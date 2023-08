Una Primera RFEF de otra categoría: los rivales de la UD Ibiza por el ascenso

El nuevo proyecto de la UD Ibiza, con varios movimientos aún pendientes para completar la plantilla, está cogiendo forma de la mano de Guillermo Fernández Romo opositando claramente a ser uno de los más ambiciosos de la categoría con el regreso a Segunda División como único objetivo de la temporada.

Pese a que los fichajes están perfilando una plantilla muy potente y con galones para la categoría, los rivales del grupo también están apostando fuerte por dar el salto al fútbol profesional firmando jugadores con pasado en el fútbol profesional.

Todo parece indicar que los principales escollos para alcanzar el primer puesto en este igualado grupo y lograr así el cupo directo hacia LaLiga Hypermotion serán el Málaga CF y el Real Murcia. Los andaluces quieren recuperar su puesto cuanto antes y no están dispuestos a echar raíces en una Primera RFEF que, por nombres, bien parece ser una categoría superior. También los murcianos pretenden olvidar su pasado más reciente fuera del fútbol profesional y recuperar el estatus que tuvieron en anteriores décadas.

El cuadro de La Rosaleda ha reforzado su parte ofensiva con Dioni, un auténtico trotamundos del fútbol español que tiene en su nombre el sinónimo de gol, firmando en dos temporadas en el Atlético Baleares más de treinta dianas. Junto a él estará el lorquino Juan Hernández, que ya debutó en Primera con el Celta de Vigo y que acumula además varias temporadas de experiencia en Segunda en equipos como Alcorcón o Burgos. Un fichaje capacitado para marcar la diferencia desde ambos costados en esta categoría si las lesiones le respetan. Para nutrir a estos de balones, procedente de Cartagena ha llegado a tierras malagueñas Luca Sangalli, otro con bagaje en terreno profesional y con minutos en la élite del fútbol español.

También se ha armado de los pies a la cabeza un Real Murcia que en todas sus líneas acumula experiencia en el fútbol profesional, comenzando por la zaga con el exjugador de la UD Ibiza Marcos Mauro, que tras ascender con el Cádiz a LaLiga disputó allí más de veinte partidos; o un Sergio Santos que ya estuvo en Segunda el año pasado en el Mirandés para dotar de profundidad a la banda derecha.

Si bien los fichajes más determinantes pueden aparecer en la parte de arriba, el cuadro murciano puede estar tranquilo con sus incorporaciones en la parte alta puesto que, a la espera incluso de alguna llegada más para el extremo izquierdo, Guarrotxena, Rodri Ríos y el recién llegado José Ángel Carrillo, forman una delantera con la que incluso combinados de superior categoría soñarían tener.

Aunque todo parece indicar que los tres transatlánticos de la categoría serán Real Murcia, UD Ibiza y Málaga, nadie puede pasar por alto la igualdad de este grupo que ya demostró el año pasado, aunque con diferente disposición, que el descenso y el ascenso no están tan lejos, situados el quinto y el quinto por la cola a poco más de diez puntos de distancia.

Para que esta equidad sea posible, el resto de clubes también han apostado fuerte por jugadores con gran nivel y experiencia para optar a todo. Es el caso de equipos como el Córdoba, que ha confiado su centro del campo al centrocampista malagueño Recio, que acumula más de 200 partidos en Primera y cuenta con un perfil similar al de Montoro para el Real Murcia, experiencia y tablas para un vestuario que también buscará colarse en los puestos de play-off. Además, los cordobeses han pescado en Polonia un delantero de referencia con pasado murcianista, Alberto Toril, que tendrá la responsabilidad goleadora de los andaluces mientras se esperan nuevas llegadas y el sueño de firmar a Florin Andone.

Otro ‘killer’ contrastado que continua en el grupo pero cambiando de aires es Juan Villar, que se muda al recién ascendido Recreativo de Huelva para con sus 35 años hacer del decano del fútbol español otro equipo complicado de visitar. Los andaluces, en una operación similar a la de Sergio Santos, han conseguido la cesión del lateral derecho Sergio Díez, desde el Atlético de Madrid. Precisamente los dos equipos filiales de Madrid serán también duros escollos en esa vibrante batalla por la zona alta de la clasificación.

La lista de jugadores de calidad instalados en Primera RFEF también es amplia, destacando algunos movimientos como el del habilidoso Moyita, con pasado en el UCAM hacia Castellón, la llegada de Vinicius Tanque, presente durante el último ascenso del Cartagena, a Melilla, o el movimiento de Gerard Oliva, que con pasado tanto en Real Murcia como UCAM, buscará con sus goles hacer pasar un año más plácido que el anterior en sus intereses por la permanencia al San Fernando.

En Antequera ha llegado el exfutbolista de la Peña Deportiva Loren Burón para explotar el carril ofensivo de los malagueños. Allí se encontrará con Nacho Pais, reciente incorporación que da el salto desde el centro del campo del filial del Cartagena en Segunda RFEF al líder de su propio grupo la temporada pasada.

La mayoría de combinados han incorporado a algún jugador de renombre, y no iba a ser menos en Ceuta, que con el objetivo de no tener que repetir milagros, ha incorporado a futbolistas cotizados como Iván Salvador, ex del Fuenlabrada, o al extremo zurdo Carlos Doncel, ex de equipos como el Valladolid o el Deportivo.