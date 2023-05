Tras 15 años en España, el internacional senegalés de la UD Ibiza Pape Diop continúa denunciando comportamientos racistas en su día a día, a la vez que aplaude los nuevos mecanismos activados para acabar con esta lacra, según un vídeo compartido este martes por el club y LaLiga a raíz de las denuncias por racismo del futbolista del Real Madrid Vinicius.

«En muchos campos he sufrido racismo, cuando al sacar un córner te gritan mono o negro», comienza denunciando Pape Diop, quien a pesar de definirse como «un tío tranquilo que intenta enfocarse en el juego», confiesa que «a veces es difícil no pensar en contestar o reaccionar mal». «He tenido un episodio cuando jugaba en el Levante, mi mujer y mi hija estaban en el campo, me tocó la fibra y reaccioné tirando la pelota a la grada de donde venían los insultos», relata en el vídeo-denuncia de la UD Ibiza, en el que subraya que aunque fuera del campo no ha vivido una situación así, sí la ha padecido su hija en el colegio. «Pero son cosas de los niños porque son esponjas y lo van cogiendo de su casa o de la calle por comentarios que oyen», matiza.

Para el centrocampista de 36 años, «racismo hay en España, en Europa y en casi todo el mundo». «Es el reflejo de la sociedad pensar que eres mejor que otra persona por el color de piel, no me sorprende que pase en los campos. Hemos mejorado comparado a hace 10 años, pero tenemos mucho que mejorar», añade Diop, antes de solidarizarse con el jugador brasileño del Real Madrid.

«Es muy triste que un chaval como Vinicius tenga que justificarse o decir cosas en las redes después de un partido. Hay quien celebra un gol dando besos y dedicando a su hija o novia; él lo celebra bailando, besa el escudo del Madrid y la gente se ofende y le llama mono», lamenta. Por eso, el futbolista senegalés no entiende «por qué tanto odio y negativismo». «Creo que eso empieza desde la educación, viene de base en las casas. Empezando por ahí a rectificar cosas, desde casa, se va a mejorar muchísimo más. Nadie nace racista, se escucha, se vive y poco a poco se van creyendo que por su color de piel es mejor que otra persona», concluye.