confianza a través de resultados». También lo justificó con el nuevo esquema de juego, en el que la UD Ibiza actúa con tres centrales y dos carrileros: «Nos estamos adaptando a este nuevo sistema, los jugadores están interpretándolo muy bien», y valoró el momento del Castellón: «Hemos jugado contra un rival muy poderoso, y aún así hemos perdonado ocasiones muy claras», por lo que admitió sentirse «preocupado por la falta de acierto» . También tuvo palabras hacia los nuevos fichajes, sobre los que opinó que «se están adaptando muy bien. Llegan y en tres o cuatro días se adaptan a las circunstancias, a los compañeros, a la idea de juego», pero lo importante para Martí es «seguir acumulando minutos», a la vez que hizo autocrítica con los resultados del equipo, «a 15 días de la competición lo importante es ganar», algo que cree que no lo están haciendo.

Mercado de fichajes

La semana pasada se anunció el traspaso de Suleiman Camara al Racing de Santander, por el que las arcas ibicencas ingresarán unos 500.000 euros. Este dinero debería ser clave para terminar de configurar una plantilla de garantías, y para confirmar la llegada de algún delantero que marque la diferencia. La UD Ibiza cuenta ahora mismo con 20 fichas utilizadas de las 25 que tiene disponibles, por lo que todavía es posible la llegada de hasta cinco jugadores. Sin contar con que haya más salidas, algo que tampoco se puede asegurar hasta la fecha. Dar con la tecla con estos futuros fichajes tiene que ser la clave para una dirección deportiva que tiene trabajo extra hasta que se cierre el mercado el 30 de agosto a las 23.59 horas.

El próximo entrenamiento del conjunto llamado a ser uno de los aspirantes al ascenso a Segunda División será mañana, a las 9.15 horas. Los jugadores cuentan hoy con día de descanso tras el viaje post-partido, y las intensas y exigentes sesiones de entrenamiento seguirán siendo marca de la casa. A partir de mañana, tendrán que darlo todo para convencer a un técnico al que se le acaba el tiempo para las pruebas con probeta y gaseosa, ya que la semana que viene comienza la temporada oficial en Primera RFEF, y la UD Ibiza tendrá un debut muy complicado frente a uno de los recién descendidos, el Villareal B. Y ahí no se puede disparar con balas de fogueo, ahí hay que salir con pistolas con balas de plomo, de las de verdad.

