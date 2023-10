Fernández Romo persigue la «mejora total» de la UD Ibiza antes de la visita a Sanlúcar

Guillermo Fernández Romo no quiere que haya excesos de confianza en el vestuario celeste de cara al partido de este sábado en el estadio El Palmar del Atlético Sanluqueño (19.30 horas). Después de un inicio sensacional de campeonato, en el que el conjunto ibicenco se mantiene invicto, con cuatro victorias y un empate (y un partido menos), la UD Ibiza afronta tres encuentros en ocho días comenzando con la visita al cuadro andaluz, que ocupa la novena posición con ocho puntos, cinco menos que los isleños.

Para el preparador madrileño, «las sensaciones son diferentes a otras semanas porque el partido es diferente» y porque, según advierte, juegan «contra un equipo que hace cosas diferentes y en un escenario con sus dificultades». De esta forma, los pitiusos han preparado la séptima jornada «matizando las diferentes cosas en las que ellos tienen peso» y con el objetivo de «ver de qué manera», con la «proactividad» y los «recursos» que tiene la nave celeste, pueden «hacerles daño». «En una semana con estas características nos centramos en este primer partido», subrayó ayer el preparador madrileño en la rueda de prensa previa al encuentro.

Sobre el tríptico al que se enfrenta el equipo ibicenco, Romo se mostró de acuerdo con las delcaraciones de su pupilo Roberto Olabe ansiando competir, aunque con matices: «Cuánto más se juega en menos tiempo más se acortan las planificaciones y entrenamientos, más rápido tienes que analizar las diferentes cosas. Pero estoy de acuerdo con los futbolistas en que lo que les gusta es competir y siempre hay razones positivas para pensar en que cuantos más partidos juguemos, mejor nos iremos poniendo. La gente necesita jugar y competir sobre todo en estas fases tan pronto».

Fernández Romo también se refirió al buen momento de forma por el que atraviesa el equipo, aunque aseguró que no les «preocupa» que haya «excesos de confianza» en la plantilla. No debe haberlos, puntualizó: «Como trabajamos independientemente de los resultados no considero que ese sea un factor que nos tenga que preocupar. El mérito que nos damos es que cada partido lo trabajamos de manera diferente, en Córdoba no llevábamos una racha de victorias, ni con el Baleares. El exceso de confianza no tiene que estar nunca. Cada rival te quiere dañar y cada partido aumenta la dificultad porque tú aumentas tus prestaciones pero el rival también».

Sobre el Atlético Sanluqueño, en el que milita el exceleste Coke Andújar, destacó que tienen «mucha regularidad positiva y de juego», que «hacen mucho daño» en ataque y que cuentan con futbolistas «con experiencia y nivel».

«Juegan con tres por dentro, con carrileros y con gente dañina en punta. Para mí sus resultados han sido muy buenos y los que no han conseguido ha sido por matices. Han empezado muy bien el año, tienen un entrenador al que respeto y admiro [Antonio Iriondo], con casi 70 años al pie del cañón, y con el que tuve la suerte de coincidir en Madrid. Tienen argumentos para hacer daño», advirtió Fernández Romo antes de pasar a analizar las cualidades y carencias de su propia formación.

Aspectos a mejorar

En ataque se mostró confiado y paciente con el hecho de que los delanteros Cedric y Niko Obolskii todavía no hayan visto portería: «Lo que me gusta es que marque el Ibiza. Hay momentos donde tener delanteros que se ponen al servicio del equipo está bien, otra cosa es su ego personal. Querrán marcar, pero han intervenido en todos los goles. Ya marcarán. Lo importante es que el equipo tenga gol y eficacia».

En cuanto a los aspectos a mejorar, afirmó que quiere «una mejora total de verdad», y puso como ejemplo de desajuste defensivo el gol en contraataque que logró Hugo Díaz para el Linares el pasado domingo en Can Misses: «Esos momentos que aunque quieras generar volumen [en ataque] te puedan generar gol; hay que cerrar esas situaciones defensivas con trabajo preventivo y vigilancias. No digo defender más, sino mejor. Igual que envíos laterales y a balón parado. Y en ataque, mejorar cómo llega la pelota a los últimos y ocupar mejor los espacios para mejorar la tasa de eficacia».

En lo deportivo, el central Bobadilla podría regresar a una convocatoria en la que todavía no entrará Pepe Sánchez, por precaución, y de la que se podría caer algún futbolista con molestias, nombres que prefirió no desvelar el técnico madrileño.

Un largo desplazamientocon escalas en cuatro ciudades

La UD Ibiza deberá hacer frente a un largo desplazamiento para jugar frente al Atlético Sanluqueño en la localidad jerezana, mañana a partir de las 19.30 horas en el estadio El Palmar.

El equipo saldrá hoy desde el aeropuerto de Ibiza a las 12,15 horas con dirección a Sevilla, previo paso por Madrid. En la capital andaluza tomará su autobús oficial de Dipesa Group hasta el hotel de concentración en Jerez.

Una vez finalizado el encuentro, la expedición se dirigirá hasta Sevilla, donde pernoctará durante la noche del sábado. A la mañana siguiente, el grupo viajará hasta la isla haciendo escala en Barcelona.

Está previsto que aterrice en la isla en torno a las 14 horas del domingo tras haber hecho escala en Madrid, Sevilla, Jerez y Barcelona para jugar en Sanlúcar de Barrameda.