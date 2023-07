Guillermo Fernández Romo: «Es totalmente falso que no sea ofensivo; lo que sí soy es resultadista»

Guillermo Fernández Romo (Madrid, 23-11-1978) repasa en una entrevista exclusiva con Diario de Ibiza sus primeras impresiones tras desembarcar en la isla, descifra su libro de estilo y define la plantilla que está confeccionando en la UD Ibiza. También ofrece interesantes titulares sobre su carácter, sus ambiciones y sus amenazas en el grupo sur de Primera RFEF de cara a la lucha por el ascenso.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido desde su llegada al club y a la isla?

Es una impresión muy relacionada. Veo un club muy parecido a lo que estoy percibiendo en la isla, veo heterogeneidad, contrastes, desarrollo, ahora veo mucho turista que no habrá en otros momentos, pero sí se percibe que la gente del club está desarrollando un proyecto de una manera muy buena. Luego, una gente isleña con capacidad de trabajo, adaptación, generosidad, que ha conseguido que esta isla sea un escaparate mundial. Eso no es algo fácil ni que se hace sólo con dos discotecas. En eso hay mucha relación.

Aunque viniendo de un histórico como el Racing, la dimensión es un poco diferente...

Pero cuando uno es de un equipo, lo es. Está muy bien serlo en categorías muy altas, pero tiene que ser de su equipo por lo que simboliza. Yo desde fuera veía al Ibiza y decía: ‘vaya club, qué crecimiento, qué club más chulo’, de pertenencia a una isla como Ibiza. Lo veía como algo muy genial y hay que disfrutarlo, hay que seguir acompañando el proyecto en su crecimiento.

La afición está volviendo a responder y se está construyendo un proyecto, con usted al frente, que parece ilusionar. ¿Qué feedback está recibiendo del entorno celeste?

Es el que vosotros me podéis ir transmitiendo o algún aficionado que me ha saludado. Creo que la ilusión se genera por sí misma. Cuando uno tiene ganas de fútbol y quiere recuperar ese estatus y volver al fútbol profesional tras pasar un momento malo, se genera mucha más unión. Aunque fuera otro el entrenador. Más allá de eso, si en mi pasado más reciente he conseguido un ascenso pues puede parecer que eso me garantiza a poder hacerlo aquí. Ni mucho menos, si yo vengo aquí, no hago un buen trabajo y no me integro como debería, pues eso no podrá pasar. Lo importante es que la gente se ilusione con su fútbol, con su club, el proyecto sólido que lleva construyendo la familia Salvo durante todos estos años y todo eso es muy positivo para seguir teniendo confianza. Los demás venimos a intentar sumar y como máximo multiplicar con nuestra aptitudes y decisiones.

Por qué cree que fue el elegido por Amadeo Salvo, ¿cree que todo empezó en aquel play-off donde elimina al Ibiza con el Cornellà?

Eso lo que pudo ver es fijarse en algún profesional. De aquella eliminatoria estamos tres aquí, Juan Giménez (secretario técnico), Javi Jiménez (futbolista) y yo. Lo que me transmitió Amadeo fue mucha confianza y la impresión que tuve fue esa, que tenía confianza en mí y en mis decisiones, eso fue lo que me convenció. Yo tengo mis cosas, como todos los entrenadores, algunas seguro que peores, pero me implico, intento desde la honestidad y la legitimidad tomar las mejores decisiones, pero eso en algún sitio no gusta y en este caso me parece que sí tenemos esa unión. Me gusta que exista un presidente implicado, que pregunte, que decida y nos ayude a ejecutar las cosas porque este trabajo es muy difícil y vamos a estar en una liga con muchos equipos muy buenos.

Qué pensaba entonces de aquel Ibiza de Pablo Alfaro y cómo ha visto la evolución del club?

