El entrenador de la UD Ibiza, Guillermo Fernández Romo, analizó en rueda de prensa el choque que los celestes tendrán el próximo sábado ante el Real Madrid Castilla, valorando el encuentro y la dificultad del rival, el cual para el preparador madrileño es «la salida más difícil que nos queda». Romo también comentó someramente la actualidad sobre la plantilla en este periodo de fichajes y el hecho de enfrentarse a su homónimo en el banquillo blanco, Raúl González, «una figura destacada del deporte y un ejemplo» pero también un histórico futbolista. «Me hubiese gustado jugar con él», dijo el míster celeste en palabras previas a la respuesta sobre la valoración del ex ‘7’ blanco como entrenador.

El choque más difícil fuera

«Nos vamos a enfrentar a un equipo muy complicado. Una salida, para mí, la más difícil que tenemos de las que nos quedan sin ninguna duda, aún sabiendo que tenemos que ir a campos muy difíciles, pero es una salida diferente, exigente, con un nivel individual muy alto y con un equipo que, para mí, cada partido que juegan son mejores».

Para el entrenador de la UD Ibiza, el Real Madrid Castilla «no está tan bien clasificado como se espera porque, seguramente, le han penalizado cosas que no deberían, pero creo que van a jugar el ‘play-off’ casi seguro».

El madrileño, que conoce bien la dinámica entre primer equipo y equipo filial ya que lo vivió en el Betis Deportivo y en el Celta de Vigo de División de Honor juvenil, respondió sobre el hecho de que el entrenador merengue no pudiese contar para el choque ante la UD Ibiza con los jugadores que están en Arabia junto al primer equipo, ya que el pasado martes se clasificaron para la final de la Supercopa de España, que «cuando estás en una estructura de filial eso pasa siempre». Sin embargo, esto no lo ve como algo relevante ya que para él «quien ocupe el puesto del jugador que se ha ido a lo mejor sea hasta mejor, pero por edad o por ser juvenil o por cualquier circunstancia no ha podido acudir a la llamada del primer equipo» sin olvidar que «cuando hablamos de una de las estructuras más fuertes de ámbito nacional», en referencia al Real Madrid y a los grandes jugadores con los que cuentan en sus filas.

No habrá relajación

Guillermo Fernández Romo dejó claro que «competiremos en todos los campos y si nos ganan espero que sea porque han sido mejores» en relación a una pregunta de este medio sobre si, el hecho de que la UD Ibiza saque 17 puntos en la clasificación al Castilla y 7 al tercer clasificado, el Málaga, puede hacer que haya cierta relajación en el equipo, algo que para el mister «no existe, no va a haber ningún relax».

Qué espera Romo el sábado

El preparador no tuvo dudas ante la cuestión sobre lo que espera este sábado de sus pupilos, «un nivel individual, que los chicos se encuentren bien, estimulados y que lo disfruten».

Según Romo «nunca hemos dejado de ser nosotros», sin embargo sí matizó que «tenemos que estar bien en los diferentes momentos en los que se vaya jugando el partido».

El preparador no quiso dar detalles sobre los posibles movimientos de fichajes que podría haber, pero sí quiso reflexionar sobre el «grandísimo entrenador» que es Raúl González, sin olvidarse de Marcos Jiménez, el segundo del equipo blanco al cual Romo conoce bien ya que han coincidido sobre el terreno de juego y que, según el entrenador celeste, «han hecho una dupla fantástica» refiriéndose a ambos entrenadores del Real Madrid Castilla, rival de la Udé el próximo sábado.