La UD Ibiza el Málaga CF han empatado este domingo en el partido estelar de la decimosegunda jornada de liga en el grupo II de Primera RFEF. Ambos equipos han protagonizado un partido muy igualado que se ha abierta en la segunda mitad, cuando los celestes se han adelantado por mediación de Álex Gallar, que ha regresado como titular al once de Fernández Romo. El cuadro malacitano no ha tardado en reaccionar y ha empatado con un trallazo de Haitam que ha dejado helado el estadio de Can Misses, donde se han congregado más de 3.800 espectadores.

Los de Fernández Romo saltaron demasiado erráticos al partido y a verlas venir ante un Málaga más intenso e incisivo por la banda derecha, donde Gabilondo encontró fisuras por las que generar peligro. Suyo fue el primer disparo a portería, pasado el minuto 10 de partido, pero no tuvo la entidad para sorprender a Sequeira. Los celestes se habían visto superados por el ritmo en la circulación de balón del cuadro malacitano, que supo desactivar a Eugeni en un inicio con escasas ocasiones de claro peligro. Con el paso de los minutos la UD Ibiza fue encontrando sensaciones y antes de cumplirse el 25 de juego dispuso de dos tentativas. Primero en una acción de estrategia en la que Obolskii cometió falta sobre Herrero cuando trataba de anticiparse en el remate, como hizo para marcar en Mérida, y después con un disparo desviado de Gallar desde fuera del área tras un robo en ataque. Para la media hora de partido las fuerzas se habían equilibrado sobre el tapete de Can Misses, aunque las continuas faltas restaban brillo y fluidez al encuentro estelar de la jornada. Fue precisamente a balón parado como pudo adelantarse el Málaga, al filo del 40, después de que Sequeira dejara escapar un balón aéreo permitiendo un peligroso rechace en el área pequeña que acabó en córner. La última fue para Gallar en acción ensayada desde el saque de esquina, pero su media volea desde el vértice del área encontró la respuesta de Herrero. Con más bostezos que aplausos se marchó el partido al descanso. Segunda parte Los de Fernández Romo salieron mucho más enchufados tras el paso por vestuarios. El juego se volcó sobre el campo malacitano y Álex Gallar, que en este tramo se echó el equipo a la espalda, acarició el gol con un remate cruzado dentro del área para culminar una asistencia de Soko. Sin embargo, Herrero se vistió de héroe y sacó una mano providencial abajo para evitar el 1-0. En la acción siguiente fue Sequeira el que salvó a los celestes saliendo con rapidez para taponar el remate de Dioni (min. 56). La polémica se sirvió cumplido el 60 cuando el colegiado anuló por fuera de juego una combinación en el área del equipo ibicenco que acabó en gol de Soko. Una decisión muy rigurosa que privó a los celestes de avanzarse en el marcador. Los de Romo estaban siendo claramente superiores y encontraron premio a su insistencia con un golazo de Álex Gallar desde fuera del área, finalizando con un disparo raso y ajustado al palo una gran transición en la que participó otro exmalaguista como Javi Jiménez (min. 68). Sin embargo, la alegría le duró poco al cuadro celeste. En concreto, menos de cinco minutos, cuando el recién incorporado Haitam sorprendió a Sequeira con un zapatazo desde la frontal del área que impactó en el larguero antes de perforar la portería. El contragolpe nació en una pérdida de Gallar en medio campo que no lograron desactivar los zagueros isleños (1-1, min. 73). El empate dejó helado a un Ibiza que volvía a pagar demasiado caras sus concesiones. Aún así, en la recta final buscó con corazón el tanto de un triunfo que no llegó ante un Málaga que se cerró bien y que logró mantener su condición de invicto por undécima jornada consecutiva.