El entrenador de la UD Ibiza, Guillermo Fernández Romo, ha repasado este viernes las sensaciones del equipo celeste antes de enfrentarse el domingo al Real Murcia en la cuarta jornada de Liga en el grupo 2 de Primera RFEF (Estadio Can Misses, 12 horas). El técnico madrileño, que se ha mostrado muy cauto y comedido con el gran inicio de campeonato de los suyos, ha reconocido que nunca como entrenador había logrado tres victorias consecutivas en el arranque liguero, algo que considera "muy difícil" y que debe "valorar" tanto la plantilla como el entorno del club.

Cuestionado por Diario de Ibiza sobre si encuentra paralelismos entre esta plantilla y la del Racing de Santander con la que logró el ascenso a Segunda hace dos temporadas, Fernández Romo tan solo hizo referencia a las "sensaciones en el grupo". "Para mí arrancar bien es que nuestros jugadores sepan que hay que respetar mucho cada partido, que hay que trabajar muy duro y muy bien, estar a la altura del rendimiento individual sin importar el rival o la jornada. En eso sí que encuentro paralelismo, pero nunca en los resultados", ha indicado antes de repasar sus anteriores inicios ligueros, ninguno tan exitoso como el actual: "En Cornellà en la jornada 12 estábamos en descenso, el año que perdimos el ascenso en la final. En el Racing el año del ascenso llevábamos dos victorias y dos derrotas a estas alturas y la temporada pasada [en Segunda] en las cuatro primeras jornadas saqué cero puntos. Luego el equipo se desarrolló y estuvimos ocho jornadas sin perder. En esos paralelismos no me fijo porque además no había vivido ganar tres partidos seguidos al principio, quiero que mis jugadores sepan el mérito que tiene porque es algo muy difícil. Pero esos valores colectivos si que me gusta encontrarlos y desde pretmeporada los destaqué y es lo que nos tiene que seguir haciendo fuertes".

Este domingo visita Can Misses uno de los claros aspirantes a luchar junto a la UD Ibiza por el ascenso. Un Real Murcia que, sin embargo, ya acumula dos derrotas tras un inicio titubeante, aunque para Romo "no existen malos arranques". "Hasta la jornada 12 o 13, el primer tercio, yo no miro ni la clasificación", ha confesado el preparador madrileño, que tras ver los partidos de su rival reconoce que "se han podido equivocar en situaciones defensivas" pero que es un equipo "con muchos recursos". "No existen arranques buenos de uno y malos de otros. No es tiempo suficiente para ver el desarrollo real de dónde estaremos. Salvo el Castellón que sé que va líder, no sé quién va cuarto, quinto o sexto", ha subrayado un Fernández Romo que ha destacado "la grandeza" de un Real Murcia en el que pasó una breve etapa en la dirección deportiva del club.

Tras la victoria contra el Alcoyano en un campo complicado como El Collao (0-2), Romo espera para el domingo en casa que sus futbolistas hagan "un buen partido", "ver versiones individuales buenas y ver que colectivamente el equipo es capaz de ir sobrellevando las situaciones de juego que se irán provocando con y sin balón", ha agregado el entrenador celeste, que no ha dado pistas sobre el once que saltará al césped en el segundo partido en Can Misses: "No me preocupa encontrar un once tipo, los tiempos han cambiado, las plantillas son amplias y todos tenemos 22 futbolistas a posta para que existan recursos y competitividad interna". Tampoco ha aclarado si regresará a la portería Patrick Sequeira tras su ausencia en Alcoy por acudir con su selección, o si seguirá Fabricio depsués de su buena actuación el pasado domingo. A excepción de Joseda, todos los futbolistas están disponibles a falta de la última sesión de mañana sábado.