Yo vi al año siguiente en directo el ascenso del Ibiza (con Carcedo de entrenador) en Badajoz contra el UCAM. Lo vi precisamente con Juan [Giménez]. Yo ya estaba firmado en el Racing. Vimos el Badajoz-Amorebieta y luego el Ibiza-UCAM. He visto un proyecto muy sólido y muy ganador, lo ha visto todo el mundo. Cuando ves que cada año crece en lo estructural, en la categoría, en seguimiento, y te plantas tan rápido en Segunda y te mantienes, de verdad es increíble y único, no sé si algún club se ha plantado en Segunda con 6-7 años de historia. Eso garantiza que se han hecho las cosas muy bien. Pero llega un momento en el fútbol que no siempre sale las cosas como tú quieres en lo futbolístico y eso no tiene que cambiarte el proyecto y el pensamiento. Amadeo tiene muy claro donde quiere llevar al club, tiene mucha ambición y lo va a conseguir, pero no se puede hablar de tiempo, ojalá formemos parte de este crecimiento y desarrollo y poder estar de nuevo en el fútbol profesional.

Precisamente por eso, ¿le sorprendió la plantilla que hizo el año pasado este club respecto a la del primer año en Segunda División? Con un entrenador y muchos jugadores sin experiencia en la categoría.

Hay equipos en la categoría como el Mirandés que también hace eso y le ha ido bien. Cuando estás fuera no puedes opinar, cuando uno firma en un sitio y contrata jugadores lo hace pensando en que son los mejores que puede traer y que puede conseguir el objetivo. Ahora desde fuera la gente puede pensar que estamos firmando muy buenos jugadores, yo no creo que seamos los más listos ni los mejores, llevamos nuestro camino y entendemos que estos son los pasos que tenemos que dar, pero te garantizo que el Córdoba, el Real Murcia, el Málaga, están montando equipazos y un buen contexto para traer buenos jugadores. No va a ser nada fácil. Pero confiamos el camino que llevamos.

Lo que sí se percibe es que se han dejado de experimentos y se ha apostado por una base de su máxima confianza y gente con peso en la categoría.

Pero realmente todos los jugadores que están viniendo los conozco, algunos los he entrenado, tres o cuatro, ese puede ser el matiz, pero a la mayoría no. Y de todos los que faltan a lo mejor no los he entrenado. Yo creo que hay que separar la parte del conocimiento futbolístico, de lo que sabemos que nos pueden dar en el campo, de que en algún caso lo haya podido entrenar, pero lo positivo es que nos hayan elegido. Hay casos de jugadores que yo he querido y han preferido irse al Dépor, al Murcia o a Segunda División. No todos eligen venir. Por eso estamos felices con los que nos eligen.

¿Están teniendo que descartar a muchos futbolistas por el tema económico o de categoría?

Sí, claro que pasa. Pero esto es irte reconstruyéndote en el mercado y en función del que no viene, buscar uno u otro perfil. En nuestra primera planificación pensábamos tener cuatro centrales de los que uno pudiera jugar de lateral, y al no poder hacerlo vamos a cerrar con cuatro centrales. O con la lesión de Joseda hemos firmado laterales versátiles como Alain o Unai. Hay que cerrarse de la manera más redonda posible.

Está armando un equipo de mucho músculo y contención. ¿Ahora lo que queda es talento y magia por fichar?

Yo creo que lo que tiene que llegar son cosas que nos ayuden a complementarnos y hay posiciones donde estamos muy vacíos. Pero ya tenemos talento y organización y buena mezcla. Gente con más experiencia que otros, pero jóvenes también con experiencia, muchos con 26-27 años, una edad maravillosa. Que superen los 30 años creo que ahora solo tenemos tres jugadores. Todo esto lo miramos, pero no tenemos que confundir experiencia con veteranía. Quiero ver la juventud de Suli, en cuanto a números y desequilibrio, creo que la mezcla es buena, ahora hay que potencia y tener rendimiento.

Dicho esto, ¿quién será su futbolista diferencial, su Pablo Torre en el Ibiza?

Lo que le ayudó a Pablo Torre a crecer en Santander fue el equipo y no al revés. Pero Pablo es un jugador único, y ahora está en Primera. Es un jugador excelso. Le tuvimos que rodear y generar una estructura, trabajar para potenciarlo. Y ahora tenemos que hacer aquí con otro, igual es Suli, Abde, Nico, Rubén Díez, tendremos que ir viendo ese jugador diferencial, esto va a depender del rendimiento de los chicos. Tenemos mucha fe en algunos, ya visteis a Suleiman el año pasado y me encantaría que fuera el jugador franquicia pero va a depender de él, de su exigencia, responsabilidad, presión, que dé esos pasos para adelante, y vamos a ayudarles.

¿Se están volcando por traer a Cedric o buscan otro tipo de delantero?

