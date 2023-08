La UD Ibiza no ha pasado del empate este viernes frente al Formentera en el cuarto partido amistoso de preparación para la temporada 2023-24 en Primera RFEF, en el encuentro disputado en el campo municipal de Can Misses ante 600 espectadores (0-0). El equipo de Guillermo Fernández Romo se ha visto desactivado por un buen Formentera ha tuteado a un rival de superior categoría. Los celestes no han generado apenas peligro y Obolskii ha fallado una pena máxima a los 72 minutos de partido.

Los de Fernández Romo afrontaban su cuarto test amistoso, en el ecuador de la pretemporada, ante un Formentera que apenas acumula dos semanas de rodaje y que se estrenaba sobre el verde de Can Misses. Ocho futbolistas repitieron en el equipo titular de los celestes respecto al último triunfo sobre la Penya Independent –los teóricos titulares– y saltaron como novedad Fabricio en portería (Sequeira no fue convocado), Bobadilla en el centro de la zaga y Javi Jiménez en el lateral zurdo. Lo que parece inamovible es el esquema 4-2-3-1 con el que Romo busca el equilibrio y el mejor rendimiento de los suyos. Suli y Abde, que parten a pierna cambiada y se alternan en los extremos, fueron los primeros en amenazar el arco de los pupilos de Maikel Romero, casi todos ellos caras nuevas respecto al pasado ejercicio. Pertrechados con una línea de cinco atrás, los rojillos no pasaron demasiados apuros durante el primer cuarto de hora. De hecho, pasado el minuto 20 reclamaron un más que posible penalti por manos de Bobadilla tras un robo y contragolpe iniciado por el atacante Ibán Ribeiro. Lo cierto es que se vieron muy pocas cosas de la UD Ibiza, incapaz de romper líneas ante el gran trabajo táctico de un Formentera que dejó muy buenas sensaciones. Pasado el 40, los de Maikel generaron una peligrosa llegada con interesantes desmarques aunque no lograron finalizar la acción. La primera parte finalizó con un remate de primera de Obolskii que se fue rozando el poste, después de una acción por banda bien trenzada entre Suli y Abde. Segunda parte Romo probó con otro esquema, 4-1-4-1, situando a Escassi como pivote defensivo y dando entrada a Olaortua y Pepe Sánchez, este en el lateral derecho. En el Formentera hubo un amplio carrusel de cambios pero no varió un ápice su disciplina y rigor con y sin balón. Al Ibiza le costaba horrores generar peligro, jugando al trantrán y con escasa movilidad y ritmo de circulación. Los de la pitiusa menor sorprendieron en Can Misses con una presión eficaz y buen fútbol, mejor que el de su rival, destacando sobre el resto Ibán Ribeiro. Ni siquiera se impuso el cuadro celeste desde los once metros, después de que Johan Guzmán detuviera un penalti a Obolskii cometido sobre Suli en el minuto 72. En la recta final tampoco logró percutir el equipo de Fernández Romo, que tras este empate sin goles ante un rival de inferior categoría deberá analizar sus debilidades y profundizar en el trabajo.