Pablo Alfaro y un Real Murcia en sus horas más bajas desafían a la UD Ibiza

El Real Murcia y la UD Ibiza cruzarán este domingo sus destinos en plena crisis de resultados para ambas entidades, aunque es el conjunto grana el que atraviesa por sus horas más bajas desde que ascendiera a la categoría de bronce. El cuadro murciano, que dirige sin demasiado éxito el exceleste Pablo Alfaro, tiene desesperada a su afición cuando a falta de 11 jornadas se encuentra a siete puntos del ‘play-off’. Una desventaja que ya nadie confía en revertir en Nueva Condomina tras una campaña aciaga en la que partía como uno de los más firmes aspirantes al ascenso.

En Murcia son escépticos respecto a esa remontada a la que se aferra la directiva del club. ¿Hay motivos para el optimismo? Desde el entorno grana consideran que no, recordando que el Real Murcia no gana tres partidos seguidos desde octubre y que es el quinto peor equipo como local.

La buena racha firmada entre enero y febrero dieron motivos para la esperanza, sin embargo, la alegría duró poco y en las últimas cinco jornadas el Real Murcia ha vuelto a ser un equipo con la flecha para abajo -solo ha sumado seis puntos-. Cuando tocaba dar un golpe sobre la mesa llegó la derrota en casa ante el Intercity y la goleada encajada en Valdebebas. Y aunque con el triunfo ante un rival directo como el Recreativo las posibilidades de reacción volvieron a crecer, este pasado domingo, en Linares, el Real Murcia demostró que está muy lejos de ser un candidato al ‘play-off’.

Siete meses de irregularidad

Para encontrar la mejor racha del Real Murcia hay que remontarse al mes de octubre. En aquellas primeras semanas de competición el Real Murcia de Munúa ganó tres partidos seguidos. Han pasado ya cinco meses, en los que Munúa fue despedido para dar paso Alfaro, y no se ha vuelto a repetir esa buena racha. Se tuvo la oportunidad el mes pasado, después de los triunfos ante el San Fernando y el Baleares, pero se demostró una vez más la irregularidad de los granas.

Ni resultados ni juego

Hasta el momento en la prensa murciana se ha hablado mucho de los malos resultados, que quedan reflejados en la clasificación de un Real Murcia que ya no es ni la sombra de lo que fue hace no muchas temporadas. «Pero los malos resultados, visto lo visto, ya no son la principal pesadilla de los aficionados, que ya no soportan los ridículos y los sonrojos sobre el césped», aseguran desde La Opinión de Murcia, publicación del mismo grupo que es Diari.

Porque según se apunta desde tierras pimentoneras, «el Real Murcia no juega a nada, no tiene una identidad ni un modelo, es un despelote en defensa y una sombra en ataque». Cuando todos pensaban que con Munúa se había tocado fondo, llegó el expreparador de la UD Ibiza, un Alfaro con el que el Real Murcia se ha afianzado definitivamente en tierra de nadie.

Sin alma ni ambición

No le da al Real Murcia para estar en la pelea por entrar al ‘play-off’, pero hasta sin darle, los granas han tenido oportunidades en las últimas semanas y ha sido ahí cuando se ha confirmado que, además de la mala planificación de fichajes que no han dado el rendimiento, al Real Murcia le falta alma y ambición. Un ejemplo fue contra el Intercity, donde se cayó en Nueva Condomina desaprovechando el pinchazo del Recreativo -de ganar los granas, se hubieran puesto a tres-. Y otro este mismo domingo. Con su derrota en Linares no se sacaba partido del empate de los onubenses ante el Atlético B.

El quinto peor equipo en casa

Dicen en La Opinión de Murcia que los números del equipo grana no solo son malos en términos generales, son aún peores si se acude a los registros firmados en

Nueva Condomina Porque el Real Murcia es el quinto peor equipo como local, y eso que en el último mes se ha logrado maquillar esa clasificación gracias a las victorias ante Baleares, San Fernando y Recreativo. Pero ni esos nueve puntos dan para celebraciones, y es que en lo que va de liga se han escapado hasta 21 puntos de Nueva Condomina. En 13 partidos, solo se han sumado 18, festejando los aficionados únicamente cinco victorias.

Un equipo sin gol

Para creer en el Real Murcia, el conjunto de Alfaro tendría que empezar a ganar, y para ganar habría que marcar, pero este último es un problema mayor para los granas, que carecen de gol: sus números en ataque son más propios de un equipo de descenso. Solo 26 goles han anotado los murcianistas en lo que va de liga, una cifra insuficiente para aspirar a mayores metas, especialmente si se tiene en cuenta que el Real Murcia tampoco es un equipo fiable atrás, habiendo encajando hasta 31 goles.

Pablo Alfaro, sin credibilidad

Solo un cambio en el banquillo podría haber reactivado la moral de la afición. Pero con Alfaro al frente, opinan en Murcia, «a la vez que iba perdiendo credibilidad a pasos acelerados, ya nadie confía en un técnico que apenas ha sumado el 41% de los puntos, que solo ha logrado cinco victorias y que ha encajado siete derrotas en 17 partidos». Con el maño incluso se han empeorado los registros de un Gustavo Munúa al que muchos consideraron como el peor técnico que había pasado por Nueva Condomina en los últimos años.

Dejados de la mano de Dios

No se salva Alfaro ni se salvan los jugadores, pero tampoco se salva Felipe Moreno. Con el presidente del Real Murcia dejando pasar las semanas, hablando más como un forofo que como un directivo, con el cordobés cegado por su optimismo, el Real Murcia «ha ido tirando jornadas a la basura, y todo por no tomar malas decisiones o no tomarlas a tiempo».

«No pudo elegirse peor al sustituto de Munúa, apostando por un Alfaro con varios fracasos a sus espaldas y con un currículo alejado de los ambiciosos objetivos granas; y tampoco se ha dado un golpe de timón después de ver la falta de resultados del maño», añaden en el diario murciano. Incluso el mercado invernal, pese a los fichajes, ha minimizado las alternativas de una plantilla ahora muy corta y con apenas opciones en el banquillo para revolucionar los partidos, como se vio este pasado domingo frente al Linares, un equipo que coquetea con el descenso.

Las opciones de la UD Ibiza

El delicado momento por el que atraviesa el Real Murcia le hace impredecible y peligroso de cara al partido de este domingo (Nueva Condomina, 12 horas) ante una UD Ibiza que acumula cinco jornadas sin ganar. No obstante, los de Romo vieron recortada a cuatro puntos su desventaja con el liderato y aspiran a ganar en tieras murcianas para volver a presionar a un Castellón que recibe en casa al Córdoba, el equipo más en forma del campeonato.