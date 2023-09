La UD Ibiza visita al Atlético B en busca de sumar su cuarta victoria consecutiva

La UD Ibiza visita este sábado tierras madrileñas para enfrentarse al Atlético de Madrid B en el Cerro del Espino (16.00 horas) en la quinta jornada de liga en el Grupo 2 de Primera RFEF. La escuadra celeste dirigida por Guillermo Fernández Romo quiere volver hoy a su velocidad de crucero y aspira a sumar su cuarto triunfo consecutivo, después de no haber podido competir el pasado domingo en el Estadio de Can Misses contra el Real Murcia, al no poder volar éste a Ibiza por las incidencias que se produjeron en el aeropuerto.

El equipo ibicenco quiere recuperar el tiempo perdido y llega a este duelo con ganas de ofrecer su mejor versión frente al filial colchonero, en un partido que se presenta, no obstante, bastante complicado para ambos contendientes, aunque, sin duda alguna, la UD Ibiza se presenta a día de hoy como el gran rival a batir. Por su parte, el cuadro del club colchonero, que entrena Luis García Tevenet, comparece en este choque con muchas más urgencias en la clasificación que el conjunto isleño, puesto que, después de igualar (2-2) en el derbi de filiales madrileños contra el Real Madrid Castilla, los cachorros atléticos se encuentran a solo un punto del descenso con 4 puntos. Así pues, nos encontramos hoy con un pulso cargado de interés, con un Atlético B necesitado de puntos y de victorias para poder abrir diferencias con la zona baja de la clasificación. El filial colchonero, hasta el momento, únicamente se ha anotado un triunfo en estas cuatro jornadas, en las que ha sumado además un empate y dos derrotas, con un balance negativo de 6 goles marcados y 7 encajados. En calidad de local, los de Luis García Tevenet cuentan con una victoria y un partido perdido, mientras que los ibicencos, como visitantes, suman un pleno de triunfos lejos de casa, ante el Córdoba (2-3) y Alcoyano (0-2). Los de Guillermo Fernández Romo, con un partido menos, están en la cuarta plaza con 9 puntos, con 5 puntos sobre los atléticos, a los que visitan hoy por primera vez, ya que a pesar de coincidir ambos en el Grupo 1 de la antigua Segunda B en la campaña 2019-20, no llegaron a disputar dicho partido en tierras madrileñas, que estaba fijado para el 22 de marzo de 2020, debido a la suspensión de la competición por la pandemia de Covid. Tevenet: «Nos enfrentamos a la mejor plantilla del grupo» Luis García Tevenet, entrenador del Atlético de Madrid B, opinó en la web del club sobre el reto que afrontan hoy frente a la UD Ibiza en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda. El preparador rojiblanco manifestó que «siempre que hay Liga de Campeones y la Youth League la semana se ve alterada», aunque reconoció que «es verdad que el grupo ha entrenado de maravilla» y ya cuentan «con todos para lo que va ser un gran partido». En este sentido, el técnico del filial madrileño avisó de las dificultades que tendrán ante un Ibiza que está llamado a hacer grandes cosas esta campaña. «Nos enfrentamos a la mejor plantilla del grupo, tienen muchas alternativas y tenemos que estar muy preparados para afrontar un gran reto», apuntó. Además, sobre la marcha de su equipo en la competición liguera, el entrenador del cuadro atlético aseguró: «Las derrotas anteriores nos sirven para aprender. Jugar en casa para nosotros siempre es una motivación extra y más esta temporada, en la que percibimos que cada vez estamos mas acompañados y respaldados».