La UD Ibiza se ha dejado este sábado sus dos primeros puntos de la temporada aunque se mantiene invicta tras empatar contra el Atlético de Madrid B en el encuentro correspondiente a la quinta jornada de Liga en el grupo 2 de Primera RFEF, disputado en la Ciudad Deportiva de Majadahonda (1-1). Álex Gallar ha conseguido con su tercer gol en lo que va de curso el tanto del empate tras el paso por vestuarios, después de una floja primera mitad en la que se adelantó en el marcador el Atleti B gracias a un gol de El Jebari.

Después de dos semanas sin competir y con varias ausencias de última hora, Fernández Romo volvió a revolucionar el once celeste con cinco cambios respecto al triunfo en Alcoy. Sequeira regresó bajo palos, Unai Medina volvió al lateral diestro, Jesús Álvarez formó junto a Olaortua en el centro de la zaga ante las bajas de Escassi, Bobadilla y Pepe Sánchez; y saltaron Sulei y Cedric en la zona de ataque.

Para evitar ofrecer espacios que aprovecharan los veloces puntas colchoneros a la contra, la UD Ibiza cedió la posesión al Atleti B y juntó filas en un inicio donde pretendió exhibir su solidez y rigor táctico sobre el tapete de Majadahonda. Aunque este planteamiento le privaría amasar opciones para hacer daño en el área contraria durante una floja primera mitad.

Cumplido el 10 de juego tuvo Cedric la opción de un remate franco a centro de Soko, pero no conectó el balón que había llegado al corazón del área tras una rápida transición de los isleños. Poco después fue Gallar quien finalizó con un tímido cabezazo centrado una acción ofensiva iniciada con calidad por Javi Jiménez desde el perfil zurdo. Los hombres de Tevenet combinaban con sentido, pero no hallaban muchas fisuras en la retaguardia celeste. No obstante, a los 17 minutos Javi Jiménez resultó salvador al despejar de cabeza in extremis un centro medido que encontraba solo a Diego Bri en el segundo palo.

El encuentro estaba vivo, con ritmo y alternancias para unos y otros, como en una gran maniobra de Unai Medina por el carril derecho cuyo centro tras percutir con clase no alcanzó rematador. Respondió el filial rojiblanco con una rápida transición que guió Pablo Pérez hasta conectar en el área con Niño, que marró en el último pase con la zaga ibicenca bastante vendida. El recién ascendido estaba plantando cara al invicto y pasada la media hora se adelantó en el marcador gracias a un gran remate de El Jebari en el primer palo que entró junto al poste derecho de Sequeira (1-0, min. 34). El centro desde la izquierda de Pablo Pérez fue muy preciso, pero ningún defensor anticipó la ejecución del punta en el primer disparo sobre palos del equipo colchonero. Sin muchos más argumentos de los hombres de Romo para empatar se fue el choque al descanso.

Segunda mitad

Al técnico madrileño no le tembló el pulso y dejó en vestuarios a Tienza, algo alterado en la primera mitad, y a un ensombrecido Soko por Olabe y Obolskii en busca de mejorar las prestaciones del equipo de medio campo hacia adelante. Y los cambios dieron resultados inmediatos, aunque con diferentes protagonistas. Sulei, muy entonado ante chavales de su edad, volvió a marcharse por velocidad hasta ganar la línea de fondo y su centro atrás lo aprovechó Álex Gallar para enviar el cuero lejos del alcance de Iturbe con un toque sutil con la puntera (1-1, min. 49).

El tercer gol del catalán en Liga y los retoques de Romo inyectaron intensidad y energía a los celestes, que pasaron a dominar con algo más de autoridad el partido en tierras madrileñas. Una de las muestras más significativas fue una preciosa jugada hilvanada entre Cedric y Obolskii que finalizó el ruso con un zurdazo ajustado que se fue lamiendo el poste (min. 62). Pero el Atleti B no había dicho su última palabra y de nuevo Pablo Pérez por banda izquierda provocó una falla por la que apunto estuvo de encontrar petróleo.

El duelo fue perdiendo ritmo y sumando interrupciones en una recta final para la que Romo dio entrada a Abde, primero, y Arroyo después. El ex del Espanyol B lo intentó a 10' para el final tras un exquisito control en el área y un disparo que se fue rozando el poste, mientras el cuadro rojiblanco gozó de varias acciones a balón parado y un disparo de (el otro) Abde que no supo rentabilizar. El arreón final con intercambio de golpes acabó sin consecuencias y en tablas, un resultado que permite a la UD Ibiza mantenerse invicta y con opciones de liderato a la espera de disputar el partido aplazado contra el Real Murcia.