Buscamos delantero bueno que meta muchos goles [risas] y que nos ayude a complementar la plantilla. A mí Cedric claro que me encantaría. Lo mismo piensan que es amigo mío y que va a venir seguro, pero tiene contrato en vigor con un club de superior categoría y deseado por muchos clubes. Va a ser difícil, pero si nos fijamos en Cedric es porque valoramos su talento y sus condiciones, puede tener cabida con nosotros y a lo mejor no con otros equipos, o al revés.

¿Le habría gustado quedarse con algún futbolista de la pasada temporada?

Sí, con varios. Reconozco que cuando llegas a un sitio y tienes que construir con el folio en blanco, da mucho miedo. Por ejemplo Fuzato y Cristian Herrera, que han ido a Primera División, es diferente, pero teníamos un contexto bueno para que varios jugadores habrían seguido. ¿Pueden ser los casos de Iván Morante o Germán? Sí, pero prefiero no centrarme en nombres.

Teniendo en cuenta que debe tener futbolistas sub-23, ¿va a contar con algún jugador de la cantera?

Solo podemos tener 17 fichas sénior, y luego los sub-23 que quieras. Estoy conociendo a los canteranos y me están gustando acciones de Xairo, Toni Riera, el portero Dani… Se están comportando fenomenal y estoy encantado con la buena actitud con la que están trabajando. Seis o siete vendrán al primer partido (viernes, Valencia-Mestalla) y tendrán minutos.

¿Cuál fue su primera reacción cuando supo que el Ibiza jugaría en el grupo sur de Primera RFEF?

Cualquier partido va a ser difícil, pero por la logística me parece una putada este grupo. Creo que como clubes existe mucho más potencial en el grupo 2 que en el 1. Luego cada uno tendrá su dificultad, pero mi reacción fue que estábamos en un grupo muy complicado y que tendríamos que trabajar muy bien para ir sacando adelante los partidos.

¿Quiénes son los favoritos en la pugna con el Ibiza por un puesto de ascenso? ¿Cómo se están reforzando?

Hombre el Málaga es imposible no pensar que es el mejor equipo ahora mismo de la Liga. Y creo que equipos como el Córdoba, el Real Murcia, el Castellón, los dos filiales de Madrid y Atlético, también hay un nivel de equipos como el Intercity, Alcoyano, San Fernando, Algeciras con grandes inversiones, y otros equipos jóvenes que van muy bien como el Linares, es un grupo realmente difícil. Pero no quiero con esto ponerme la venda, sabíamos que sería difícil y tendremos que hacerlo muy bien.

¿Le molesta que algunos le definan como un entrenador que prima más el resultado antes que un juego más osado, con mayor riesgo o más ofensivo?

Son etiquetas, estigmatizaciones falsas, pero esto es como todo, dicen una cosa y cuando se genera un ruido sobre algo porque interese en un momento dado… Pero es totalmente falso, resultadista sí soy. Quiero ganar. Yo y el cien por cien de los entrenadores. Pero lo de enarbolar la bandera del juego ofensivo, hay algunos que lo dicen y luego no lo hacen, y otros no lo decimos pero lo hacemos. A mí me gusta hablar de lógica, de colectividad, de procesos, y eso como parece que se ampara en la nada.. cuando es lo verdadero. En Primera RFEF con el Racing fuimos el más goleador de los 40 equipos. ¿A que eso no sale? El equipo con más victorias consecutivas de la historia de la categoría con ocho seguidos. En Segunda hasta que me destituyen, con la ‘big data’ puedes ver que teníamos porcentajes del equipo que más jugaba y más faltas le hacían en campo contrario. Que más balones robaba en campo contrario, aunque es verdad que no metíamos gol. Pero bueno, son estigmatizaciones que están ahí, que digan lo que consideren.

En dos años en Segunda pasaron por el Ibiza cinco entrenadores más un secretario técnico. ¿No le preocupa que este sea un banquillo tan ‘caliente’?

Esto pasa en todos los clubes y en todas las categorías, los entrenadores nos dan muy poco tiempo para hacerlo, pero o lo asumes, lo aceptas y no te impide, o te sales del sistema. Yo lo acepto. Yo no pienso que me van a echar de ningún sitio, voy a intentar generar la mayor confianza y ganar partidos. Yo vengo de una destitución.