Lucas Alcaraz ha valorado este jueves la situación actual y la trayectoria de la UD Ibiza como institución en la previa del encuentro que disputará el equipo este sábado frente al Real Zaragoza, en la penúltima jornada de LaLiga SmartBank (Palladium Can Misses, 16,15 horas). Como voz autorizada del fútbol profesional, donde lleva entrenando más de 20 años, el entrenador andaluz ha reconocido a pregunta de Diario de Ibiza que la UD Ibiza «ha conseguido cosas muy importantes en muy poco tiempo». «Cuando haces eso, es difícil ponerlo en perspectiva, porque solo el tiempo da esa perspectiva. Lo de este año es un revés, pero tampoco es tan fácil partiendo de cero llegar al fútbol profesional en pocos años», ha indicado Alcaraz, antes de apuntar que la entidad que preside Amadeo Salvo desde 2015 «ha conseguido una estructura profesional que es eficiente a nivel de club, estructura que consolidará y que crecerá a partir de ahí». «En el fútbol el tiempo no es lo determinante, lo determinante son las decisiones acertadas. En un momento de transición como este, que se pierden los objetivos y no hay noticias del futuro, es normal que la gente se intranquilice porque el fútbol es pasión», ha añadido sobre el momento por el que atraviesa el club tras su descenso a Primera RFEF.

Preguntado de nuevo sobre su futuro, Alcaraz ha confesado que para él «es desconocido» en estos momentos y que «no es algo» que se esté «planteando». En este sentido, admitió que tras varias jornadas de ausencia, el presidente Amadeo Salvo «estuvo en el hotel» en el partido contra el Levante, «en el desayuno y la comida», donde hablaron «del partido, de cosas intrascendentes», pero «nada formal o nada relacionado con el futuro». «Tengo contrato hasta final de temporada, quedan dos partidos que son importantes, no es lo mismo terminar con buenas sensaciones a nivel de futuro que con sensaciones peores. Sé que es difícil focalizar la atención en los partidos [una vez descendidos] pero ese es mi trabajo y mi reto. Que los futbolistas jueguen con concentración, intensidad y ganas de jugar», ha subrayo el preparador de la UD Ibiza tras reconocer que el empate cosechado contra un Levante que se juega el ascenso «fue importante». Nivel de motivación «El rival necesitaba un buen resultado, incluso se hablaba de cuatro goles para pasar a Las Palmas, y eso es una señal de alerta y alarma para el jugador, sobre todo cuando vienes de perder 0-5. Eso jugó a favor a nivel de motivación, ahora tenemos que intentar con tantas bajas necesitamos mantener el nivel de activación y de competitividad, y despedir la temporada aquí con buenas sensaciones tanto para la afición como para nosotros mismos que estamos sufriendo una situación difícil», ha esgrimido en sala de prensa. El de este sábado será el último partido de la UD Ibiza ante su afición esta temporada en Segunda División. Un choque ante el Real Zaragoza que intentarán «terminar con el mejor partido posible». «No será fácil porque hay muchas bajas y el nivel de activación es difícil que sea elevado, pero lo intentaremos», añadió Alcaraz ante las ausencias por lesión de Pape, Morante, Joseda y Kaxe, y por sanción de Juan Ibiza, Isma Ruiz y Martín Pascual. "Muchos títulos y muchos años en Segunda" Respecto al rival de este sábado, uno de los clubes históricos de la categoría, indicó que el Zaragoza «es un equipo que tienen muchos títulos y muchos años en Segunda», en el que estuvo «ligado» y donde jugó su tío, «el tercer jugador de la historia del Zaragoza que más partidos ha jugado», por lo que «es una buena despedida» en Can Misses. El actual Zaragoza, decimosegundo clasificado, «es un equipo tipo de Fran Escrivá, con mucho sentido colectivo, con orden, que juega con línea de cuatro y bastante vertical con espacios», y que ha hecho «una gran segunda vuelta». Por último, sobre un posible interés del club en recuperar a Fernando Soriano para la dirección deportiva, se mostró aséptico en su respuesta aunque muy cariñoso con un futbolista al que dirigió en sus primeras etapas: «Le tengo mucho cariño porque le dirigí en el Recreativo y en el Almería. Lo conozco desde hace muchos años, le llevé yo con 20 o 21 años, muy joven, era la primera vez que salía de su casa. Le deseo lo mejor en su futuro profesional pero no soy quién para valorarlo».