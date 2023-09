Guillermo Fernández Romo, técnico de la UD Ibiza: «El Atlético B nos va a obligar a hacer un partido muy coral»

Guillermo Fernández Romo, entrenador de la UD Ibiza, compareció este jueves ante los medios para analizar la actualidad del conjunto celeste en la previa de la visita al Atlético de Madrid B de este sábado y explicó que el hecho de no haber jugado el pasado domingo contra el Real Murcia, tras ser aplazado sin fecha ese encuentro por las incidencias que se produjeron en el aeropuerto de Ibiza el sábado, les ha cambiado su dinámica de trabajo esta semana y les ha obligado a entrenar «de la manera más cercana a la realidad», con la idea de «no perder la parte competitiva».

«Nadie tiene la culpa de que se averiara un avión. Hay un estamento que es el que dictamina y todos tenemos que hacerle caso. A mí lo que me consta es que estamos trabajando todos para saber lo antes posible una fecha y podernos organizar para esa planificación que tendremos de tres partidos», comentó el técnico de la UD Ibiza, al tiempo que aseguró no saber si esa la circunstancia de no haber jugado es una ventaja ahora o un contratiempo de cara al choque contra el filial colchonero: «No creo que tengamos que entrar a debatir si va a ser bueno o malo. Al final, lo que nos toca, una vez que ya ha pasado todo eso, es centrarnos en el siguiente partido, intentar entrenar de la mejor manera posible y encontrar ahora la mejor versión del equipo de cara a este sábado, que tenemos un partido muy complicado. No tengo ninguna sensación de nada, ni de que me haya perjudicado o de que nos beneficie. Y creo que eso sería erróneo por mi parte, si eso nos tuviera que condicionar para el siguiente partido».

Rival difícil y partido complejo

En lo que respecta al Atlético de Madrid B, Fernández Romo destacó que se trata de un equipo al que «hay que ver».

«Este tipo de equipos filiales con gente joven hay que ver cómo ellos van encajándolo. Lo que me espero es una muy buen aversión de ellos. Los equipos jóvenes cada partido que van pasando se hacen mejores porque van cogiendo esa experiencia en la categoría y por las cosas que les van pasando», señaló el entrenador de la escuadra ibicenca, al tiempo que avanzó sobre las dificultades del desplazamiento de esta jornada a tierras madrileñas: «Me espero un partido difícil, con una buen versión de ellos y con un fútbol definido bastante bien. Es un equipo con mucho peso en sus jugadas de ataque y que tiene muchas posibilidades. Tiene buenos centrocampistas y buenos defensores. Va a ser un partido de verdad difícil y que nos va a obligar a hacer todo muy bien».

En cuanto a la UD Ibiza que espera ver este sábado, Fernández Romo manifestó: «Como no me quedo con los resultados, espero ver esa parte competitiva, de ir controlando las cosas que van pasando en el partido y con las buenas interrelaciones entre los jugadores porque todavía han jugado poco entre ellos. Espero ver que damos otro pasito en conjunción, en colectividades y también en esa versión individual que los chicos necesitan. Hay que hacer muchas cosas y jugar el partido usando muy bien la pelota y defendiendo muy bien porque nos van a obligar a hacer un partido muy coral. Y eso es lo que tenemos que hacer. No podemos renunciar a nada porque es un tipo de partido que, insisto, son muy complejos».

Viaje a Madrid tras el entrenamiento de hoy en Can Misses

La UD Ibiza disputará la 5ª jornada del Grupo 2 en Primera RFEF este sábado, a las 16.00 horas, frente al Atlético de Madrid B en la Ciudad deportiva Wanda de Majadahonda.

La UD Ibiza arrancará hoy viernes con un entrenamiento en Can Misses y, una vez finalizada la sesión, tomará un vuelo a Madrid a las 15.40 horas.

Al día siguiente competirá contra el filial colchonero, ante al que espera prolongar su buena racha de resultados en este inicio de la temporada.

A su vuelta, el equipo tendrá dos días libres y regresará a los entrenos el martes.