Guillermo Fernández Romo, técnico de la UD Ibiza, ha comparecido este viernes para hablar del enfrentamiento de este domingo contra el líder, el Castellón, al que reciben los celestes en Can Misses en un duelo directo entre candidatos al ascenso a Segunda, y ha dado las claves para tratar de hacerse esta jornada con los tres puntos en casa. Separados actualmente por cuatro puntos en la tabla de clasificación, el choque de esta jornada se presenta como un partido clave para las aspiraciones de la UD Ibiza, que confía en poder hacerse con una victoria en casa.

A la hora de valorar la gran expectación que ha generado este encuentro contra el Castellón, Fernández Romo señaló: "Estamos encantados de que existan ganas, ilusión y de que esté mucha gente pendiente. Yo creo que eso es bueno para la categoría y es significativo para los dos equipos. Es un gran partido, un partido importante por la gran temporada que estamos haciendo los dos equipos y por el nivel que estamos demostrando los dos hasta ahora en la liga. Creo que todo eso son argumentos importantes para que genere esa ilusión y que estemos todos con ganas de que llegue".

En cuanto al estado en el que llega su equipo a este pulso contra el Castellón, el técnico de la UD Ibiza indicó que "es difícil saber si es el momento óptimo o no", al tiempo que afirmó que "es el que es".

"El momento es el que es y tenemos que transformarlo en la oportunidad de hacer las cosas bien. Al final, ese momento idóneo, quizás no exista. Hemos llegado en el momento en el que estamos ahora, con el bagaje que llevamos, con las cosas buenas que somos capaces de hacer y con las que tenemos que mejorar, pero creo que con la experiencia que hemos vivido y que debemos transformar en un conocimiento colectivo. A partir de ahí, estamos preparando las cosas como un partido más porque las dinámicas y las rutinas en este caso son las mismas. Y esperamos que haya una muy buena versión de los chicos este domingo", puntualizó el entrenador del conjunto celeste.

El Castellón, un adversario peligroso

En cuanto a su rival, Guillermo Fernández Romo comentó que saben que este domingo "viene un rival que hace las cosas muy bien" y que "tiene mucho volumen en muchas cosas", por lo que sus jugadores tendrán que estar "al cien por cien".

"No me aventuro a decir si es importante o no perder. Habrá que ver lo que ocurre porque va a seguir la liga y va a haber 25 partidos más después de este, con sus dificultades y sus exigencias. Yo creo que lo realmente importante es que tenemos una buena versión del equipo, que tengamos personalidad y que pensemos en nosotros como lo hemos hecho en todas estas semanas y que podamos sacar adelante el partido", manifestó el preparador de la escuadra ibicenca, antes de detallar sobre lo que tiene que hacer bien su equipo para poder sumar un nuevo triunfo esta jornada ante el líder: "Los procesos van a ser exigentes porque ellos tienen mucho volumen de juego, de ataque, te ponen a mucha gente por delante del balón y muchos jugadores contra tu última línea. Dominan el balón parado muy bien y con muchos recursos, tienen jugadores de gran nivel de ataque y buenos centrocampistas, además de una estructura que les ha potenciado mucho y les ha ayudado mucho a hacer las cosas bien. En síntesis, es un equipo con una redondez importante y por eso está haciendo el año que está haciendo. Nosotros lo que tenemos que hacer es dañarles desde lo que somos. Y ese es el sentido común y el valor que tenemos que darle a nuestra plantilla y a nuestro trabajo diario, que hasta ahora está siendo muy bueno. Y esa es la línea que vamos a seguir este domingo".

En cuanto a las bajas para este partido frente al cuadro castellonense, Fernández Romo no podrá contar con Jesús Álvarez, que sigue lesionado, aunque recupera a Olabe y al meta Sequeira, que vuelve tras estar con la selección de Costa Rica.

En cuanto al ambiente que espera en Can Misses este domingo para recibir al Castellón y el papel que deben de jugar los aficionados de la UD Ibiza, Guillermo Fernández Romo destacó que más importante que el número de asistentes, lo realmente interesante es que los que acudan al partido se hagan notar.

"Estoy muy convencido de que los aficionados que vengan no nos van a fallar", subrayó al respecto el técnico de la UD Ibiza.