El entrenador de la UD Ibiza, Lucas Alcaraz, ha reconocido que la semana después de perder por 0-5 contra el Albacete «ha sido complicada» y que intentarán «reactivarse» para «llegar en las mejores condiciones posibles a la competición», este lunes en su visita al Levante (Ciudad de Valencia, 21 horas).

El preparador granadino ha indicado que no se he planteado dimitir en las últimas jornadas tras confirmarse el descenso del equipo y ha reivindicado la responsabilidad y profesionalidad de su trabajo y también la de la plantilla. «Lo fácil era después de Santander, quedando cinco jornadas, decir hasta aquí hemos llegado', pero es un ejercicio de responsabilidad seguir implicado en conseguir un rendimiento. Doy mi palabra de que se están trabajando los partidos igual que cuando estábamos ahí. Anímicamente estamos bastante tocados porque es una agonía que no termina, pero el trabajo, el análisis del equipo y del rival es el mismo, aunque el ánimo no. Estamos trabajando para que cuando nos vayamos se diga que por aquí pasó un profesional», ha argumentado en sala de prensa, aunque de aprovechar a sus colegas de profesión por el día del entrenador.

Alcaraz también ha desvelado que no ha existido reunión alguna con la propiedad tras consumarse el descenso ni después de la sonrojante derrota con el Albacete: «No hace falta ningún mensaje, hemos hecho autocrítica, no ha surgido ningún mensaje pero no creo que sea necesario para saber que la imagen no fue la adecuada». Tampoco ha hablado con Amadeo Salvo sobre su futuro: «No he hablado con la propiedad de eso. No hemos tenido una conversación formal sobre el análisis de la temporada o sobre el futuro».

Por otra parte, el entrenador andaluz ha confesado que «es difícil saber dónde tienen la cabeza» los futbolistas, ya que según ha indicado «muy pocos tienen contrato en vigor con el club más allá del 30 de junio». «Es Inevitable (que piensen en su futuro). El 28 de mayo el 95% de los jugadores estarán fuera, pero por cómo entrenan están demostrando intensidad, están trabajando muy bien», ha puntualizado Alcaraz, que no podrá contar para este lunes con los lesionados Pape Diop, Morante y Kaxe, operado con éxito este viernes de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla.

Sobre el partido contra el Levante, inmerso en la dura lucha por el ascenso directo a Primera, ha comentado que entre esos equipos de cabeza «se van a producir bastantes victorias» y que «los enfrentamientos directos entre ellos serán clave». «Una de las cosas que nos tienen que motivar es que el partido del lunes lo va a estar viendo todo el mundo porque hay mucho en juego para el Levante y los rivales. Tenemos que conseguir una buena imagen y un buen resultado, hay muchas ciudades con mucho en juego», ha concluido.