¿Por qué la mejor UD Ibiza tampoco llena Can Misses?

La temporada que está protagonizando la UD Ibiza en Primera RFEF es de auténtico récord y, sin embargo, en las gradas del Estadio Palladium Can Misses siempre hay demasiados huecos vacíos. Aunque la media de asistentes al coliseo celeste en Primera RFEF no se ha resentido demasiado respecto a las dos últimas campañas en Segunda División, con una media de unos 3.000 espectadores, según los datos de asistencia que aporta el club, lo cierto es que no hay manera de que Can Misses complete su actual, aforo cifrado en 4.500 butacas. Tampoco en el fútbol profesional se llenaron los 6.000 asientos del estadio cuando presentaba las gradas supletorias, y hay que remontarse a la eliminatoria de Copa del Rey que enfrentó a los celestes con el FC Barcelona, en enero de 2020, para encontrar el único lleno que ha presentado el recinto municipal desde su remodelación a cargo de Amadeo Salvo.

Tradicionalmente se ha justificado la insuficiente afluencia de público por factores como la idiosincrasia de la isla; sus limitaciones geográficas, la influencia del sol y playa, su carácter estacional o su oferta de ocio paralela. Razones que no pueden esconder un hecho claro como es que menos del 3% de la población ibicenca (si aceptamos que en la isla residen como mínimo 100.000 personas en invierno) encuentra motivos para acudir a Can Misses cada 15 días. Ya afeó Amadeo Salvo que 800 abonados no acuden al campo. Haciendo caso a las cifras que registran los tornos de acceso al estadio, este ejercicio solo en dos ocasiones se han rozado los 4.000 espectadores: el 26 de noviembre con la visita del CD Castellón (3.893) y el 12 de noviembre ante el Málaga (3.812). Precisamente ayer se conoció un interesante dato demográfico, según el cual Ibiza alcanzó una población máxima de 193.604 en noviembre, la mayor de la historia en este mes. Antes, el 1 de octubre, se registró el menor número de asistentes al feudo de la UD Ibiza con 2.078 espectadores en el 4-1 conseguido ante el Linares Deportivo. ¿Qué puede hacer el club? Aunque el equipo de Fernández Romo está ofreciendo argumentos de sobra para captar seguidores, ¿puede hacer algo más el club para ampliar su masa social y atraer espectadores? Parece claro que sí. Un ejemplo de acciones que generan expectación y sentimiento de pertenencia se puede encontrar a pocos kilómetros de distancia con el Club Bàsquet Sant Antoni. La entidad de Portmany ha sido capaz, también en pocos años, de propiciar un entorno atrayente no solo para los simpatizantes del club sino para cualquier aficionado al baloncesto en la isla. Barras en los exteriores del pabellón para calentar la previa, conciertos, animación constante sobre la pista… Pero también la cercanía con los escolares y una vinculación directa con el pequeño comercio de la localidad propician un ambiente de comunión con el club en Sant Antoni, al margen de los resultados deportivos. Un pequeño ejemplo es el álbum de cromos que ha lanzado la entidad y que ha tenido una gran acogida entre los colegiales de la población. En Can Misses falta ambiente en los aledaños del estadio. Servicios de bar o ‘food tracks’ para el largo camino que hay hacia el estadio. Mejores accesos, puestos con merchandising o una animación que envuelva en una auténtica celebración la forma de acudir al campo, tan propia de otras ciudades con cultura de fútbol, ayudaría a ambientar la jornada. Y también una mayor proximidad con la localidad que representa. Además de intentar popularizar el club entre los adolescentes a través de redes sociales como Tik Tok o X, resulta básico promover entrevistas y facilitar novedades y contenidos a los medios de comunicación para mantener un flujo diario de información con el aficionado. Así como captar al pequeño comercio, a los restaurantes de la ciudad, generando relaciones de mutuo interés con promociones y ofertas que den una mayor visibilidad al club para aumentar el sentimiento de pertenencia y la masa social. Cada fin de semana podrían lanzarse promociones para intentar completar el aforo del estadio con canteranos de los diferentes clubes de la isla. Ofrecer cada jornada entradas gratuitas a equipos asociados, promociones para cualquier deportista federado o crear un día del aficionado, para que quien acuda con una camiseta celeste pueda acceder al partido de forma gratuita. Son solo algunos ejemplos de campañas y actuaciones que pueden atraer cada vez más público al coliseo celeste. Porque queda mucho por hacer en la parcela social.