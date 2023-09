Arroyo-Gallar, los dos revulsivos de la UD Ibiza que valen seis puntos

Si alguien busca la definifición de revulsivo aplicado al deporte posiblemente verá acompañando al texto las imágenes de Roberto Arroyo y Álex Gallar, la pareja de atacantes celestes que han protagonizado los goles de los triunfos celestes ante el Córdoba y el Atlético Baleares entrando desde el banquillo.

En el derbi balear disputado este sábado en el estadio Can Misses, la dupla de moda desatascó el encuentro marcando el ritmo en la recta final de un choque que se encaminaba al 0-0. El jovencísimo Arroyo, de solo 20 años, volvió a dejar detalles de su potencia y calidad con varias arrancadas que generaron peligro en el área balearica. El futbolista formado en Pucela, que saltó al terreno de juego en el minuto 62 por Suleiman, provocó el penalti que determinó el triunfo celeste tras ganar la espalda del lateral Loren, quien tuvo que derribarlo para impedir el remate franco del vallisoletano en el área chica.

Arroyo ya fue clave en el triunfo inaugural de la UD Ibiza en El Arcángel de Córdoba. Partiendo también desde el extremo zurdo, agarró con ventaja dentro del área una asistencia de Obolskii, recortó al último defensor, levantó la cabeza y sirvió atrás para que su socio Álex Gallar empujara el balón al fondo de las mallas. Era el minuto 83 y el tanto del catalán deshizo las tablas para establecer el 2-3 definitivo.

Gallar saltó al césped el sábado en el minuto 73 y volvió a dar la victoria al conjunto de Fernández Romo, esta vez desde los once metros. El ex del Málaga asumió la responsabilidad de lanzar el penalti decisivo en el minuto 90 de encuentro, en el estreno del equipo en Can Misses, y su perfecta ejecución, con un disparo potente y ajustado al palo, dio tres nuevos puntos al cuadro ibicenco para instarlarse en la cabeza de la clasificación.

Gallar, de 31 años, ha sido uno de los fichajes estrella de la UD Ibiza, un futbolista con un amplísimo bagaje en el fútbol profesional que ha metido goles hasta en Primera División (con el Huesca en 2018). Pero Roberto Arroyo era un gran desconocido para el aficionado celeste tras llegar en calidad de cedido por el Real Valladolid. Para Fernández Romo, en cambio, no supone una sorpresa el rendimiento que está ofreciendo el futbolista de 20 años, tal y como explicó tras el derbi: « El año del Racing ya nos enfrentamos en Zorrilla; jugó muy bien, nos metió gol y teníamos a este jugador en la cabeza porque es muy versátil. Es un atacante en todas sus palabras, juega por dentro, por fuera, en punta, va a al espacio, tiene calidad, tiene regate y estamos muy contentos. Aquí no hay roles establecidos, lo importante es que todos rindan cuando les toque y sus minutos han sido muy buenos».

Gallar: «Los derbis se ganan»

Tras el partido también habló Álex Gallar en declaraciones al club. El goleador se mostró «contento de poder aportar» y sobre la pena máxima reconoció que él «se postuló como lanzador» y que tantos los compañeros como el míster «confían plenamente» en su eficacia. «La jugada había sido muy buena y si no le llegan a hacer el penalti yo creo que Rober habría hecho gol», añadió, antes de subrayar que el derbi fue «apasionante». «Hemos sido muy dominadores. El míster ha planteado el partido de una manera un poco especial al ser un derbi y tratamos de tomarnos este partido con una connotación especial de que los derbis se ganan y no se juegan», añadió Gallar.

Eugeni: «Los tres puntos son también de la afición»

Eugeni Valderrama se mostró contento con «la oportunidad» que le da el míster «de tener minutos» y remarcó que «los tres puntos también son de la afición». «Gracias a ellos hemos empujado hasta el final, hasta que hemos podido conseguir ese gol tan ansiado y los tres puntos». El centrocampista, que tuvo dos buenas ocasiones de falta directa, admitió que necesitan «mejorar las acciones» a balón parado porque «pueden dar puntos», y manifestó su alegría «con la victoria del equipo para seguir sumando puntos».