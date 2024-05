La UD Ibiza busca aguarle la fiesta al CD Castellón

Con más incertidumbres que certezas y con muchos aspectos que mejorar visita la UD Ibiza este mediodía al campeón de Liga en el estadio de Castalia (12 horas). El Castellón, que la semana pasada cantó el alirón tras enlazar su séptima victoria consecutiva y gracias a la derrota del Córdoba, pone a prueba la libreta de Onésimo Sánchez en su segundo partido al frente del combinado celeste.

El vallisoletano debutó con un empate insuficiente en casa frente al Real Madrid Castilla (0-0), en un encuentro en el que los ibicencos volvieron a mostrar una alarmante falta de consistencia ofensiva y de acierto en la toma final de decisiones. Algo que no ha padecido un Castellón que dobló la mano de la UD Ibiza hace ya casi tres meses tras mantener un pulso de colosos durante el primer tramo de la competición.

Ahora, la UD Ibiza lucha por certificar su presencia en el ‘play-off’ a falta de tres fechas para el final, en las que tratará además de asegurarse al menos la tercera plaza para tener el factor cancha a su favor. Cazar al Córdoba, que está a seis puntos y que el próximo sábado visitará Can Misses, sería un acicate tan importante como inesperado de cara a recuperar sensaciones para la fase decisiva en busca del ascenso.

Si la lógica deportiva se impone, la UD Ibiza hará el pasillo de campeón al Castellón este mediodía. Un acto protocolario que no debería afectar al equipo ibicenco en su misión de asaltar Castalia, que presentará una entrada formidable para festejar el ascenso.

El entrenador del Castellón, Dick Schreuder, aseguró que afrontará los últimos partidos con la misma mentalidad y que no permitirá la más mínima relajación, a pesar de que ya tiene el ascenso asegurado. «Todo el mundo está con el foco puesto en ganar el próximo partido. Así es como hay que ser. Quien no esté centrado, no estará en el equipo. Debemos jugar con la mayor normalidad y profesionalidad. Todos hemos disfrutado de las celebraciones, pero ahora hay que pensar en el domingo», advirtió Schreuder, que tiene la baja por sanción del zaguero Jozhua Vertrouwd. En la UD Ibiza no estará por idéntico motivo Álex Gallar.