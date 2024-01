La UD Ibiza recibe a un Alcoyano al alza con la mirada puesta en el liderato

La UD Ibiza encara una nueva oportunidad de asaltar el liderato en el grupo 2 de Primera RFEF en una jornada propicia con enfrentamientos directos entre cuatro de los cinco primeros clasificados. Los hombres de Guillermo Fernández Romo necesitan primero hacer los deberes en casa frente a un CD Alcoyano al alza (Estadio Palladium Can Misses, 12 horas) para, luego, esperar a lo que haga el líder Castellón en su visita a La Rosaleda (20 horas), donde aguarda un Málaga CF obligado a ganar si no quiere descolgarse de la lucha por el ascenso directo.

La formación celeste afronta la primera jornada de la segunda vuelta con las opciones de alcanzar el liderato intactas, a pesar del tropiezo del pasado domingo en el Alfredo Di Stéfano con el Real Madrid Castilla (1-1). La escuadra ibicenca cedió dos puntos en la pelea por la primera plaza con el CD Castellón, que hizo los deberes ante el Algeciras, pero el calendario se detiene este fin de semana en una fecha clave que puede alterar el orden establecido en la zona de ‘play-off’.

Además del duelo en la cumbre entre ‘orelluts’ y malaguistas, un Recreativo de Huelva en línea ascendente (quinto clasificado tras sumar cuatro victorias consecutivas) recibe a otro de los equipos más en forma del campeonato como es el Córdoba CF, tercer clasificado empatado a puntos con el Málaga. Serán, por tanto, dos duelos cruciales y de incidencia directa para los intereses del combinado celeste.

Pero todo pasa por que la UD Ibiza, que tiene a todos sus efectivos disponibles, se imponga en Can Misses al Alcoyano. El cuadro alicantino llega crecido al coliseo celeste tras encadenar contra el Antequera (2-1) su tercera victoria consecutiva, y según han indicado durante la semana algunos de sus integrantes, el objetivo es llevarse los tres puntos de la isla.

Un Alcoyano muy crecido

El técnico del Alcoyano, Vicente Parras, señaló antes de visitar este domingo a la UD Ibiza que deben aprovechar que están en su mejor momento de la temporada para ser ambiciosos. «Estamos en un gran momento, es un momento propicio para ser ambiciosos y en Ibiza tenemos mucho que ganar. No podemos caer en el error de pensar que no podemos ganar, tenemos que exigirnos a nosotros mismos el ganar», destacó tras haber ganado su equipo los últimos tres partidos.

Parras apuntó que lograr la cuarta victoria seguida abriría «un nuevo escenario». «Lograr doce puntos nos pondrían en una situación muy bonita con toda la segunda vuelta por delante. No será fácil porque enfrente vamos a tener un rival que como demostró en nuestra casa sabe manejar muy bien los tiempos de los partidos», precisó el preparador del Alcoyano, que en El Collao cayó por 0-2 frente a los celestes.

No obstante, hace ahora tres años, con Parras ya al frente, el Alcoyano ya dio la sorpresa en Can Misses en Segunda B (0-1). «Somos dos equipos totalmente diferentes a entonces, si bien es verdad que hemos de ser ambiciosos en crear nuestra propia historia», apuntó. «Todavía no lo hemos conseguido esta temporada y hay mimbres para que lo terminemos logrando. Hemos demostrado personalidad, como equipo y como club hemos sabido recomponernos de todo lo que pasó tras aquel 0-3 de hace un mes en casa frente al Atlético Madrid B», recordó.

Parras dijo que están «capacitados» para ganar en cualquier campo como demuestra la victoria que lograron en La Rosaleda ante el Málaga. «Tampoco podemos pensar que lo tenemos todo hecho, si bajamos los brazos una competición como la nuestra acabará llevándonos por delante», subrayó.

El técnico auguró que la UD Ibiza les hará «sufrir» pero dijo que pese a su gran potencial el equipo pitiuso «también tiene sus puntos débiles». «Lo principal será estar al nivel de exigencia de ellos. Son un equipo muy equilibrado con mucha calidad en la parte de arriba», concluyó.