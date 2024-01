Eugeni Valderrama, futbolista de la UD Ibiza: «Queremos ser primeros a final de temporada»

Eugeni Valderrama Doménech (Tarragona, 19-07-1994) está cautivando a la afición de la UD Ibiza por su enorme calidad y por su capacidad de liderazgo en el centro del campo celeste. Su fichaje por el club ibicenco, tras desvincularse del Real Zaragoza, causó una enorme expectación y muchos se preguntaron entonces qué hacía un ‘jugón’ como Eugeni en Primera RFEF en el cenit de su carrera. A sus 29 años, el centrocampista catalán renunciaba a prolongar su carrera en Segunda División, donde venía jugando desde 2017 con el Cádiz, el Albacete Balompié, el Huesca y el Real Zaragoza, previo paso por el Arouca de la Primera portuguesa, para liderar el plantel de Fernández Romo en Primera RFEF. Para Eugeni el cambio ha valido la pena, «estoy muy contento y feliz en Ibiza», asegura en esta entrevista con Diario de Ibiza, en la que también admite que el deseo del vestuario es devolver al club que preside Amadeo Salvo al fútbol profesional. Y si es por la vía rápida, esto es, logrando el título de Liga y el ascenso directo, mucho mejor.

¿Esperaba que esta plantilla estuviera rayando a un nivel tan extraordinario en un grupo con clubes históricos y tan potentes como este?

Sabemos que tenemos una gran plantilla y si estamos a nuestro nivel podemos hacer una gran temporada. Están yendo las cosas bien pero sabemos del potencial que tenemos pero trabajando mucho y sabiendo que las cosas van a ser muy difíciles.

¿Confiaban en que el Málaga les echaría un cable para alcanzar el liderato el pasado domingo?

Yo ahora mismo sinceramente no pienso en los rivales que vayan a jugar contra el Castellón. Ahora solo tenemos que pensar y centrarnos en nuestros partidos y luego ya se verá lo que va pasando. Creo que estamos en buena dinámica, en buen camino, y tenemos que seguir en ello y no mirar otras cosas.

Y este fin de semana tienen una salida complicada, al Intercity en Alicante, el único rival que les ha ganado en Liga.

Sí, como todas las de esta Liga, es una salida complicada, tienen un gran equipo y habrá que hacer las cosas muy bien para sacar los tres puntos.

¿En el vestuario tienen ganas de alcanzar ya el liderato como forma de reivindicar la gran temporada que están realizando?

Sí, a todo el mundo le gustaría ser primero y que todo fuera genial pero lo importante es seguir en la dinámica que estamos, con un vestuario unido, sacar los partidos adelante y ya se verá a final de temporada. Me gustaría acabar en primera posición, pero tenemos que pelearlo hasta el final.

La lucha por el título parece ya cosa de dos. ¿Cree que este mano a mano por el ascenso directo se prolongará hasta las últimas jornadas?

Yo ahora mismo no veo un mano a mano entre el Castellón y nosotros. Hay muchos equipos que pueden pelear por la zona de arriba y nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro en ir partido a partido. Ahora tenemos un partido muy complicado y tenemos que sacar los tres puntos para seguir ahí arriba.

¿Qué parte de culpa tiene Fernández Romo en el rendimiento de individual y colectivo de la plantilla?

El entrenador tiene su parte de culpa porque ha sabido sacar el mejor potencial de cada jugador y eso se nota en el campo. Tenemos un gran vestuario, un vestuario unido y gran parte también es por él.

Y eso que a priori no debía ser fácil lidiar con un vestuario con tantas figuras y egos. Ahí aparece la parte de gestor del míster.

Sí, está claro que gestiona muy bien el vestuario. Al final somos un grupo muy sano, tenemos las cosas muy claras, nos gusta trabajar mucho y hacer las cosas bien para que sea un gran año. Y el míster tiene parte de culpa como tiene el resto del cuerpo técnico y todos los que formamos parte del grupo.

¿Cómo se siente en un papel tan protagonista como el que está teniendo en la UD Ibiza?

Muy contento, feliz, creo que estoy en un buen momento y quiero seguir aprovechándolo y aportando lo máximo para que el equipo pueda sacar el mayor rendimiento de mí y yo poder ayudarles.

¿Hacía mucho tiempo que no disfrutaba del fútbol como ahora?

La verdad es que en mi carrera he tenido momentos muy buenos y ahora estoy pasando por uno de ellos. No sabría decir cuál ha sido el mejor pero sí es verdad que me encuentro bien, estoy muy contento y feliz y eso creo que se nota en el campo.

¿Qué puede decirle a quien se pregunte por qué Eugeni no está jugando en categorías superiores?

Todo son circunstancias. Al final uno elige o va donde cree que puede ser feliz, aportar lo máximo y ayudar al club a hacer que sus objetivos se cumplan. Estoy muy feliz aquí en el Ibiza, yo vine con una idea, el club me transmitió su proyecto y a mí me me gustó. El club y yo queríamos el mismo objetivo y aquí estamos.

Entonces, ¿se ve con la UD Ibiza en Segunda División?

Ahora mismo me veo jugando el partido del fin de semana e intentando sacar los tres puntos. Creo que estamos hablando con un margen de tiempo muy largo, aún queda mucho para que se produzca eso y hay que trabajar mucho para poder conseguirlo.

En la plantilla la mayoría de futbolistas vienen de ciudades con una gran cultura de fútbol. Zaragoza, A Coruña, Málaga, Santander… ¿Se convive y se compite mejor sin esa presión del entorno?

No lo sé, a mí personalmente nunca me ha afectado que haya más o menos gente, cuando salgo al campo intento disfrutar, aportar el máximo y ya está. He estado en equipo donde en el estadio había 20 o 30.000 personas y no me ha influido para nada y aquí hay menos pero tampoco pasa nada porque los que hay son muy buenos y nos ayudan en cada partido en casa.

No obstante, ¿echan en falta una mayor masa social y más animación en Can Misses?

Nosotros animamos a todos a que vengan a apoyarnos, pero cada fin de semana que jugamos en casa los que vienen los notamos como si fueran 30.000. Al final estamos encantados de que vengan y nos animen, pero cuantos más siempre es mejor.