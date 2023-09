Guillermo Fernández Romo, entrenador de la UD Ibiza, ha afirmado este jueves en la previa de la visita del conjunto celeste al Atlético de Madrid B de este sábado, que el hecho de no haber jugado el pasado domingo contra el Real Murcia, tras ser aplazado sin fecha el encuentro por las incidencias que se produjeron en el aeropuerto de Ibiza durante el sábado, les ha cambiado su dinámica de trabajo en estos días y les ha obligado a entrenar "de la manera más cercana a la realidad", con la idea de "no perder la parte competitiva".

"Nadie tiene la culpa de que se averiara un avión. Hay un estamento que es el que dictamina y todos tenemos que hacerle caso. A mí lo que me consta es que estamos trabajando todos para saber lo antes posible una fecha y podernos organizar para esa planificación que tendremos de tres partidos", comentó el técnico de la UD Ibiza, al tiempo que aseguró no saber si esa la circunstancia de no haber jugado es una ventaja ahora o un contratiempo de cara al choque contra el filial colchonero: "No creo que tengamos que entrar a debatir si va a ser bueno o malo. Al final, lo que nos toca, una vez que ya ha pasado todo eso, es centrarnos en el siguiente partido, intentar entrenar de la mejor manera posible y encontrar ahora la mejor versión del equipo de cara a este sábado, que tenemos un partido muy complicado. No tengo ninguna sensación de nada, ni de que me haya perjudicado o de que nos beneficie. No tengo una sensación ni a favor ni en contra. Y creo que eso sería erróneo por mi parte, si eso nos tuviera que condicionar para el siguiente partido".

Plan de viaje a Madrid

La UD Ibiza disputará la quinta jornada del Grupo 2 de la Primera RFEF este sábado, a partir de las 16.00 horas, frente al Atlético de Madrid B en la Ciudad deportiva Wanda de Majadahonda.

La UD Ibiza arrancará este viernes con una sesión de entrenamiento en las instalaciones de Can Misses. Y una vez finalizada la sesión matutina, el equipo pondrá rumbo al aeropuerto de Ibiza para coger un vuelo a las 15.40 horas.

Al día siguiente, el equipo competirá frente al segundo equipo del Atlético de Madrid, ante el que espera seguir prolongando su buena racha de resultados en este inicio de la temporada. Una vez finalizado el encuentro, la expedición volverá a la isla para aterrizar pasadas las 21.00 horas. Está previsto que el equipo disponga después de dos días libres y que vuelva a los entrenamientos el martes por la mañana.