Juan Giménez, director del área de fútbol profesional de la UD Ibiza, ha querido destacar y poner en valor las cifras que está firmando el equipo celeste en su estreno en el grupo 2 de Primera RFEF y ha felicitado al cuerpo técnico y a la plantilla por el grado de rendimiento y compromiso que están protagonizando en este inicio de temporada.

En una entrevista concedida al podcast Mundo Celeste, Giménez reconoce que la UD Ibiza está cosechando puntos «por encima de la lógica de la competición». «A nivel de números y puntos estamos en una situación soñada, de hecho ni lo soñábamos. En este momento de bonanza hay que darle valor a lo que está consiguiendo el equipo, ganando en Córdoba, al Real Murcia, al Mérida en circunstancias complicadas… 26 puntos de 33 lo digo y no me lo creo», afirma el ‘arquitecto’ de la plantilla celeste junto a Guillermo Fernández Romo.

«Ya dije en la presentación que nuestro objetivo era no ser menos que nadie. Cuando llegamos, solo teníamos a Sulei y a Joseda, había que empezar de cero. Pero tampoco ser más que nadie», advierte Giménez en relación al potencial del vestuario celeste, antes de recordar que «todo equipo que asciende cada temporada pierde algunos partidos, igual que todo el que baja gana algunos partidos».

«Nos equivocaremos si no lo entendemos y no lo sabemos interpretar. Todavía estamos empezando, es una carrera de fondo y vendrán momentos en que perderemos y la gestión que seamos capaces de hacer determinará la posición que ocupemos al final de la liga», subraya.

El director deportivo insiste durante la entrevista en la igualdad que reina en una división como Primera RFEF y recuerda que un buen puñado de equipos pelean por el mismo objetivo que la UD Ibiza. «Parece que por llevar la camiseta del Ibiza no se nos puede tolerar la derrota; eso no es ambición, es no entender la lógica de la competición, por eso cuando ganamos estamos tan felices. En Primera hay una diferencia más marcada, en estas ligas ganar de forma consecutiva es maravilloso».

En este sentido, admite que aunque la derrota en Can Misses con el Intercity les «fastidió mucho», no debe confundirse «marcharse fastidiado con no darle valor» a lo que están consiguiendo.

«Pensar que en casa se gana por obligación no me gusta; es obvio que estamos obligados a ganar, pero hay que valorarlo y emocionarse con cada victoria. Desde el primer día tememos mucha ilusión, responsabilidad y compromiso por parte de los chicos, y un nivel de exigencia máximo, añade Giménez, quien puntualiza que aunque el plantel ibicenco está plagado de «buenos futbolistas», «también hay más buenos futbolistas repartidos en el resto de equipos».